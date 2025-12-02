Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Colonelul Henry W. Anderson, șeful Comisiei Balcanice a Crucii Roșii Americane, împreună cu personalul său, în fața sediului din București, în 1920 (© Library of Congress)

Nu am făcut singuri Unirea

📁 Marea Unire
Autor: Ion M. Ioniţă

România a reușit să-și atingă obiectivele în 1918 pentru că a luptat alături de Franța, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, împreună cu care s-a regăsit în tabăra învingătoare la sfârșitul Primului Război Mondial. Fără Aliați, visul unirii provinciilor românești nu s-ar fi realizat. Asta nu umbrește în niciun fel sacrificiile armatei pe câmpul de luptă și nici ale populației care a îndurat greul refugiului și al ocupației.

În planul noilor concepte care au stat la baza ordinii internaționale după Primul Război Mondial, Unirea s-a făcut după principiile președintelui american Woodrow Wilson, care au permis popoarelor să-și decidă soarta.

Bineînțeles, termenii concreți au fost stabiliți la Versailles, acolo unde s-a dus o luptă diplomatică extraordinară pentru fixarea condițiilor de pace.

Regele Ferdinand și Regina Maria au fost, indubitabil, liderii care au asigurat supraviețuirea statului și a monarhiei după înfrângerile din 1916 și în timpul marilor bătălii din 1917. Renașterea din Moldova a fost posibilă datorită dârzeniei și hotărârii transmise în mod direct de Regina Maria, care a oferit exemplul de care România avea nevoie.

Generalul Henri Berthelot (stânga) discută cu generalul Alexandru Averescu (© Wikimedia Commons)
Generalul Henri Berthelot (stânga) discută cu generalul Alexandru Averescu (© Wikimedia Commons)

Generalul Henri Mathias Berthelot nu a avut nicio legătură cu România până nu a fost trimis la București în fruntea Misiunii Militare Franceze pentru a sprijini și reorganiza Armata Română greu încercată. În scurt timp a îmbrățișat cauza României încât a fost acuzat de superiorii săi că a devenit „mai român decât românii”. 

Până la sfârșitul vieții, generalul Berthelot a rămas profund atașat de România. Nu numai el, dar și mulți dintre ofițerii francezi pe care i-a condus în România au simțit același lucru.

Marcel Fontaine este unul dintre ei. A luptat cot la cot cu soldații români în vara lui 1917, iar după război s-a întors în România, unde a rămas până în 1948, când puterea comunistă l-a alungat din țară. Jurnalul său de război, publicat în limba română, în 2016, este o emoționantă mărturie despre momentele istorice pe care le-a trăit și despre legătura pe viață pe care a construit-o cu românii. 

Medicul eminent Jean Clunet a venit cu Misiunea Militară Franceză pentru a sprijini sistemul sanitar românesc în condițiile îngrozitoarei epidemii de tifos din 1916-1917. A organizat un spital de boli infecțioase la Bucium, Iași, dar a fost și el răpus de boală împreună cu o parte a personalului său sanitar. Dorința sa a fost să fie înmormântat la Bucium, împreună cu asistentele căzute la datorie. Monumentul există și astăzi.

Monument în amintirea membrilor Misiunii Medicale Franceze (© Cezar Suceveanu / Wikimedia Commons)
Monument în amintirea membrilor Misiunii Medicale Franceze (© Cezar Suceveanu / Wikimedia Commons)

Geograful Emmanuel de Martonne, savant de mare prestigiu, a jucat un rol esențial în stabilirea granițelor României la Conferința de Pace de la Paris.

În 1919, a fost însărcinat ca expert să realizeze harta distribuției etnice din Transilvania arătând zonele cu preponderență românească. În studiile sale, Emmanuel de Martonne a vorbit despre originea latină a românilor și despre drepturile lor. 

Regina Maria distribuie haine trimise de Crucea Roșie Americană, însoțită de col. Anderson (© LoC)
Regina Maria distribuie haine trimise de Crucea Roșie Americană, însoțită de col. Anderson (© LoC)

Misiunea Crucii Roșii în România din 1917-1918, coordonată de colonelul Henry Watkins Anderson, a contribuit la deschiderea de spitale și dispensare pentru a îngriji populația și orfanii de război. După încheierea armistițiului, Misiunea și-a prelungit activitatea în România, beneficiind de fonduri importante din donații americane.

Sunt doar câteva exemple despre unitate și solidaritate, cuvinte care astăzi sunt mai puțin înțelese.

Foto sus: Colonelul Henry W. Anderson, șeful Comisiei Balcanice a Crucii Roșii Americane, împreună cu personalul său, în fața sediului din București, în 1920 (© Library of Congress)

Mai multe pentru tine...
Reînvierea militară a României, generalul Henri Berthelot și miracolul din 1917 jpeg
Reînvierea militară a României, generalul Henri Berthelot și miracolul din 1917
Aviatori francezi în luptă pe cerul României în Primul Război Mondial jpeg
Aviatori francezi în luptă pe cerul României în Primul Război Mondial
Lupta cu tifosul exantematic: „Numeroși doctori francezi și au pierdut viaţa în încercarea de a stopa epidemia în România” jpeg
Lupta cu tifosul exantematic: „Numeroși doctori francezi și-au pierdut viaţa în încercarea de a stopa epidemia în România”
Fotografia lui Josef Mengele, realizată la Buenos Aires, în 1956, pentru un act de identitate argentinian (© Wikimedia Commons)
📁 Holocaust
Cum a reușit doctorul nazist Josef Mengele să evite capturarea în America Latină
Coloană de soldați în Bucureștiul anului 1941 (© Bundesarchiv, N 1603 Bild-001 / Horst Grund / CC-BY-SA 3.0)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
România ca un burdihan imens. Bucureștiul anilor 1938-1940, văzut de o scriitoare englezoaică
Reacţia Budapestei la dorinţa de unire cu ţara a românilor transilvăneni jpeg
📁 Marea Unire
Reacţia Budapestei la dorinţa de unire cu ţara a românilor transilvăneni
Delegaţia Ineului la Alba Iulia, cu drapelul marinarilor de la Pola
📁 Marea Unire
Cine au fost cei care și-au scris memoriile despre ziua de 1 Decembrie 1918?
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut” jpeg
📁 Biografii
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut”
MANSET 5 jpg
📁 Istorie recentă
De la execuția Șeicului Said la insurgența PKK: un secol de violențe în conflictul turco-kurd
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură jpeg
📁 Istorie Urbană
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei jpeg
📁 Comunism
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei