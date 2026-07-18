Valea Uzinelor, Oravița, 15 iunie 1931. Zamfirița, Cornel, Traian, Tinel și Cornelia tanti. Colecția Marta Bosică - născută Iana (© Muzeul Național al Banatului)

Istoria unei fotografii: O drumeție pe munte în anul 1931

📁 Memoria Imaginii
Autor: Redacția
🗓️ 18 iulie 2026

La începutul secolului trecut, burghezia din Banat descoperea bucuria răgazului. Excursiile, băile, ștrandurile, teatrul și călătoriile își făceau loc în viața de zi cu zi, iar aparatul de fotografiat însoțea tot mai des fiecare plecare.

Pe 15 iunie 1931, Zamfirița, Cornel, Traian, Tinel și Cornelia tanti au urcat pe Valea Uzinelor, la Oravița. Orașul trăia una dintre cele mai dinamice perioade ale sale. Minele, comerțul, școlile și viața culturală îi schimbau chipul, iar burghezia bănățeană își descoperea gustul pentru călătorii, drumeții și zile petrecute împreună, notează Muzeul Național al Banatului, pe pagina de Facebook a instituției.

O fotografie, câteva zâmbete și o zi de vară au rămas împreună într-un album de familie. Astăzi, imaginea păstrează aceeași poftă de drum și aceeași liniște pe care o găsești sus, pe munte. Aproape un secol a trecut. Aparatul foto încape acum într-un buzunar.

Fotografia face parte din expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă”, deschisă la Bastionul Maria Theresia din Timișoara, de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 18:00.

Foto sus: Valea Uzinelor, Oravița, 15 iunie 1931. Zamfirița, Cornel, Traian, Tinel și Cornelia tanti. Colecția Marta Bosică - născută Iana (© Muzeul Național al Banatului)

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