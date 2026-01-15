Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
615333601 1486809603452359 9043541259352826704 n jpg

Emisiune de mărci poștale dedicată Zilei Culturii Naționale

📁 Istorie recentă
Autor: Redacția
🗓️ 15 ianuarie 2026

Romfilatelia și Poșta Română anunță introducerea în circulație, joi, a unei emisiuni de mărci poștale dedicate Zilei Culturii Naționale.

„Ca în fiecare an, pe 15 ianuarie, timbrul românesc aniversează Ziua Culturii Naționale, în emisiunea cu același titlu, prin care aduce un omagiu unor personalități de seamă ale culturii naționale: Nicolae Iorga (marcă poștală cu valoarea nominală de 5,50 lei), Andrei Mureșanu (marcă poștală cu valoarea nominală de 10 lei) și Ștefan Luchian (marcă poștală cu valoarea nominală de 25 Lei)”, precizează Romfilatelia.

Emisiunea mai are în componență, alături de cele trei mărci poștale, un plic „prima zi”, un set de trei cărți poștale maxime pentru pasionații de maximafilie și o mapă filatelică cu produs special în tiraj limitat. Emisiunea este disponibilă în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și online.

