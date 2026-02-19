În Anul Constantin Brâncuși, Art Safari New Museum deschide expoziția „Brâncuși și muzele sale”, curatoare: Doina Lemny

Astăzi, de ziua lui Constantin Brâncuși, Art Safari New Museum anunță o expoziție de excepție dedicată marelui artist. Aceasta va fi prezentată în cadrul celui de-al doilea sezon, care va avea loc perioada 18 septembrie – 20 decembrie 2026, în noul spațiu din Piața Amzei 13, București.

Iubirile, prieteniile, inspirațiile artistului și Parisul Avangardei se văd și se simt în perioada 18 septembrie – 20 decembrie 2026

Având la bază o cercetare amplă realizată de Doina Lemny, expoziția „Brâncuși și muzele sale” își propune să depășească frumusețea fascinantă a suprafeței sculpturilor brâncușiene, și să exploreze relația artistului cu femeile din viața sa - prietene, iubite, admiratoare, confidente și surse de inspirație. Expoziția va merge însă dincolo de ideea de muză și va explora puterea creativă a femeilor care l-au inspirat pe Brâncuși, putere pe care sculptorul, prin maniera sa novatoare, a încapsulat-o în obiecte de artă moderne, dar de o valoare artistică atemporală.

Printre acestea se numără Margit Pogany, baroneasa Renée Irana Frachon, dar și cunoscute artiste ale Avangardei, precum Lizica Codreanu, Nancy Cunard și Florence Meyer, cu care Brâncuși a întreținut o relație de prietenie și corespondențe pe tot parcursul vieții. Ele au inspirat opere faimoase, precum Mlle Pogany, Prințesa X și Muza adormită.

Expoziția este curatoriată de Doina Lemny, istoric de artă și curator, comisar Art Safari al Anului Constantin Brâncuși în România, și coordonată de Maria Munteanu. Scenografia este semnată de Cosmin Florea.

„Originea românească a artistului înscris în universalitate ne inspiră să-l sărbătorim în ţară în modul cel mai demn şi respectuos faţă de opera pe care a lăsat-o lumii. Împreună cu Art Safari, vom propune publicului un aspect inedit, şi anume acela al vieţii intime a artistului care s-a reflectat în operele sale, unele devenite emblematice, precum Muza adormită, Dra Pogany, Danaida, Prinţesa X. Vor fi expuse, pe lângă sculpturi, fotografii originale, documente şi filme care vor recrea ambianţa atelierului parizian unde invitaţii artistului se antrenau în conversaţii, aduceau veselie şi voie bună, însufleţind sculpturile martore ale acestui schimb de idei novatoare”, a declarat Doina Lemny istoric de artă si curator, comisar Art Safari al Anului Constantin Brâncuși în România.

Expoziția are loc într-un context cultural special: 2026 este declarat Anul Constantin Brâncuși, iar astăzi, pe 19 februarie se împlinesc 150 de ani de la nașterea artistului. În acest cadru, expoziția „Brâncuși și muzele sale” propune o perspectivă diferită asupra creației brâncușiene: una care pornește din viața reală și din energia începutului de secol XX, când Parisul devine un centru al Avangardei, al întâlnirilor culturale și al emancipării feminine.

Fotografia, o altfel de artă pe care Brâncuși a practicat-o cu pasiune

În martie 2022, Doina Lemny, expert internațional în Brâncuși, autoare a mai multor volume despre acesta și curatoare a unor expoziții de artă modernă, a publicat un volum ilustrat despre relația artistului cu femeile din viața sa: prietene, iubite, admiratoare, muze inspiraționale. Brâncuși este evocat de prieteni drept un mare seducător – o prezență caldă, discretă, care inspira încredere și atrăgea suflete sensibile.

Pornind de la această cercetare, expoziția de la Art Safari New Museum aduce în prim-plan portrete, documente de arhivă (prezentate rar), fotografii, lucrări și alte materiale menite să ofere context, pentru a pune în lumină relația artistului cu femeile, la începutul secolului XX. Este o perioadă de mare efervescență culturală, în care artiști și scriitori din întreaga lume se întâlnesc și creează la Paris.

