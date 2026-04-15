Broderia săsească a evoluat până în prima jumătate a secolului al XX-lea

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
🗓️ 15 aprilie 2026

Textilele de interior (ștergare, fețe de masă, păretare) ocupau un loc important în cadrul locuinței tradiționale a sașilor transilvăneni.

Acestea erau ornamentate fie cu modele alese cu mâna, în război, cu bumbac roșu, albastru sau negru, fie erau brodate în diferite tehnici: pe fir, în cruci, în bușteni, ajur, cu motive geometrice (linia, triunghiul, rombul), astrale (steaua cu opt colțuri), florale (lalele, trandafiri, garofițe), zoomorfe (leu, cerb), avimorfe (păun, vultur) sau cu semnificație simbolică (pomul vieții).

Broderia săsească a evoluat până în prima jumătate a secolului al XX-lea, cunoscând atât influențe occidentale, preponderent germanice, cât și orientale, ajungând să se remarce printr-un stil propriu..

În colecția Muzeului de Etnografie Brașov se află o cârpă de merinde din Bărcut, comuna Șoarș, zona Rupea, datată în anul 1921. Țesută din bumbac cu decor amplasat pe toată suprafața, compus dintr-un chenar lat cu motive fitomorfe (crenguțe), florale (trandafiri) și avimorfe (păsări), cusute în cruci cu arnici roșu și broderie plină cu arnici negru.

În centru, cusut tot în cruci cu arnici roșu, este motivul astral, steaua în opt colțuri, încadrată de monograma „A.R.” și de inscripționarea anului realizării piesei „1921”. De jur împrejur este atașată dantelă croșetată din bumbac alb, cu motive florale.

Mai multe pentru tine...
Cetatea Orastiei Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (43) jpg
Cetatea medievală a sașilor din Orăștie și-a redeschis porțile, cu o nouă înfățișare
Mersul Junilor Tineri după ouă roșii, Șcheii Brașovului (© Arhiva Muzeului de Etnografie Brașov)
Mersul cu stropitul sau Mersul Junilor Tineri după ouă roșii, în a doua zi de Paște
Satul Calnic Alba Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (26) JPG
Câlnic, cetatea sașilor din patrimoniul UNESCO
Vernisajul expoziției ,,Cetatea Neamț în presa vremii (1890–1950)”
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Cum a fost prezentată Cetatea Neamț în presă de-a lungul deceniilor
„Cercetarea medicală românească: succese, eșecuri, incertitudini (1969–1989)”, o nouă conferință din seria „Colocviile CNSAS”
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Cercetarea medicală românească: succese, eșecuri, incertitudini (1969–1989)”, o nouă conferință din seria „Colocviile CNSAS”
Ben Hur O altă faţă a istoriei jpeg
📁 Recomandări de film
Ben-Hur. O altă faţă a istoriei
Săptămâna Haferland 2025
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Săptămâna Haferland 2025: peste 8.000 de vizitatori au fost prezenți în Țara Ovăzului
Strazi deschise@ARCUB jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Străzi deschise” în weekendul 13-14 septembrie: artă, film, percuție și spectacole pe Calea Victoriei și pe Calea Griviței
Afis FNT 2025 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 19 octombrie 2025
Ziua Culturii Nationale la ONB (1) jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Ziua Culturii Naționale la Opera Națională București
„Iancu de Hunedoara și timpul său” - simpozion la Academia Română
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Iancu de Hunedoara și timpul său” - simpozion la Academia Română
„Pe atunci, Varna se numea Odessos”, conferință la Palatul Suțu
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Pe atunci, Varna se numea Odessos”, conferință la Palatul Suțu