Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
„Hora Unirii” - Eveniment dedicat Unirii Principatelor Române, la Muzeul Satului

„Hora Unirii” - Eveniment dedicat Unirii Principatelor Române, la Muzeul Satului

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 23 ianuarie 2026

Evenimentul intitulat „Hora Unirii”, dedicat sărbătoririi Unirii Principatelor Române, va avea loc pe 24 și 25 ianuarie la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”.

Sâmbătă, de la ora 11:00, atât copiii, cât și adulții sunt așteptați în Sala de Sticlă la un atelier de lână împâslită coordonat de prof. Luminița Voica și intitulat „Poveștile Unirii”, informează un comunicat al Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”.

Participarea se face pe baza biletului de intrare în muzeu, în limita a 10 locuri disponibile.

De la ora 12:30, în Foaierul Sălii „Victor Ion Popa”, Simona Leasă, coordonator al Ansamblului folcloric „Doinița” al Casei de Cultură a Studenților din București, așteaptă publicul la un atelier de dans la care oaspeții muzeului vor învăța împreună pașii de horă.

„Duminică, de la ora 11:00, în Sala de Sticlă, sub coordonarea prof. Vladimir Baciu, vom picta «Povești cu îngeri ...pe sticlă», în cadrul atelierului de pictură pe sticlă, adresat copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani”, precizează sursa citată.

Participarea se face pe baza biletului de intrare în muzeu, în limita a 15 locuri disponibile.

Tot pe 25 ianuarie, de la ora 14:00, în Sala „Victor Ion Popa”, se va desfășura Cenaclul „Poeții Cetății” coordonat de Liliana Popa.

Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859 reprezintă un moment definitoriu în istoria modernă a României, marcând primul pas important spre crearea statului național unitar român sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza.

Căderea Constantinopolului (© Vivaystn / Wikimedia Commons)
📁 Istorie Medievală Universală
Căderea Constantinopolului, eveniment crucial pentru istoria umanității
„Incursiune vizuală în istoria TNB”, expoziție cu fotografii de arhivă din spectacolele Teatrului Național
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Incursiune vizuală în istoria TNB”, fotografii de arhivă din spectacolele Teatrului Național
WhatsApp Image 2026 01 15 at 14 24 23 jpeg
📁 Carte
„Când Iadul a coborât pe Pământ. Imperiul Mongol și Hoarda de Aur”: De la Ginghis Han la moștenirea Hoardei de Aur
Stânga: General Constantin Budișteanu, ulei pe carton lipit pe pânză, autor Patriciu; Dreapta: Sublocotent Constantin Budișteanu, ulei pe pânză, autor neidentificat (© Colecția „Picturi”, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”)
📁 Muzeele României
Generalul Constantin Budișteanu - portrete în oglindă
foto1 SD14 JPG
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Un weekend de plimbare și relaxare la „Străzi deschise – București”, 2–3 august 2025
Strazi deschise@ARCUB jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Străzi deschise” în weekendul 13-14 septembrie: artă, film, percuție și spectacole pe Calea Victoriei și pe Calea Griviței
Paris Pallady (4) JPG
📁 Promo și advertorial
Art Safari va fi deschis special pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
Afis FNT 2025 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 19 octombrie 2025
Ziua Culturii Nationale la ONB (1) jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Ziua Culturii Naționale la Opera Națională București