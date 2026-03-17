Cartografii sonore: Emil Vișenescu – recital de clarinet la Muzeul Hărților

Vineri, 20 martie 2026, de la ora 18:00, clarinetistul Emil Vișenescu susține un recital în cadrul stagiunii Cartografii Sonore, ediția a XI-a, un proiect găzduit de Muzeul Hărților și realizat în parteneriat cu Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România.

Participarea se face în limita locurilor disponibile, pe bază de înscriere și achitarea biletului de acces de 20 lei, informează un comunicat al Muzeul Hărților.

Recitalul îl aduce în fața publicului pe Emil Vișenescu, unul dintre cei mai apreciați clarinetiști români. În 1993 a absolvit Universitatea Națională de Muzică din Bucureşti (U.N.M.B.) și de atunci este membru al orchestrei simfonice a Filarmonicii „George Enescu” din București. Între 2008-2011, a urmat studii doctorale la U.N.M.B., urmate în perioada 2012-2013 de studii post-doctorale. Din 2014 este conferențiar universitar la Universitatea Națională de Muzică din București. De-a lungul carierei a concertat în numeroase festivaluri și pe scene importante din țară și din străinătate. Emil Vișenescu este inițiatorul proiectului Clarino, ansamblu de studenți clarinetiști ai U.N.M.B., al cărui scop este promovarea acestora pe scenele de concert din România și din străinătate, un laborator în care tinerii muzicieni își șlefuiesc talentul muzical și își dezvoltă personalitatea.

Harta vedetă a serii este Harta Moldovei realizată de Friedrich Wilhelm von Bawr în 1781. Impresionantă prin dimensiuni și prin bogăția informațiilor, harta prezintă întreaga regiune istorică a Moldovei – incluzând Moldova, Basarabia și Bucovina. Realizată în contextul războiului ruso-turc din perioada 1768–1774, ea reflectă importanța strategică a acestui teritoriu. Operațiunile de cartografiere au fost conduse de generalul von Bawr, ofițer de origine germană, numit de împărăteasa Ecaterina cea Mare a Rusiei la conducerea trupelor sale. Pe lângă

acuratețea informațiilor oferite, harta impresionează și prin decorația din zona cartușului, unde regăsim o scenă alegorică complicată, cu personaje, steme și simboluri diverse.

„Cartografii sonore. Concertele MNHCV” este un proiect desfăşurat de Muzeul Hărţilor în parteneriat cu Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România, care își propune să aducă împreună muzica de calitate și patrimoniul muzeului.

Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR) organizează evenimente tematice sincretice în care muzica clasică și contemporană se îmbină cu noile tehnologii, poezia, cartografia, meșteșugurile, gastronomia sau chiar enologia, invitând publicul să guste și să deguste arta cu toate simțurile în spații neconvenționale, având peste 50 de parteneri din 18 țări de pe 3 continente. Dintre evenimentele emblematice amintim festivalurile cu tradiție precum CellEast, The Jazz Cave, ICon Arts, precum și concertele de Ziua Națională a României și Anul Nou de la Sibiu. De asemenea, UCIMR oferă un cadru propice creației, găzduind proiecte artistice interculturale.

Muzeul Hărților din Bucureşti se numără printre puținele instituţii culturale cu acest specific din lume. Muzeul deține o colecţie de lucrări realizate în perioada secolelor XVI – XX, hărţi vechi şi gravuri ce reprezintă în principal provinciile româneşti, țări şi regiuni europene, precum şi hărţi astronomice și planuri de oraș. Muzeul își propune ca, prin grija pentru patrimoniu și interpretarea lui, prin activități destinate specialiștilor și comunităţii, să devină o instituție relevantă pentru public și pentru cultură, promovând cercetarea, interactivitatea, educația pe tot parcursul vieții, dialogul şi angajarea creativă. Muzeul organizează expoziții temporare, ateliere, conferințe, concerte și diverse alte evenimente, pentru un public variat, amator de experiențe culturale de calitate.