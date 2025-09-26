„Brâncuși. Sculptând cu lumina”, o nouă expoziție în programul Sezonului România-Polonia

Institutul Cultural Român de la Varșovia și Centrul International pentru Cultură din Cracovia (MCK) invită publicul să redescopere universul artistic al lui Constantin Brâncuși prin prisma fotografiei, care pentru sculptor nu era doar un instrument de documentare, ci un mediu de creație în sine. Expoziția „Brâncuși. Sculptând cu lumina” face parte din programul Sezonului Cultural România–Polonia 2024-2025 și va putea fi vizitată în perioada 27 septembrie – 14 decembrie 2025.

Expoziția „Brâncuși. Sculptând cu lumina” prezintă o selecție de fotografii originale de Brâncuși aflate în trei colecții private prestigioase: David Grob, Bruce Silverstein New York și Christian Reyntjens. Conceptul curatorial este semnat de Doina Lemny – expertă consacrată în arta lui Brâncuși, curatoarea unor retrospective de referință și autoarea a numeroase publicații despre artist – în colaborare cu Karolina Wójcik, coordonatoarea Departamentului de Expoziții a MCK și curatoarea mai multor expoziții ale instituției poloneze, informează un comunicat al Institutului Cultural Român (ICR).

La începutul secolului XX, la Paris, Constantin Brâncuși revoluționa limbajul sculpturii, reducând forma la esență și căutând în ea puritate și profunzime spirituală. Practicând cu pasiune fotografia, Brâncuși a intrat într-un dialog constructiv cu artiști ca Man Ray, Edward Steichen ori Alfred Stieglitz și și-a pus amprenta pe această artă, care a devenit pentru el o formă excepțională de exprimare a propriei filosofii.

Expoziția „Brâncuși. Sculptând cu lumina” este o încercare de a pătrunde în procesul de creație al artistului român, de a înțelege cum percepea el lumea și materia, cum folosea lumina și umbra pentru a da formei semnificații mai profunde. Expoziția este concepută ca un parcurs artistic adaptat propriei biografii a artistului: originea tânărului născut la poalele Carpaților, deschiderea către lume prin temeritatea de a fi traversat Europa pentru a ajunge în capitala artelor începutului de secol XX, stabilirea sa la Paris și transformarea atelierului său într-un adevărat laborator al artei moderne. Fotografiile realizate de Brâncuși transmit cu subtilitate viziunea sa artistică, punctul său de vedere asupra unei tematici și mai cu seamă a atelierului său ca operă totală. Expoziția se încheie cu impresionante imagini ale Ansamblului monumental de la Târgu Jiu, instalat în 1937-1938, care simbolizează reîntoarcerea sa simbolică în țara natală, din a cărui moștenire s-a hrănit toată viața.

Experimentelor fotografice ale artistului român le sunt juxtapuse lucrările unor artiști contemporani din Cracovia: Bogusław Bachorczyk, Maciek Bernaś, Bartek Buczek, Michał Sroka, Justyna Stasiowska și Bogdan Achimescu. Lucrările lor – instalații, coloane sonore, videoclipuri, reinterpretări ale atelierului – construiesc o punte între modernitate și contemporaneitate.

Expoziția este însoțită de un album care se deschide cu un text semnat de Doina Lemny și prezintă ansamblul fotografiilor originale expuse, precum și o selecție de imagini din primul album publicat vreodată despre ansamblul monumental de la Târgu Jiu, în 1973, de fotograful român Ion Miclea.

„Brâncuși. Sculptând cu lumina” închide seria marilor expoziții incluse în programul Sezonului Cultural România–Polonia 2024-2025: „Nicolae Grigorescu. Pictor al ethosului românesc” (Muzeul Național din Gdańsk), „Iosif Király. Vechile amintiri devin tot mai persistente” (Muzeul Orașului Łódź), „Un ochi râde, altul plânge. Arta românească în colecția Ovidiu Șandor” (Centrul Internațional pentru Cultură din Cracovia) și „Ecouri din Edo, licăriri din Meiji. Arta lui Mizuno Toshikata” în desfășurare, până la 16 noiembrie 2025, la Muzeul de Artă și Tehnologie „Manggha” din Cracovia.