„Comori nespuse. Istoria Transilvaniei prin obiecte” - expoziție la Cluj-Napoca

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca găzduiește expoziția „Comori nespuse. Istoria Transilvaniei prin obiecte”.

Expoziția urmărește istoria Transilvaniei de la primele urme umane din peșterile Carpaților, trecând prin revoluția neolitică și începuturile metalurgiei, epoca dacică și stăpânirea romană, veacurile medievale și transformările epocii moderne, până în pragul lumii contemporane, informează un comunicat al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei.

Conform sursei citate, fiecare obiect expus în noua expoziție poartă în sine un fragment de timp. Părți dintr-un mamut de acum zeci de mii de ani, un vas de lut cu formă de chip uman modelat de primii agricultori, o sabie aparținând unui dac, o mască de paradă romană, cranii deformate intenționat din perioada migrațiilor, dragoni înaripați folosiți ca suporturi de lumânare la începuturile Evului Mediu, arbalete, buzdugane și alte arme din epocile următoare, de la primele reprezentări ale Clujului până la imaginile Revoluției surprinse în orașul transilvănean – toate sunt mărturii ale celor care au trăit, au creat și au dat sens acestor locuri de-a lungul mileniilor.

Au fost selectate obiecte care ilustrează ingeniozitatea, credințele și diversitatea culturală a comunităților care au locuit aici. Multă vreme păstrate de pământ sau în locuri ascunse, ele își spun acum poveștile.

Expoziția „Comori nespuse. Istoria Transilvaniei prin obiecte”, care se întinde pe ambele etaje ale muzeului, poate fi vizitată de marți până duminică, în intervalul orar: 10:00–18:00 (ultima intrare 17:15).

Biletele pot fi achiziționate și online, de pe site-ul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei.