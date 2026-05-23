Atelierul unui fotograf din secolul al XIX-lea

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe

Un atelier de fotografie dintr-un oraș de provincie, cum era Brașovul în secolul al XIX-lea, trebuia să se afle într-o zonă cu vad comercial. De-a lungul timpului, cele mai multe și mai importante ateliere brașovene s-au aflat în centru, pe străzile Sf. Ioan, Mureșenilor sau Republicii.

Atelierele erau amenajate, de obicei, în spații închiriate, aflate la etaj, fiind preferate camerele cu orientare spre nord sau est, căci fotograful depindea exclusiv de lumina naturală. Dintre fotografii brașoveni, puțini au avut resurse financiare pentru a-și construi un atelier de la zero. În anul 1886, Leopold Adler a construit, în curtea casei de pe strada Republicii nr. 12, o clădire cu etaj, dedicată exclusiv atelierului său de fotografie.

Vă invităm să vizitați Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului din Piața Sfatului nr. 15, unde puteți vedea cum arăta un atelier de fotograf din secolul al XIX-lea. Program vizitare: miercuri-duminică între irele 10:00 și 18:00.

Foto: June călare în curtea atelierului Adler, perioada interbelică, Muzeul de Etnografie Brașov

