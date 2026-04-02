Istoria unei fotografii: Povestea tristă din spatele unei „explozii de bucurie”

„Burst of Joy” („Explozie de bucurie”) este o fotografie câștigătoare a Premiul Pulitzer care îl surprinde pe Robert L. Stirm (1933–2025), locotenent-colonel în Forțele Aeriene ale Statelor Unite, reunindu-se cu familia sa după cinci ani petrecuți ca prizonier de război în Vietnamul de Nord. Fotografia a fost făcută de Slava Veder, un fotograf al agenției Associated Press, la 17 martie 1973, în baza aeriană Travis din Solano County, California.

La 27 octombrie 1967, Robert (Bob) Stirm a fost doborât deasupra orașului Hanoi în timp ce conducea o formație de avioane F-105 într-o misiune de bombardament și nu a fost eliberat până la 14 martie 1973. În centrul fotografiei este fiica sa de 15 ani, Lorrie, care îl întâmpină entuziasmată pe tatăl ei cu brațele întinse, în timp ce restul familiei se apropie imediat în spatele ei. În ciuda aparențelor, reuniunea nu a fost una fericită pentru Stirm.

„Am mai multe copii ale fotografiei, dar nu o expun în casă”, spunea Stirm, 20 de ani mai târziu pentru Associated Pres, conform ziarului Los Angeles Times.

Întrebat „de ce?”, Stirm a râs. A arătat spre fotografie, spre femeia înaltă, care pășea în fața fiul ei mai mic.

„Din cauza ei”, a spus simplu.

Furia și amărăciunea lui Stirm, două decenii mai târziu, părea îndreptată mai mult către femeia din celebra fotografie, fosta lui soție, Loretta, decât spre vietnamezii care l-au capturat și l-au torturat.

El a spus că a supraviețuit torturii, execuțiilor simulate, zilelor și nopților pline de groază, pentru a se întoarce la ea, doar pentru a primi o scrisoare de despărțire prin intermediul unui capelan, în momentul eliberării.

Cu trei zile înainte ca el să ajungă în Statele Unite, chiar în ziua eliberării sale din captivitate, Robert Stirm a primit o scrisoare de la soția sa, Loretta, în care aceasta îl informa că mariajul lor s-a încheiat.

„Bob, sunt sigură că în inima ta știi că nu putem continua împreună — și nu are sens să fim nefericiți când putem face ceva în privința asta. Viața este prea scurtă”, se spunea în scrisoare.

Pentru Stirm, care avea 60 de ani în 1993, era o ironie crudă faptul că o reuniune atât de publică avea un miez atât de gol.

„Mi-a adus multă notorietate și publicitate și, din păcate, și situația juridică cu care urma să mă confrunt, ceea ce a fost oarecum nedorit”, a spus Stirm despre fotografie.

După momentul „fericit” al reuniunii, Robert a aflat că Loretta avusese relații cu alți bărbați pe durata captivității sale și primise chiar cereri în căsătorie.

„Într-un fel, este ipocrit, pentru că fosta mea soție abandonase căsnicia la aproximativ un an după ce am fost doborât. Și nici măcar nu a avut onoarea și integritatea de a fi sinceră cu copiii. A trăit într-o minciună. Această fotografie nu arată realitatea că acceptase cereri în căsătorie de la trei bărbați diferiți… Fotografia sugerează că toți cei de acolo erau fericiți să mă vadă”, spus Stirm.

Nimeni nu știe sigur de ce Loretta a apărut la baza aeriană Travis din California în acea zi de Sfântul Patrick din 1973, dar a făcut aluzie la acest lucru în scrisoarea înmânată lui Stirm când a ajuns în Filipine pentru evaluare înainte de a reveni în Statele Unite.

„Te iubesc - toți te iubim, dar trebuie să-ți amintești cât de nefericiți eram împreună. Nu a fost vina ta - pur și simplu nu ne potriveam și am reușit să ne facem viața reciproc mizerabilă…”, se spunea în scrisoare.

Bob și Loretta s-au cunoscut la o petrecere, imediat după ce el a absolvit școala de cadeți ai Forțelor Aeriene din Texas; s-au căsătorit în februarie 1955, când ea avea 19 ani. Au divorțat la un an după întoarcerea lui Stirm din Vietnam, iar fiecare s-a recăsătorit în decurs de șase luni.

Stirm a primit custodia lui copiilor mai mari, Lorrie și Robert Jr., iar Loretta a primit custodia celor mai mici, Roger și Cindy. De asemenea, Loretta a primit și casa familiei și 42,9% din pensia lui Stirm, deși judecătorul a remarcat că au fost prezentate numeroase dovezi privind un comportament nepotrivit din partea ei în timpul captivității lui Stirm.

„Nu este corect. Nu este drept. Eu sunt cel care trăiește cu toate durerile din cauza detenției, dar ea continuă să fie plătită”, a spus Stirm.

Stirm s-a retras din Forțele Aeriene în 1977, după 25 de ani de serviciu. Robert Stirm a murit la 12 noiembrie 2025, la vârsta de 92 de ani, a anunțat Departamentul de Poliție al orașului Fairfield, California, pe pagina de Facebook a instituției.

Foto sus: „Burst of Joy”, fotografie de Slava "Sal" Veder", Associated Press (© Wikimedia Commons)

