Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Expoziția „Scrisori de dragoste”

Expoziția „Scrisori de dragoste”, o incursiune discretă prin emoțiile și pasiunile de acum un veac și jumătate

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 12 februarie 2026

Arhivele Naționale ale României vernisează vineri, 13 februarie, expoziție temporară „Scrisori de dragoste”, o incursiune discretă prin emoțiile și pasiunile de acum un veac și jumătate.

ceva din sufletul celui care o scrie. O scrisoare de dragoste se bazează de cele mai multe ori pe un discurs cu intenții de cucerire, care descrie persoanei iubite sentimentele ce îl animă pe emitentul îndrăgostit, un discurs romantic, tumultuos adeseori, cu un aer ușor desuet, fiind un intermediar necesar atunci când îndrăgostiților le lipsea curajul.

Suntem recunoscători celor care, acum 150 de ani, foloseau ca mijloc de comunicare textul scris pe hârtie, pentru că astăzi avem ocazia să răsfoim, ușor indiscret, prin scrisorile lor de dragoste. Poveștile lor ne cuceresc, cu atât mai mult cu cât comunicarea de azi, aproape exclusiv prin intermediul internetului și a telefonului mobil, a dus la dispariția acestui stil epistolar”, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

Amintirea multor povești de dragoste se păstrează la Arhivele Naționale sub formă de scrisori, telegrame, pagini de jurnal, ilustrate, fotografii. În cadrul expoziției „Scrisori de dragoste” sunt prezentate câteva dintre acestea: corespondența princiară trimisă în timpul logodnei (principesa Elisabeta de Wied - principele Carol, principesa Maria - principele Ferdinand, ulterior monarhi ai României), epistole pline de iubire ale unor cupluri mai mult sau mai puțin cunoscute astăzi (poeții Mihai Eminescu și Veronica Micle, actorii Constanța și Aristide Demetriade, Marieta Sadova și Haig Acterian, medicul C.I. Parhon și Constanța Mândreanu).

Expoziția este deschisă publicului la sediul Arhivelor Naționale ale României din Bd. Regina Elisabeta nr. 49, perioada 13-24 februarie. Programul de vizitare este de luni până vineri între orele 9-16. Accesul este gratuit.

Mai multe pentru tine...
Cadoul primit de principesa Maria de la tatăl său, la căsătoria cu principele Ferdinand jpeg
Cadoul primit de principesa Maria de la tatăl său, la căsătoria cu principele Ferdinand
Căsătoria lui Carol I cu frumoasa prințesă Elisabeta de Wied jpeg
Căsătoria lui Carol I cu frumoasa prințesă Elisabeta de Wied
Căsătoria lui Mihai Eminescu cu Veronica Micle, zădărnicită de două ori de către Titu Maiorescu jpeg
Căsătoria lui Mihai Eminescu cu Veronica Micle, zădărnicită de două ori de către Titu Maiorescu
Podoabele de la Bădăcin (foto: Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău)
📁 Muzeele României
Podoabele de la Bădăcin, descoperite într-un loc necunoscut
Stânga: General Constantin Budișteanu, ulei pe carton lipit pe pânză, autor Patriciu; Dreapta: Sublocotent Constantin Budișteanu, ulei pe pânză, autor neidentificat (© Colecția „Picturi”, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”)
📁 Muzeele României
Generalul Constantin Budișteanu - portrete în oglindă
Ziua Culturii Nationale la ONB (1) jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Ziua Culturii Naționale la Opera Națională București
foto1 SD14 JPG
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Un weekend de plimbare și relaxare la „Străzi deschise – București”, 2–3 august 2025
Strazi deschise@ARCUB jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Străzi deschise” în weekendul 13-14 septembrie: artă, film, percuție și spectacole pe Calea Victoriei și pe Calea Griviței
Paris Pallady (4) JPG
📁 Promo și advertorial
Art Safari va fi deschis special pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
Afis FNT 2025 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 19 octombrie 2025
muzeu jpg
📁 Patrimoniu
Arhitectura populară săsească din Țara Bârsei
Vernisajul expoziției ,,Cetatea Neamț în presa vremii (1890–1950)”
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Cum a fost prezentată Cetatea Neamț în presă de-a lungul deceniilor