Brățara Principesei Maria de Edinburgh, exponatul lunii octombrie la MNIR

Cu prilejul aniversării a 150 de ani de la nașterea reginei Maria, exponatul lunii octombrie este dedicat acesteia și celui mai vechi obiect de patrimoniu din colecția muzeului, legat de copilăria sa.

Exponatul lunii este disponibil în perioada 8 octombrie – 9 noiembrie 2025, putând fi vizitat de miercuri până duminică, informează un comunicat al Muzeului Național de Istorie a României (MNIR).

Nepoată a reginei Victoria a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei, Marie Alexandra Victoria s-a născut pe 29 octombrie 1875 la Eastwell House de pe domeniul Eastwell Park, în apropiere de Ashford, ținutul Kent. A fost numită de familie Missy sau Maddy, iar românii au numit-o Maria.

Căsătoria cu Ferdinand, principele moștenitor al României în 1893 i-a adus o nouă familie, dinastie și țară, Maria metamorfozând-se treptat într-o personalitate puternică, carismatică, aducătoare de bine pentru România.

Brățara din aur cu miniaturi reprezintă un memento victorian tipic primit cadou de copiii de Edinburgh de la părinți, cu prilejul Crăciunului din 1878 petrecut la reședința de pe domeniul Eastwell Park. Brățara are adornate pe bandă fixă cinci medalioane ale copiilor de Edinburgh, fiecare dintre acestea având aplicată inițiala primului prenume - A, M, V, A, B, cu fonturi victoriene – de la Alfred, Marie, Victoria, Alexandra și Beatrice; pe capacul interior sunt inscripționate datele de naștere, opus fiind portretele princiare miniaturale. În interiorul brățării, în spatele fiecărui medalion sunt inscripționate numele: Alfred of Edinburgh, Marie of Edinburgh, Victoria Melita of Edinburgh, Alexandra of Edinburgh, Beatrice of Edinburgh. Alături de nume apare comanditarul și data: From Alfred and Marie, Xmas, 1878. Piesa simbolizează un mic arbore genealogic al familiei de Edinburgh realizat prin intermediul bijuteriilor regale în plină epocă victoriană.

Vizitând expoziția tematică Brățara Principesei Maria de Edinburgh, veți avea ocazia de a admira bijuteria victoriană și de a descoperi detalii interesante despre aceasta, precum și despre locul nașterii reginei Maria.

Curatorul prezentării expoziționale este dr. Diana Mandache, istoric, Muzeul Național de Istorie a României.

Mai multe pentru tine...