Una din cele mai valoroase cărți din România, expusă la Sibiu

Una din cele mai valoroase cărți din România, Breviarul Brukenthal, a fost expusă vineri, la Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, cu prilejul zilei de 26 iulie 2025, moment aniversar pentru instituție – împlinirea a 304 ani de la nașterea baronului Samuel von Brukenthal.

Breviarul Brukenthal este un volum cu peste 500 de ani vechime, păstrat în condiții speciale de conservare.

„Expunerea Breviarului Brukenthal, una din capodoperele Muzeului Național Brukental, a fost posibilă în această zi. Breviarul va fi expus până în data de 3 august pentru că este o carte importantă și este o carte care are peste 500 de ani vechime și este o carte fragilă pentru care trebuie acordată o atenție specială în ceea ce privește expunerea și conservarea. Expunerea Breviarului Brukental face parte dintr-un proiect mai mare inițiat la preluarea mandatului de manager în 2022, când am redeschis pentru cercetarea Biblioteca Brukenthal și atunci, împreună cu colegii mei de la bibliotecă, cu Alexandru Munteanu și Radu Teoceanu, am inițiat proiectul de expunere a valorilor pe care Biblioteca Brukenthal le are și am început promovarea incunabulelor Brukental, Muzeul Brukental având peste 400 de incunabule, multe dintre ele nefiind expuse niciodată”, a declarat, pentru Agerpres, Alexandru Chituță, directorul de Marketing al Muzeului Național Brukenthal.

„Codicele din colecția baronului Samuel von Brukenthal cunoscut sub numele de Breviarul Brukenthal este o carte de devoțiune privată din categoria denumită generic Liber Horarum, Carte a Orelor. Aceste cărți erau destinate pietății private și aveau rolul de îndrumător spiritual pentru laicul din înalta societate europeană din Evul Mediu târziu și din Renaștere. Ele contribuiau la mântuirea credinciosului, oferindu-i acestuia un program în deplin acord cu morala și viața creștină, de la primele ore ale dimineții până seara. Cadrul decorativ al scenelor cuprinse în astfel de cărți avea rolul unui adevărat altar propriu în miniatură”, se arată într-o prezentare a Breviarului, pe pagina de Facebook a muzeului sibian.

Potrivit sursei citate, ”Breviarul Brukenthal este somptuos decorat de cei mai apreciați miniaturiști din Europa secolelor XV-XVI, din școala flamandă, printre care: Alexander și Simon Bening, Gerard Horenbout, Simon Marmion, așa-numitul Maestru al legendei regelui David. Breviarul este un punct culminant al iluminării de carte flamande de la sfârșitul secolului al XV-lea! Se regăsesc numeroase similitudini cu alte volume identice decorate de miniaturistul Gerard David (cca. 1460-1523), care a contribuit și l-a creat împreună cu alți miniaturiști talentați ai școlii Ghent-Bruges. Gerard David este considerat unul dintre cei mai importanți artiști flamanzi ai timpului său. Elevul lui Hans Memling acesta a fost în principal pictor de panouri, însă a realizat, de asemenea, unele dintre cele mai bune miniaturi pe care manuscrisele flamande de la sfârșitul secolului al XV-lea le-au avut de oferit. Datat în jurul anilor 1515-1520, Breviarul Brukenthal se numără printre ultimele manuscrise miniate din cultura europeană”.

Mai multe pentru tine...