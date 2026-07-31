Din mâinile meșterilor, spre viitor. „Taina pieptarului” își dezvăluie povestea la Brașov

Centrul Cultural „Reduta” Brașov invită publicul marți, 4 august 2026, de la ora 17.30, în foaierul instituției (str. Apollonia Hirscher, nr. 8, Brasov), la evenimentul de prezentare a rezultatelor proiectului „Taina pieptarului: tradiție, meșteșug și inovație”, un demers cultural care a adus împreună patrimoniul, educația și creația artistică contemporană.

Derulat pe parcursul mai multor luni, proiectul a valorificat patrimoniul cultural imaterial al Țării Bârsei, având în centru arta cojocăritului din Poiana Mărului și frumusețea motivelor decorative ale pieptarului tradițional. Cercetarea din teren, dialogul cu meșteșugarii, atelierele creative destinate elevilor, designerilor și artiștilor vizuali au demonstrat că tradiția poate deveni o resursă autentică pentru creația contemporană și pentru apropierea noilor generații de patrimoniul local, informează un comunicat al Centrului Cultural „Reduta” Brașov.

Conform sursei citate, o componentă esențială a proiectului a fost documentarea etapelor de realizare a pieptarului tradițional. Publicul va descoperi poveștile și meșteșugul unor oameni care păstrează vie această tradiție: Petru și Gabriela Boța - atelier de argăsit și tăbăcit pielea; Neculae Săcuiu și Leo Bangălă - atelier de croit pieptarul; Versavia Pagu, Angela și Adriana Gogonea, Georgeta Mânzatu, Anica Neculoiu și Niculina Adam - atelier de brodat pieptarul.

Motivele decorative ale pieptarului au fost desenate de artistul Mădălin Crețu, contribuind la valorificarea vizuală a acestui patrimoniu.

Momentul final al proiectului oferă publicului ocazia de a descoperi rezultatele acestui proces de documentare și creație, reunite într-un program complex care include:

o expoziție foto-documentară – curator Bogdana Ioana Banu, fotografiile sunt semnate de fotograful Mihai Barbu ;

; un film documentar dedicat artei cojocăritului din Poiana Mărului realizat de Tudor Cioroiu ;

; patru creații contemporane inspirate din patrimoniul local desăvârșite de artistele Lavinia Ghimbășan, Oana Ursu, Cristina Frânculescu, Diana Ivana ;

; o producție digitală dedicată motivelor decorative ale pieptarului creată de artistul Alexei Pătrașcu ;

; lucrări artistice ale elevilor Colegiului Tehnic „Maria Baiulescu” Brașov, coordonați de profesor Ileana Enache și profesor director Lavinia Butnariu.

Prin acest proiect, Centrul Cultural „Reduta” Brașov și-a propus să contribuie la cercetarea, conservarea și promovarea patrimoniului cultural imaterial al Țării Bârsei, facilitând dialogul dintre meșteșugurile tradiționale, educație și creația contemporană.

„Patrimoniul cultural nu înseamnă doar memoria unei comunități, ci și inspirația pe care o oferă generațiilor care îi duc povestea mai departe. Prin acest proiect, Centrul Cultural Reduta Brașov a creat o punte între meșterii care păstrează vie tradiția, artiștii care o reinterpretează și tinerii care îi vor asigura continuitatea. Credem că patrimoniul cultural devine cu adevărat valoros atunci când continuă să inspire, să educe și să aducă oamenii împreună”, a declarat Bogdana Ioana Banu, managerul proiectului.

Prin implicarea meșteșugarilor, a elevilor, a designerilor și a artiștilor vizuali, inițiativa a contribuit la redescoperirea valorilor tradiționale și la transmiterea acestora ca resursă vie, capabilă să inspire noi forme de expresie artistică, relevante pentru societatea actuală.

La reușita acestui demers cultural a contribuit și Florea Naciu, coordonatorul Asociației Folclorice Dans Tradițional NFI Zărnești, prin implicarea, facilitarea colaborării cu comunitatea locală și susținerea activităților desfășurate în cadrul proiectului.

„Taina pieptarului: tradiție, meșteșug și inovație” - o inițiativă culturală dedicată artei cojocăritului din Poiana Mărului - este un proiect realizat de Centrul Cultural „Reduta” Brașov, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) și Consiliul Județean Brașov, în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu” Brașov, Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca și Asociația Folclorică Dans Tradițional NFI Zărnești.

Bugetul proiectului este de 158.720 lei, din care suma de 141.819 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă oferită de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), iar suma de 16.901 lei este cofinanțarea asigurată de Consiliul Județean Brașov.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

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