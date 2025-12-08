Povestea pilotului care s-a deghizat în fermier surdo-mut pentru a scăpa de naziști

În vara anului 1944, la scurt timp după Debarcarea din Normandia, un tânăr muncitor agricol aparent surd și mut lucra printre soldații germani cantonați la o fermă din nordul Franței. În realitate însă, omul în cămașa albastră nu era un muncitor oarecare, ci locotenentul american Lonnie Moseley, pilot de vânătoare al US Army Air Forces, care se parașutase după prăbușirea avionului său P-47 Thunderbolt. Pentru a scăpa de capturare, el avea să-și mențină acoperirea timp de aproape două luni.

Documentele false, furnizate de Rezistența Franceză, precum și obiecte personale precum jurnalul și coarda parașutei, sunt expuse în prezent la Imperial War Museum (IWM) Duxford din Cambridgeshire, în cadrul unor noi expoziții interactive dedicate piloților aliați care au au avut baza în acest loc, informează BBC.

Lonnie Moseley, în vârstă de 23 de ani și aflat abia la a doua misiune, patrula deasupra Franței ocupate când motorul avionului său a cedat complet. Fiul său, Richard, povestește cum pilotul se temea să nu se încurce în funiile parașutei în timpul ejectării, ceea ce i-ar fi fost fatal. A deschis parașuta abia la nivelul coroanei copacilor, aterizând cu un impact puternic. Era 4 iulie, Ziua Independenței SUA, moment pe care l-a evocat toată viața.

După prăbușirea avionului lângă Hauville, pilotul a fost găsit de fermierul Lucien Lestang. Fără o limbă comună, cei doi au încercat să afle rapid dacă pot să aibă încredere unul în celălalt: fermierul trebuia să determine dacă pilotul era german sau aliat, iar Moseley spera că bărbatul nu era colaborator nazist. Comunicarea rudimentară a fost ajutată de expresiile incluse în kitul de evadare al pilotului și, ulterior, de un școlar care știa puțină engleză.

Familia Lestang l-a deghizat în muncitor agricol, oferindu-i haine și, mai târziu, acte false care îl prezentau drept un muncitor surd și mut, provenit din zona controlată de britanici – un detaliu care făcea verificarea documentelor imposibilă pentru germani. Pentru a-și perfecționa rolul, Moseley a exersat să nu reacționeze la sunetul ceasului din casa fermierilor. În primele nopți a fost ascuns în pădure, în timp ce trupele germane îi căutau pe canadienii dintr-un alt avion doborât.

Tânărul pilot a trăit numeroase situații tensionate

Lonnie Moseley a fost ascuns într-un hambar, a stat chiar la masă cu un ofițer german și a încercat să se bărbierească folosind lame de ras aruncate de soldații germani. Familia Lestang își risca viața adăpostindu-l, întrucât germanii anunțaseră că oricine ajută aviatori aliați va fi executat.

În Statele Unite, soția lui Carol, în vârstă de 21 de ani, primise între timp o telegramă care îl declara dispărut în misiune. Ea pierduse deja un frate, un pilot ucis în Pacific.

Sub identitatea falsă „Louis René Meslin”, Lonnie Moseley a lucrat la fermă și s-a apropiat de familia Lestang, pe care o numea Papa și Mama. Tensiunea a atins apogeul când, în timpul unei ieșiri la cumpărături, pilotul a fost forțat să arate actele unui soldat german care își armase deja mitraliera.

Când a aflat că trupele aliate avansau spre Hauville, Moseley a decis să meargă să le întâlnească, în ciuda protestelor gazdelor. A dat peste militari britanici, probabil din Divizia 7 Blindată, care au avut nevoie de două zile pentru a-i verifica identitatea. A fost transportat înapoi la Duxford la 30 august 1944.

Conform regulilor, aviatorii evadați nu erau trimiși înapoi pe frontul european, astfel că Moseley a fost repatriat. Ulterior a servit 33 de ani în forțele americane, iar el și familia sa au păstrat legătura cu familia Lestang pentru tot restul vieții.

După moartea pilotului, în 2014, fiul său a decis să doneze arhiva familiei muzeului din Duxford, considerând că acolo îi este locul. Expoziția include actele false, hainele purtate în clandestinitate, telegrama care îl declarase dispărut și fotografii, printre care una cu pilotul și fermierul lângă epava avionului. Curatorii muzeului subliniază că povestea lui Moseley este una extraordinară, despre curaj, perseverență și încredere în umanitate, o legătură între două familii care a supraviețuit peste opt decenii.

Foto sus: Pilotul Lonnie Moseley și fermierul Lucien Lestang, în fața resturilor avionului prăbușit (© IWM Duxford)

