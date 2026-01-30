Eveniment special în cadrul expoziției „József Klein”, la Muzeul Național de Artă al României

Muzeul Național de Artă al României (MNAR) organizează miercuri, 4 februarie, un eveniment special în expoziția temporară „József Klein și Școala de la Baia Mare”, în contextul anului jubiliar 2026, dedicat împlinirii a 130 de ani de la nașterea artistului József Klein (1896-1945) și aniversării a 130 de ani de la înființarea Școlii de pictură de la Baia Mare (1896–2026).

Evenimentul cuprinde un tur ghidat interactiv, de la ora 16.00, în expoziția „József Klein și Școala de la Baia Mare” susținut de curatorii Robert Strebeli, director Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» și Alina Petrescu, șef Secția de Artă Românească Modernă, Muzeul Național de Artă al României, informează un comunicat al MNAR.

Turul ghidat are o durată de 60 de minute, cu opriri tematice la lucrări-cheie, și propune următoarele subiecte de discuție:

pedagogia lui Simon Hollósy și metoda studiului după natură (plein-air);

transformările limbajului vizual și respingerea academismului;

József Klein ca artist al comunității și al lumii sociale, cu o expresie realistă, dar deschisă către modernitate;

experiența pariziană și asimilarea influențelor europene (impresionism, fovism, Noua Obiectivitate);

dimensiunea memorială: deportarea lui Klein și a soției sale Piroska Kohn, dispariția în Auschwitz-Birkenau și responsabilitatea muzeului în păstrarea memoriei culturale.

În încheiere are loc sesiune de întrebări și răspunsuri. Accesul este gratuit în limita a 40 de persoane.

În plus, au loc și activități educative pentru elevi, printr-un atelier conceput special pentru tematica expoziției de educatorii muzeali ai Secției Educație, Comunicare și Proiecte Culturale, Muzeul Național de Artă al României.

Expoziția „József Klein și Școala de la Baia Mare” cuprinde o amplă selecție de lucrări de pictură, grafică, sculptură și documente, provenite majoritar din atelierul pictorului și devenite parte din patrimoniul Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare». Acestora li se alătură lucrări de la Muzeul Național de Artă al României, Arhivele Naționale ale României – Serviciul Județean Maramureș, Muzeului de Artă din Cluj, Centrul de Cultură, Artă și Agrement din Târgu-Mureș, dar și din colecții private din Budapesta și din Paris.

Este pentru prima dată când publicul din București are ocazia să vadă 80 de opere din creația lui József Klein, care prezintă opera artistului dintr-o perspectivă nouă, puțin cercetată, ca membru al Coloniei artistice de la Baia Mare.

Născut într-o familie modestă de origine evreiască din județul Arad, József Klein a fost marcat de o copilărire plină de neajunsuri și greutăți, motiv pentru care scenele din viața cotidiană a oamenilor simpli au devenit o temă recurentă în pictura sa. Suferințele celor mulți din primii ani l-au făcut să înfățișeze lumea înconjurătoare într-o manieră realistă. În ciuda condițiilor precare și a discriminării care l-au urmărit toată viața, Klein a dat dovadă de o perseverență greu de egalat și a devenit creatorul unei arte atente la dramele omului de rând, care a îmbogățit formele picturii tradiționale cu experimente ale impresionismului și fovismului.

Expoziția „József Klein și Școala de la Baia Mare” este până pe 28 februarie 2026 la parterul Galeriei Naționale, Calea Victoriei 49-53.