Publicul îl va descoperi pe Brâncuși prin cele care i-au traversat viața și atelierul: Marthe Lebherz, Vera Moore, Margit Pogany, Léonie Ricou, Eileen Lane, Renée-Irana Frachon, Agnes E. Meyer și cele patru fiice ale sale, Nancy Cunard, precum și Marina Chaliapine, Beatrice Wood, Mina Loy, alături de Dudley, Lizica și Irène Codréano. Împreună, aceste figuri conturează o poveste coerentă despre inspirație, libertate și modernitate.

„Femeile din viața lui Brâncuși au fost adesea mai mult decât prezențe discrete: interlocutoare, confidente, spirite libere ale Parisului începutului de secol XX. În expoziția de la Art Safari, vrem să urmărim firul acestor relații și să arătăm cum o biografie intensă, trăită printre artiști, scriitori și muze, a alimentat o operă care rămâne de o actualitate incredibilă”, declară Maria Munteanu, coordonatoarea expoziției.

Fotografia, artă pe care Brâncuși a practicat-o cu pasiune, are un rol esențial în această expoziție, oferind o imagine vie a relațiilor care au însoțit opera lui Brâncuși și au contribuit la atmosfera culturală din care s-a născut arta modernă.

Art Safari are o nouă adresă: Piața Amzei 13

În primul sezon din acest an, care va avea loc în perioada 26 martie – 19 iulie, Art Safari New Museum prezintă expozițiile „Vermont și farmecul Belle Époque” (Pavilionul Muzeal), „R: Eminescu. Poetul rațional” (Pavilionul Istoric), „Felix Aftene. Jurnal” (Pavilionul Contemporan) și o serie de alte expoziții temporare.

În cel de-al doilea sezon al anului, desfășurat în perioada 18 septembrie – 20 decembrie, Art Safari New Museum deschide expoziții dedicate lui Constantin Brâncuși, Sergiu Celibidache, Război și pace, dar și Pop Culture, care prezintă mișcarea Pop Art internațională, cu nume emblematice (Andy Warhol, Keith Haring și alții).

Din 2026, Art Safari este prezent în cea mai efervescentă zonă a Bucureștiului, Piața Amzei, într-un nou spațiu expozițional de cca. 4500 mp, printr-un parteneriat cu Primăria Sectorului 1 (str. Piața Amzei, nr. 13).

Biletele pentru noul sezon (26 martie-19 iulie 2026) sunt disponibile online, iar până pe 25 martie este valabilă o reducere de 50%. Odată cu noua ediție debutează și sezonul de evenimente speciale - tururi ghidate, Brunch at the Museum, The Art of Yoga, ateliere de artă - Art, Bubbles & Desserts, care îmbină arta cu momente de relaxare și experiențe memorabile. Mai multe detalii sunt disponibile pe artsafari.ro.

Despre Art Safari New Museum Art Safari, proiect cultural național strategic, susținut de Banca Transilvania, Glo, Mastercard, Lidl, Porsche, Catena, Policolor, Carpet and More, Policolor, Lindab, Epson, este specializat în realizarea de pavilioane expoziționale de artă vizuală și istorie națională. Organizator anual al Pavilionului de Artă București – cel mai mare conglomerat de expoziții de artă din România – ajuns la a 18-a ediție, realizează, în parteneriat cu muzeele de artă din România și internaționale, precum și cu colecționarii privați, expoziții retrospective care își propun recuperarea valorilor de patrimoniu și expoziții de artă contemporană. Având o puternică latură educațională, misiunea sa este de a apropia arta de public și de a educa noile generații, inclusiv prin organizarea de ateliere de artă, tururi ghidate și expoziții de artă contemporană în spații neconvenționale, cum ar fi metroul bucureștean. În cele 17 ediții de până acum a înregistrat peste 1 milion de vizitatori. Mai multe detalii pe artsafari.ro.