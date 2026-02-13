Lucrări emblematice ale lui Constantin Brâncuși, transportate la Roma

Lucrările care vor alcătui expoziția „Constantin Brâncuși: Originile Infinitului” au ajuns vineri la Roma pentru expoziția deschisă în perioada 20 februarie - 19 iulie 2026, la Muzeul Mercati di Traiano.

În cadrul calendarului românesc al Anului Cultural România-Italia 2026, elaborat și promovat de Ambasada României în Italia și realizat cu sprijinul Ministerului Culturii din România, al Ministerului Afacerilor Externe și al Ministerului Apărării, sub Înaltul Patronaj al Președinților României și Italiei, Muzeul Național de Artă al României, în parteneriat cu Muzeul de Artă din Craiova și Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”, la Muzeul Mercati di Traiano din Roma are loc expoziția ”Constantin Brâncuși: Originile Infinitului”, scrie Ambasada României în Italia, pe pagina de Facebook a instituției.

Acest demers se înscrie, totodată, în seria manifestărilor dedicate aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși (1876-1957), personalitate fundamentală a artei moderne, a cărei operă a redefinit limbajul sculpturii la scară universală.

Printre piesele vedetă ale expoziției se numără „Rugăciunea”, „Mademoiselle Pogany”, „Prometeu”, „Tors” și „Scaunul” (din seria „Masa Tăcerii”), fiecare ilustrând evoluția lui Brâncuși de la tradiția populară românească la sculptura modernistă universală, precizează Ambasada României în Italia.

