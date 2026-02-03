Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Expoziția „Marele omagiu adus lui Brâncuși”, vernisată la 150 de ani de la nașterea sculptorului

Expoziția „Marele omagiu adus lui Brâncuși”, vernisată la 150 de ani de la nașterea sculptorului

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 3 februarie 2026

Lucrări semnate de maeștri ai artei universale, printre care Picasso, Dalí și Matisse, vor fi prezentate publicului în cadrul vernisajului expoziției „Marele omagiu adus lui Brâncuși”, care va avea loc pe 19 februarie, la 150 de ani de la nașterea sculptorului gorjean, la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu.

Expoziția reunește 25 de lucrări realizate de unii dintre cei mai importanți artiști ai artei moderne, precum Pablo Picasso, Salvador Dali, Marc Chagall, Henri Matisse și Auguste Rodin, alături de opere semnate de alte 20 de personalități marcante ale artei europene, informează un comunicat de presă al Universității „Constantin Brâncuși” (UCB) din Târgu Jiu.

Totodată, publicul va avea ocazia să descopere o selecție de afișe și albume de colecție, provenite din prestigioase centre muzeale europene. Lucrările expuse provin din colecția avocatului George Șerban, unul dintre cei mai importanți colecționari de artă din spațiul european.

„Evenimentul este organizat cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuși și reprezintă un demers cultural de excepție, dedicat celebrării moștenirii artistice a celui care a revoluționat sculptura modernă. În deschiderea evenimentului vor lua cuvântul oficialități locale, reprezentanți ai mediului academic și personalități marcante ale vieții culturale, subliniind importanța acestei expoziții pentru comunitatea gorjeană și pentru spațiul cultural național. Prin realizarea acestui proiect, UCB Târgu Jiu demarează un demers cultural de anvergură, expoziția conturându-se drept un reper major în peisajul evenimentelor artistice de acest gen. Participanții vor putea participa la o tombolă la care vor avea șansa de a câștiga o litografie cu semnătură «în placă» a celebrului Salvador Dali, un obiect de colecție cu valoare artistică remarcabilă”, se arată în comunicat.

Vernisajul va avea loc joi, 19 februarie, începând cu ora 12:00, la sediul instituției din strada Tineretului nr. 4, etajul III - AULA MAGNA. Expoziția „Marele omagiu adus lui Brâncuși” va fi deschisă publicului în perioada 19 februarie - 19 mai.

Mai multe pentru tine...
Brâncuşi împotriva Statelor Unite ale Americii «Dacă aceasta este o pasăre, împușcați o!» jpeg
Brâncuşi împotriva Statelor Unite ale Americii. «Dacă aceasta este o pasăre, împușcați-o!»
Constantin Brâncuşi la lucru Cum a fost creată "Coloana Infinitului" VIDEO jpeg
Constantin Brâncuşi la lucru. Cum a fost creată "Coloana Infinitului" VIDEO
img jpg
Povestile de amor din spatele marilor opere ale lui Brâncusi! Cine au fost domnişoara Pogany, prinţesa X sau muza adormită
Pistol balcanic cu cremene de tip Peć - o piesă cu putere evocatoare din secolul al XIX-lea
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Pistol balcanic cu cremene de tip Peć - o piesă cu putere evocatoare din secolul al XIX-lea
Vernisajul expoziției ,,Cetatea Neamț în presa vremii (1890–1950)”
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Cum a fost prezentată Cetatea Neamț în presă de-a lungul deceniilor
muzeu jpg
📁 Patrimoniu
Arhitectura populară săsească din Țara Bârsei
Stânga: General Constantin Budișteanu, ulei pe carton lipit pe pânză, autor Patriciu; Dreapta: Sublocotent Constantin Budișteanu, ulei pe pânză, autor neidentificat (© Colecția „Picturi”, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”)
📁 Muzeele României
Generalul Constantin Budișteanu - portrete în oglindă
foto1 SD14 JPG
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Un weekend de plimbare și relaxare la „Străzi deschise – București”, 2–3 august 2025
Strazi deschise@ARCUB jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Străzi deschise” în weekendul 13-14 septembrie: artă, film, percuție și spectacole pe Calea Victoriei și pe Calea Griviței
Paris Pallady (4) JPG
📁 Promo și advertorial
Art Safari va fi deschis special pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
„Incursiune vizuală în istoria TNB”, expoziție cu fotografii de arhivă din spectacolele Teatrului Național
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Incursiune vizuală în istoria TNB”, fotografii de arhivă din spectacolele Teatrului Național
Ziua Culturii Nationale la ONB (1) jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Ziua Culturii Naționale la Opera Națională București