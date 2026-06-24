Evenimente dedicate celebrării a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, în satul natal al marelui sculptor

Cu ocazia celebrării în acest an a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, suita evenimentelor care au loc în satul natal al marelui sculptor continuă cu inițiativa „Peștișani: Acasă la Brâncuși - 150 de ani de artă și genialitate”.

Organizate în perioada 24-28 iunie, sub egida Ministerului Culturii, de către Consiliul Județean Gorj, Primăria comunei Peștișani și Asociația Discover Peștișani, cu participarea mai multor colaboratori instituționali, între care și Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale, evenimentele sunt reunite, tematic, în trei secțiuni - „Festivalul România Autentică”, „Festivalul Rapsodia Florilor” și „Turneul Internațional Stradivarius – Muzele”, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale este prezent cu reproduceri ale unor documente care marchează 55 de ani de la inaugurarea „Casei muzeu Constantin Brâncuși”, locul în care turiștii și iubitorii de cultură din țară și din întreaga lume pot pătrunde spiritul satului gorjenesc care a constituit principala sursă de inspirație care l-a urmărit pe marele artist de-a lungul întregii sale creații.

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