Expoziție dedicată artefactelor descoperite ajutorul detectorului de metale în Maramureș

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș din Baia Mare (str. Monetăriei, nr. 1-3) vernisează marți, 30 decembrie, o expoziție dedicată artefactelor descoperite ajutorul detectorului de metale în partea sudică a județului Maramureș.

„Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, instituție de cultură în subordinea Consiliului Județean Maramureș, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură Maramureș și Asociația ˮDetecție Nordˮ vă invită, în data de 30 decembrie 2025 de la ora 16,00 la vernisajul expoziției „Vestigii arheologice preistorice descoperite prin teledetecție” în cadrul căreia sunt prezentate cele mai importante artefacte preistorice identificate cu ajutorul detectorului de metale în partea sudică a județului Maramureș”, scrie Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, pe pagina de Facebook a instituției.