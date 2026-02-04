Emisiune de mărci poștale dedicată participării României la Jocurile Olimpice de iarnă

O emisiune dedicată participării României la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă, Milano Cortina 2026, a fost introdusă în circulație miercuri de Romfilatelia și Poșta Română.

Emisiunea intitulată „Team Romania la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026” este alcătuită din patru timbre, o coliță dantelată și un plic „prima zi”, ilustrează cinci discipline olimpice, informează un comunicat al Romfilatelia.

Bobul este reprezentat pe colița dantelată având timbrul cu valoarea nominală de 30 lei, proba sanie este redată pe timbrul cu valoarea nominală de 5,50 lei, proba de patinaj artistic este ilustrată pe timbrul cu valoarea nominală de 6 lei, proba de săritura cu schiurile este prezentată pe timbrul cu valoarea nominală de 7 lei și proba de biatlon este redată pe timbrul cu valoarea nominală de 9 lei.

Cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă va avea loc în perioada 6 - 22 februarie în Italia. Peste 3.500 de sportivi din 93 de țări sunt așteptați să concureze pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive olimpice. România va fi reprezentată de 29 de sportivi (28 titulari și o rezervă), la opt discipline sportive: biatlon, bob, patinaj artistic, sanie, schi alpin, schi fond, schi sărituri și snowboard. Aceștia vor locui în șase Sate Olimpice - Anterselva (biatlon), Bormio (schi alpin masculin), Cortina d'Ampezzo (bob, sanie, schi alpin feminin), Livigno (snowboard), Milano (patinaj artistic), Predazzo (sărituri cu schiurile), Tesero (schi fond).

Ceremonia de deschidere va avea loc la Milano, iar cea de închidere, la Verona, participanții la Jocuri urmând a fi însoțiți de Tina, mascota Jocurilor Olimpice, Milo, mascota Jocurilor Paralimpice, și de șase ghiocei botezați „The Flo” pe care cele două mascote îi vor avea alături în călătoria olimpică.

În premieră la o ediție a Jocurilor Olimpice, deoarece întrecerile se vor desfășura în regiuni aflate la distanțe mari, vor fi organizate patru ceremonii de deschidere: una principală, la Milano, care va fi transmisă în direct de posturile de televiziune din întreaga lume, și trei secundare, la Cortina, Livigno și Pedrazzo.

În aceste condiții, România a desemnat-o purtător de drapel la Milano pe Julia Sauter (patinaj artistic).

