„Hora Unirii” - Eveniment dedicat Unirii Principatelor Române, la Muzeul Satului

Evenimentul intitulat „Hora Unirii”, dedicat sărbătoririi Unirii Principatelor Române, va avea loc pe 24 și 25 ianuarie la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”.

Sâmbătă, de la ora 11:00, atât copiii, cât și adulții sunt așteptați în Sala de Sticlă la un atelier de lână împâslită coordonat de prof. Luminița Voica și intitulat „Poveștile Unirii”, informează un comunicat al Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”.

Participarea se face pe baza biletului de intrare în muzeu, în limita a 10 locuri disponibile.

De la ora 12:30, în Foaierul Sălii „Victor Ion Popa”, Simona Leasă, coordonator al Ansamblului folcloric „Doinița” al Casei de Cultură a Studenților din București, așteaptă publicul la un atelier de dans la care oaspeții muzeului vor învăța împreună pașii de horă.

„Duminică, de la ora 11:00, în Sala de Sticlă, sub coordonarea prof. Vladimir Baciu, vom picta «Povești cu îngeri ...pe sticlă», în cadrul atelierului de pictură pe sticlă, adresat copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani”, precizează sursa citată.

Participarea se face pe baza biletului de intrare în muzeu, în limita a 15 locuri disponibile.

Tot pe 25 ianuarie, de la ora 14:00, în Sala „Victor Ion Popa”, se va desfășura Cenaclul „Poeții Cetății” coordonat de Liliana Popa.

Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859 reprezintă un moment definitoriu în istoria modernă a României, marcând primul pas important spre crearea statului național unitar român sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza.