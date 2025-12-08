Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Pilotul Lonnie Moseley și fermierul Lucien Lestang, în fața resturilor avionului prăbușit (© IWM Duxford)

Povestea pilotului care s-a deghizat în fermier surdo-mut pentru a scăpa de naziști

📁 Al Doilea Război Mondial
Autor: Redacția

În vara anului 1944, la scurt timp după Debarcarea din Normandia, un tânăr muncitor agricol aparent surd și mut lucra printre soldații germani cantonați la o fermă din nordul Franței. În realitate însă, omul în cămașa albastră nu era un muncitor oarecare, ci locotenentul american Lonnie Moseley, pilot de vânătoare al US Army Air Forces, care se parașutase după prăbușirea avionului său P-47 Thunderbolt. Pentru a scăpa de capturare, el avea să-și mențină acoperirea timp de aproape două luni.

Documentele false, furnizate de Rezistența Franceză, precum și obiecte personale precum jurnalul și coarda parașutei, sunt expuse în prezent la Imperial War Museum (IWM) Duxford din Cambridgeshire, în cadrul unor noi expoziții interactive dedicate piloților aliați care au au avut baza în acest loc, informează BBC.

Lonnie Moseley, în vârstă de 23 de ani și aflat abia la a doua misiune, patrula deasupra Franței ocupate când motorul avionului său a cedat complet. Fiul său, Richard, povestește cum pilotul se temea să nu se încurce în funiile parașutei în timpul ejectării, ceea ce i-ar fi fost fatal. A deschis parașuta abia la nivelul coroanei copacilor, aterizând cu un impact puternic. Era 4 iulie, Ziua Independenței SUA, moment pe care l-a evocat toată viața.

Avionul P-47 Thunderbolt s-a prăbușit și a fost distrus în urma impactului (© IWM Duxford)
Avionul P-47 Thunderbolt s-a prăbușit și a fost distrus în urma impactului (© IWM Duxford)

După prăbușirea avionului lângă Hauville, pilotul a fost găsit de fermierul Lucien Lestang. Fără o limbă comună, cei doi au încercat să afle rapid dacă pot să aibă încredere unul în celălalt: fermierul trebuia să determine dacă pilotul era german sau aliat, iar Moseley spera că bărbatul nu era colaborator nazist. Comunicarea rudimentară a fost ajutată de expresiile incluse în kitul de evadare al pilotului și, ulterior, de un școlar care știa puțină engleză.

Familia Lestang l-a deghizat în muncitor agricol, oferindu-i haine și, mai târziu, acte false care îl prezentau drept un muncitor surd și mut, provenit din zona controlată de britanici – un detaliu care făcea verificarea documentelor imposibilă pentru germani. Pentru a-și perfecționa rolul, Moseley a exersat să nu reacționeze la sunetul ceasului din casa fermierilor. În primele nopți a fost ascuns în pădure, în timp ce trupele germane îi căutau pe canadienii dintr-un alt avion doborât.

Tânărul pilot a trăit numeroase situații tensionate

Lonnie Moseley a fost ascuns într-un hambar, a stat chiar la masă cu un ofițer german și a încercat să se bărbierească folosind lame de ras aruncate de soldații germani. Familia Lestang își risca viața adăpostindu-l, întrucât germanii anunțaseră că oricine ajută aviatori aliați va fi executat.

În Statele Unite, soția lui Carol, în vârstă de 21 de ani, primise între timp o telegramă care îl declara dispărut în misiune. Ea pierduse deja un frate, un pilot ucis în Pacific.

Sub identitatea falsă „Louis René Meslin”, Lonnie Moseley a lucrat la fermă și s-a apropiat de familia Lestang, pe care o numea Papa și Mama. Tensiunea a atins apogeul când, în timpul unei ieșiri la cumpărături, pilotul a fost forțat să arate actele unui soldat german care își armase deja mitraliera.

Pilotul Lonnie Moseley (© IWM Duxford)
Pilotul Lonnie Moseley (© IWM Duxford)

Când a aflat că trupele aliate avansau spre Hauville, Moseley a decis să meargă să le întâlnească, în ciuda protestelor gazdelor. A dat peste militari britanici, probabil din Divizia 7 Blindată, care au avut nevoie de două zile pentru a-i verifica identitatea. A fost transportat înapoi la Duxford la 30 august 1944.

Conform regulilor, aviatorii evadați nu erau trimiși înapoi pe frontul european, astfel că Moseley a fost repatriat. Ulterior a servit 33 de ani în forțele americane, iar el și familia sa au păstrat legătura cu familia Lestang pentru tot restul vieții.

După moartea pilotului, în 2014, fiul său a decis să doneze arhiva familiei muzeului din Duxford, considerând că acolo îi este locul. Expoziția include actele false, hainele purtate în clandestinitate, telegrama care îl declarase dispărut și fotografii, printre care una cu pilotul și fermierul lângă epava avionului. Curatorii muzeului subliniază că povestea lui Moseley este una extraordinară, despre curaj, perseverență și încredere în umanitate, o legătură între două familii care a supraviețuit peste opt decenii.

Foto sus: Pilotul Lonnie Moseley și fermierul Lucien Lestang, în fața resturilor avionului prăbușit (© IWM Duxford)

Mai multe pentru tine...
Soldați americani care au participat la debarcarea din Normandia (© Wikimedia Commons)
Debarcarea din Normandia: Cum au fost germanii păcăliți de aliați
Debarcarea din Normandia jpg
Bătălia plajelor. Debarcarea din Normandia
Deși parașutați inițial destul de separați, soldații aliați au reușit să se regrupeze pentru a înfrunta forțele germane
Parașutarea în Normandia: «Nu vei mai vedea niciodată o astfel de vedere»
Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
📁 Comunismul in România
Rachetele Katiușa importate de România populară
Spion
📁 Războiul Rece
Cine a fost „TOPAZ”, cârtița sovieticilor din Cartierul General al NATO
Vizită de lucru a președintelui Nicolae Ceaușescu în unități agricole din județele Ilfov și Ialomița (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 167/1979)
📁 Comunismul in România
Viata la țară. Aspecte rurale de la sfârșitul anilor 1980 surprinse în dosarele Securității
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut” jpeg
📁 Biografii
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut”
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură jpeg
📁 Istorie Urbană
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei jpeg
📁 Comunism
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei
Scurtă istorie a Fâșiei Gaza jpeg
📁 Conflictele din Orientul Mijlociu
Scurtă istorie a Fâșiei Gaza
Ordinul 227: «Niciun pas înapoi»! Stalin, pe marginea prăpastiei jpeg
📁 Al Doilea Război Mondial
Ordinul 227: «Niciun pas înapoi»! Stalin, pe marginea prăpastiei