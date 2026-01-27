Conferința „Fără granițe, dincolo de timp. Când Bucureștiul și Varna făceau parte din aceeași lume”, la Palatul Suțu

Muzeul Municipiului București găzduiește miercuri, 28 ianuarie 2026, ora 15.00, la Palatul Suțu, conferința „Fără granițe, dincolo de timp. Când Bucureștiul și Varna făceau parte din aceeași lume” susținută de dr. Vasile Opriș, Șef Secție Arheologie Sistematică și Istorie, Muzeul Municipiului București, urmată de ghidaj special în expoziția temporară „Călătoria în lumea de dincolo. Ritualuri funerare din vremuri străvechi în regiunea Varna”.

Evenimentul face parte din seria de întâlniri speciale organizate de Muzeul Municipiului București, dedicate aprofundării temelor și contextelor istorice ale expoziției tematice „Călătoria în lumea de dincolo. Ritualuri funerare din vremuri străvechi în regiunea Varna”, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a insituției.

„Aurul preistoric de la Varna fascinează prin frumusețea și vechimea sa, dar adevărata lui semnificație se dezvăluie abia atunci când este privit în contextul lumii care l-a făcut posibil. Conferința propune o incursiune captivantă în Eneoliticul Dunării inferioare, o epocă în care comunitățile de pe teritoriul actual al Bucureștiului și cele de pe litoralul Mării Negre făceau parte din aceeași civilizație complexă și interconectată.

Pornind de la descoperiri arheologice – oameni din necropole, arhitectura așezărilor și elemente ale culturii materiale – vom afla că aurul de la Varna nu este un miracol izolat, ci expresia unei societăți avansate, bine organizate, cu rețele de schimb, relații sociale complexe și un rafinament tehnic surprinzător pentru o lume de acum peste 6.500 de ani. Dunărea nu era o frontieră, ci un drum care lega comunități, idei și resurse, făcând posibilă apariția unor fenomene culturale și tehnologice fără precedent.

O perspectivă inedită asupra preistoriei Europei și o invitație la redescoperirea unui trecut comun, în care malurile Dunării participau la conturarea unei lumi marcate de componente sclipitoare”, precizează Muzeul Municipiului București.

Preț bilet: 20 lei / persoană. Biletul se poate achita în numerar, la standul de bilete al Palatului Suțu, înainte de începerea conferinței.