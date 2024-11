Casa natală a baronului Samuel von Brukenthal, scoasă la vânzare pentru o sumă uriașă

În localitatea Norich din județul Sibiu, deși nu a mai fost restaurată, casa natală a baronului Samuel von Brukenthal, guvernator Transilvaniei în secolul al XVIII-lea, a fost scoasă la vânzare cu 599.000 de euro.

„Conacul în care s-a născut Samuel von Brukenthal (1721 -1803) este o construcție veche de peste 300 de ani, care a trecut toate testele vremii și așteaptă să fie restaurată la formă ei inițială de oricine dorește ca numele său să fie scris în paginile istoriei din Transilvania și nu numai. Acesta este mai mult decât un conac, este o filă din cărțile istoriei care va așteaptă să va lăsați amprenta. Deși timpul a adus schimbări asupra construcției, s-au păstrat elementele originale precum tâmplăria și ușile din lemn, podele, fresce și alte lucrări făurite de marii făuritori ai secolului al XVIII-lea”, anunță agenția imobiliară în anunțul de vânzare.

Conacul cu șase camere a 700 de metri pătrați utili, pe un teren de 1.186 metri pătrați și este situat în centrul comunei Nocrich. Fusese naționalizat în timpul regimului comunist, iar în anii 2000 a fost cumpărat de la stat pentru a fi folosit ca locuință dar și ca birt sătesc.

„Clădirea o avem din 2000 şi ceva, nu mai ştiu exact, că tatăl meu normal a cumpărat-o. Am cumpărat-o de la stat, prin legea aia a repartizărilor, de la primărie, când s-au vândut casele alea naţionalizate sau aşa ceva. Barul funcţionează din 1993, dacă nu mă înşel, eram eu mic atunci. Aici a funcţionat pe vremea comunismului o banca, era o croitorie, în spate un atelier de reparaţii TV, deci clădirea a fost modificată, a funcţionat de pe timpul lui Nicu. Am avut-o închiriată de la stat şi pe urmă am cumpărat-o când a fost licitaţie, ne-am prezentat la licitaţie, am cumpărat-o, nu a fost nicio problemă”, relata în anii trecuți, pentru Adevărul, proprietarul fostei case natale a baronului Samuel von Brukenthal.

Foto sus: Samuel von Brukenthal, portret aflat în colecția Muzeului Național Brukenthal

