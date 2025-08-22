Expoziția omagială „George Enescu 70”, la Oradea

Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, cu sprijinul Consiliului Județean Bihor și al Primăriei Municipiului Oradea și în colaborare cu Fabian Anton, scriitor și colecționar, și cu Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor, organizează vernisajul expoziției omagiale „George Enescu 70”. Evenimentul va avea loc marți, 26 august 2025, la ora 13.00, în Sala de conferințe a Muzeului Țării Crișurilor (Str. Armatei Române nr.1/A).

Expoziția este dedicată împlinirii a 70 de ani (în 4 mai a.c.) de la trecerea la cele veșnice a marelui compozitor George Enescu, una dintre cele mai strălucite personalități ale culturii naționale românești, informează un comunicat al Muzeului Țării Crișurilor Oradea.

Conform sursei citate, expoziția va cuprinde o serie de materiale documentare rare și valoroase din colecția personală a lui Fabian Anton: scrisori și fotografii originale semnate de George Enescu; scrisori originale semnate de iluștrii compozitori Giacomo Puccini, Camille Saint-Saëns, Reynaldo Hahn, Vincent d’Indy, Amilcare Ponchielli, Ernest Chausson, Gabriel Fauré și Charles Gounod, precum și de reputați interpreți, ca Hariclea Darclée, Yehudi Menuhin, Nae Leonard, Ion Voicu, George Georgescu, mulți dintre ei fiind prieteni sau colaboratori ai lui Enescu.

De asemenea, vor fi expuse mărturii documentare, semnate de George Enescu, privind relația sa de prietenie cu acești compozitori; mărturii semnate de Enescu și de soția sa, Principesa Maruca Cantacuzino, referitoare la sejururile lor în Oradea, și un bust de ceramică reprezentându-l pe George Enescu.

În expoziție se va ilustra prin articole originale din presa locală faptul că la Oradea a avut loc, în 1927, prima audiție absolută a uneia dintre capodoperele lui Enescu și ale muzicii secolului XX, Sonata nr. 3 pentru pian și vioară „în caracter popular românesc”, interpretată de George Enescu la vioară și de Nicolae Caravia la pian.

Cu prilejul vernisajului, va avea loc și lansarea volumului de convorbiri dintre Maica Benedicta (acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga) și Fabian Anton, „Enescu la Văratec”, apărut la Editura Librex, București, 2025. Cartea va fi prezentată de Fabian Anton și aduce un omagiu suplimentar marelui artist.

În deschidere vor lua cuvântul deținătorul colecției, Fabian Anton, și Adrian Gagiu, șef al Secției de Științele Naturii și Muzee Memoriale din cadrul Muzeului Țării Crișurilor.

Expoziția va putea fi vizitată până în data de 7 septembrie 2025. Intrarea este liberă.

