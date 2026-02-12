Expoziția „Scrisori de dragoste”, o incursiune discretă prin emoțiile și pasiunile de acum un veac și jumătate

Arhivele Naționale ale României vernisează vineri, 13 februarie, expoziție temporară „Scrisori de dragoste”, o incursiune discretă prin emoțiile și pasiunile de acum un veac și jumătate.

ceva din sufletul celui care o scrie. O scrisoare de dragoste se bazează de cele mai multe ori pe un discurs cu intenții de cucerire, care descrie persoanei iubite sentimentele ce îl animă pe emitentul îndrăgostit, un discurs romantic, tumultuos adeseori, cu un aer ușor desuet, fiind un intermediar necesar atunci când îndrăgostiților le lipsea curajul.

Suntem recunoscători celor care, acum 150 de ani, foloseau ca mijloc de comunicare textul scris pe hârtie, pentru că astăzi avem ocazia să răsfoim, ușor indiscret, prin scrisorile lor de dragoste. Poveștile lor ne cuceresc, cu atât mai mult cu cât comunicarea de azi, aproape exclusiv prin intermediul internetului și a telefonului mobil, a dus la dispariția acestui stil epistolar”, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

Amintirea multor povești de dragoste se păstrează la Arhivele Naționale sub formă de scrisori, telegrame, pagini de jurnal, ilustrate, fotografii. În cadrul expoziției „Scrisori de dragoste” sunt prezentate câteva dintre acestea: corespondența princiară trimisă în timpul logodnei (principesa Elisabeta de Wied - principele Carol, principesa Maria - principele Ferdinand, ulterior monarhi ai României), epistole pline de iubire ale unor cupluri mai mult sau mai puțin cunoscute astăzi (poeții Mihai Eminescu și Veronica Micle, actorii Constanța și Aristide Demetriade, Marieta Sadova și Haig Acterian, medicul C.I. Parhon și Constanța Mândreanu).

Expoziția este deschisă publicului la sediul Arhivelor Naționale ale României din Bd. Regina Elisabeta nr. 49, perioada 13-24 februarie. Programul de vizitare este de luni până vineri între orele 9-16. Accesul este gratuit.

Mai multe pentru tine...