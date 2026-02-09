Cartografii sonore. „Recital alma de poeți”: Thibault Solorzano și Radu Vâlcu

Vineri, 20 februarie, de la ora 18:00, la Muzeul Hărților din București găzduiește o seară de muzică de cameră (violoncel și chitară): „Cartografii sonore. Recital alma de poeți”, organizată în colaborare cu Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR).

„Ne vom bucura de muzică și hărți vechi alături de un duet de excepție format din: Thibault Solorzano (violoncel) și Radu Vâlcu (chitară). Evenimentul propune un program variat, care include lucrări de Gnattali, Villa-Lobos, Duplessy, Gismonti, de Falla, Fauré și Piazzolla”, informează un comunicat al Muzeului Hărților.

Conform sursei citate, participarea se face în limita locurilor disponibile, pe bază de înscriere și achitarea biletului de acces de 20 lei.

Vedeta serii este harta Mării Negre, realizată în secolul al XVII-lea de Nicolas Sanson și care propune o lectură a acestui spațiu al Antichității, reconstituit prin ochii unui cartograf erudit al epocii moderne. Țărmurile, insulele și orașele sunt redate cu o densitate remarcabilă de toponime, multe dintre ele de origine greacă și latină, invitând privitorul să recunoască vechile centre ale lumii clasice și legăturile geografice și culturale care plasau Pontul Euxin în cadrul lumii mediteraneene.

Thibault Solorzano este un violoncelist francez cu activitate solistică și camerală în România (Filarmonicile din Brașov, Sibiu, Târgu Mureș) și în Europa (Londra, Paris, Berlin).

Radu Vâlcu este un chitarist apreciat în muzica clasică și jazz, laureat al concursului internațional de chitară clasică din Volos (Grecia) și selectat în 2019 pentru turneul european Eurostrings, reprezentând România în Uniunea Europeană.

„Cartografii sonore. Concertele MNHCV” este un proiect desfăşurat de Muzeul Hărţilor în parteneriat cu Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România, care își propune să aducă împreună muzica de calitate și patrimoniul muzeului.

Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR) organizează evenimente tematice sincretice în care muzica clasică și contemporană se îmbină cu noile tehnologii, poezia, cartografia, meșteșugurile, gastronomia sau chiar enologia, invitând publicul să guste și să deguste arta cu toate simțurile în spații neconvenționale, având peste 50 de parteneri din 18 țări de pe 3 continente. Dintre evenimentele emblematice amintim festivalurile cu tradiție precum CellEast, The Jazz Cave, ICon Arts, precum și concertele de Ziua Națională a României și Anul Nou de la Sibiu. De asemenea, UCIMR oferă un cadru propice creației, găzduind proiecte artistice interculturale.

Muzeul Hărților din Bucureşti se numără printre puținele instituţii culturale cu acest specific din lume. Muzeul deține o colecţie de lucrări realizate în perioada secolelor XVI – XX, hărţi vechi şi gravuri ce reprezintă în principal provinciile româneşti, țări şi regiuni europene, precum şi hărţi astronomice și planuri de oraș. Muzeul își propune ca, prin grija pentru patrimoniu și interpretarea lui, prin activități destinate specialiștilor și comunităţii, să devină o instituție relevantă pentru public și pentru cultură, promovând cercetarea, interactivitatea, educația pe tot parcursul vieții, dialogul şi angajarea creativă. Muzeul organizează expoziții temporare, ateliere, conferințe, concerte și diverse alte evenimente, pentru un public variat, amator de experiențe culturale de calitate.