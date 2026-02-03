Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
621855877 1486783993449213 1782037247126471079 n jpg

„Comori nespuse. Istoria Transilvaniei prin obiecte” - expoziție la Cluj-Napoca

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 3 februarie 2026

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca găzduiește expoziția „Comori nespuse. Istoria Transilvaniei prin obiecte”.

Expoziția urmărește istoria Transilvaniei de la primele urme umane din peșterile Carpaților, trecând prin revoluția neolitică și începuturile metalurgiei, epoca dacică și stăpânirea romană, veacurile medievale și transformările epocii moderne, până în pragul lumii contemporane, informează un comunicat al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei.

Conform sursei citate, fiecare obiect expus în noua expoziție poartă în sine un fragment de timp. Părți dintr-un mamut de acum zeci de mii de ani, un vas de lut cu formă de chip uman modelat de primii agricultori, o sabie aparținând unui dac, o mască de paradă romană, cranii deformate intenționat din perioada migrațiilor, dragoni înaripați folosiți ca suporturi de lumânare la începuturile Evului Mediu, arbalete, buzdugane și alte arme din epocile următoare, de la primele reprezentări ale Clujului până la imaginile Revoluției surprinse în orașul transilvănean – toate sunt mărturii ale celor care au trăit, au creat și au dat sens acestor locuri de-a lungul mileniilor.

Au fost selectate obiecte care ilustrează ingeniozitatea, credințele și diversitatea culturală a comunităților care au locuit aici. Multă vreme păstrate de pământ sau în locuri ascunse, ele își spun acum poveștile.

Expoziția „Comori nespuse. Istoria Transilvaniei prin obiecte”, care se întinde pe ambele etaje ale muzeului, poate fi vizitată de marți până duminică, în intervalul orar: 10:00–18:00 (ultima intrare 17:15).

Biletele pot fi achiziționate și online, de pe site-ul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei.

Pistol balcanic cu cremene de tip Peć - o piesă cu putere evocatoare din secolul al XIX-lea
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Pistol balcanic cu cremene de tip Peć - o piesă cu putere evocatoare din secolul al XIX-lea
Vernisajul expoziției ,,Cetatea Neamț în presa vremii (1890–1950)”
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Cum a fost prezentată Cetatea Neamț în presă de-a lungul deceniilor
muzeu jpg
📁 Patrimoniu
Arhitectura populară săsească din Țara Bârsei
Stânga: General Constantin Budișteanu, ulei pe carton lipit pe pânză, autor Patriciu; Dreapta: Sublocotent Constantin Budișteanu, ulei pe pânză, autor neidentificat (© Colecția „Picturi”, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”)
📁 Muzeele României
Generalul Constantin Budișteanu - portrete în oglindă
foto1 SD14 JPG
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Un weekend de plimbare și relaxare la „Străzi deschise – București”, 2–3 august 2025
Strazi deschise@ARCUB jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Străzi deschise” în weekendul 13-14 septembrie: artă, film, percuție și spectacole pe Calea Victoriei și pe Calea Griviței
Paris Pallady (4) JPG
📁 Promo și advertorial
Art Safari va fi deschis special pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
„Incursiune vizuală în istoria TNB”, expoziție cu fotografii de arhivă din spectacolele Teatrului Național
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Incursiune vizuală în istoria TNB”, fotografii de arhivă din spectacolele Teatrului Național
Ziua Culturii Nationale la ONB (1) jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Ziua Culturii Naționale la Opera Națională București