Conferințele de la Șosea. Simbolism ritual și comuniune: obiceiuri cu măști de iarnă din Nord-Vestul Spaniei

Muzeul Național al Țăranului Român găzduiește marți, 2 iunie 2026, ora 18.00, la Sala Media, la o nouă ediție a Conferințelor de la Șosea, sub egida: Mâini. Măști. Meșteri – o mini-serie de întâlniri conturate în jurul lumilor rituale, festive și meșteșugului măștilor, prilejuite de participarea Muzeului la proiectul european „MASKS EU: unveiling the art and craft behind masks”.

„În edițiile trecute, am invitat publicul să pășească în atelierele unor mascagii (creatori de măști tradiționale) din țară, anul acesta fiind dedicat măștilor internaționale - respectiv coordonatoarelor organizațiilor partenere din proiect. La cea de-a patra întâlnire din seria Mâini. Măști. Meșteri, avem onoarea de a o avea invitată prin teleconferință pe inițiatoarea și coordonatoarea proiectului european „MASKS”: prof. dr. M.ª Pilar Panero García. Profesoară asociată de antropologie socială și directoare a Catedrei de Studii asupra Tradiției la Universitatea din Valladolid (ES), aceasta deține o extinsă activitate academică conturată în jurul măștilor. ”, informează un comunicat al Muzeului Național al Țăranului Român.

Publicului bucureștean îi va propune o călătorie pe urmele grupurilor de mascați din provincia Zamora, urmărind îndeaproape un obicei de iarnă numit Zangarrón din Montamarta – unul dintre cele mai complexe ritualuri cu măști din nord-vestul Peninsulei Iberice, ce se desfășoară de Anul Nou și în ziua Bobotezei. Bazându-se pe cercetările îndelungate de teren și pe analiza documentară a cercetătoarei, discuția va pune accentul pe evoluția istorică a obiceiului precum și pe transformarea în timp a figurii principale (masca de Zangarrón), alături de schimbările de context și noile cadre organizatorice promovate de comunitatea locală.

„Ca de fiecare dată, discuția va avea drept fundal materiale vizuale din terenurile cercetătoarei, pe care le vom comenta împreună”, precizează sursa citată.

Conferința este concepută în format hibrid. Având în vedere participarea internațională așteptată în online, evenimentul se va derula în limba engleză (spaniolă - cu traducere în engleză). Pentru secțiunea de întrebări și răspunsuri din sală, se va facilita traducerea în/din română, la cerere.

Intrare liberă, în limita locurilor disponibile.

Despre conferențiară:

M.ª Pilar Panero García este cercetătoarea principală și coordonatoarea cercetărilor din cadrul „Unveiling the Arts and Works behind the MASKS” (proiectul european MASKS). Deține diplome în filologie hispanică de la Universitatea din Salamanca și în teorie literară și literatură comparată de la Universitatea din Valladolid. Din 2005, este afiliată la Catedra de Studii Tradiționale, ramura academică a Fundației Joaquín Díaz, iar din 2022 ocupă funcția de directoare a acesteia. A publicat numeroase articole și capitole de carte și a coordonat mai multe monografii. Interesele sale de cercetare și publicațiile se concentrează pe subiecte de patrimoniul cultural, religiozitate populară, etno-istorie și literatură din perspectiva antropologiei culturale. Este parte activă a unor programe de cercetare multi-anuale internaționale. În același timp, predă cursuri de educație non-formală, și colaborează în diverse activități de sensibilizare și diseminare, inclusiv expoziții. Cercetarea sa curentă se concentrează pe cultura măștilor, meșteșugurile asociate acestora și recreările artistice pe care le inspiră.

Proiectul:

Evenimentul face parte din proiectul european „Unveiling the works and arts behind masks”, care pornește de la documentarea măștilor tradiționale și a alaiurilor carnavalești din 4 țări europene - Spania, Portugalia, Italia și România, pentru a sprijini transmiterea meșteșugului către noile generații. Mai multe despre proiect aici.

Prilejuit de participarea în proiect, MNȚR pregătește în toamna aceasta lansarea unui volum dedicat temei măștilor – numărul 31 al Revistei de Antropologie MARTOR, cu subiectul „Mask-wearing, mask-making: shifting (im)materialities in ritual and festive contexts” (Editura Martor MNȚR). Vă invităm să urmăriți vești pe pagina dedicată revistei.