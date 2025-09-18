Bilete de loterie din anii 1837 - 1989, expuse la Muzeul Județean Buzău

Muzeul Național de Istorie a României în parteneriat cu Muzeul Județean Buzău anunță vernisajul expoziției „Lumea loteriei românești: de la afacere la binefacere (1837-1989)”, miercuri, 24 septembrie 2025, la ora 12.30, la sediul Muzeului de Arheologie, Istorie și Artă Buzău, Aleea Castanilor nr. 1, municipiul Buzău.

Expoziția face parte din proiectul „Lumea loteriei românești: de la afacere la binefacere (1837-1989)”, cofinanțat de către Administrația Fondului Cultural Național, Proiecte Culturale, sesiunea II/2025, Patrimoniu Cultural Material, cu suma de 160.622 lei, proiect realizat de Muzeul Național de Istorie a României alături de Muzeul Județean Buzău, Muzeul Județean Teleorman și Asociația RoMilitaria și Colecția Daniel-Cosmin Obreja, pentru organizarea a trei expoziții (Alexandria, Buzău, București), publicarea unui catalog, construirea unei platforme online și activități de promovare și popularizare, precizează Muzeul Județean Buzău, pe pagina de Facebook a instituției.

Istoria loteriei a fost strâns legată de istoria acțiunilor de caritate timp de un veac, de la mijlocul secolului al XIX-lea și până la mijlocul secolului XX. Asociații și fundații caritabile au organizat sute de loterii pentru ajutorarea: bolnavilor (de lepră, de tuberculoză, de malnutriție etc.), copiilor orfani, văduvelor sărace, fetelor sărace, veteranilor de război și mutilaților, sinistraților, pentru construirea de azile și sanatorii.

Înființarea Loteriei de Stat (1906), la propunerea medicului Thoma Ionescu, întemeietorul Școlii românești de chirurgie, a avut drept scop ajutorarea spitalelor și îmbunătățirea situației sanitare a țării, 80 % din profitul loteriei fiind destinat construcției și finanțării de spitale. Iar cea de-a doua Loterie de Stat (1932-1947) a finanțat lupta cu tuberculoza, flagelul perioadei interbelice.

O serie de edificii publice, de la Ateneul Român, la Cabana Babele-Caraiman, au fost construite cu ajutorul loteriilor caritabile, iar asociațiile profesionale (avocați, negustori, funcționari, ofițeri, artiști, etc.) au construit azile, sanatorii, case pentru cei aflați în nevoie.

În perioada interbelică cu ajutorul loteriei, s-a încercat educarea economică a populației, așa cum și astăzi o facem prin intermediul expoziției și proiectului, pentru a evita adicția față de jocurile de noroc în rândul tinerei generații și a dezvolta gustul pentru istorie și pentru înțelegerea epocilor trecute.

Expoziția ce se va deschide la Buzău cuprinde bilete de loterie din 1837 și până în 1989 din Colecția Muzeului Național de Istorie a României și din Colecția Daniel-Cosmin. În colecțiile muzeale din România se află puține bilete de loteriei cu valoare istorică și de patrimoniu, de aici și importanța acestei expoziții și a acestui proiect în promovarea îmbunătățirii colecțiilor muzeale cu astfel de bunuri culturale care reprezintă istoria noastră a tuturor.

Expoziția „Lumea loteriei românești: de la afacere la binefacere (1837-1989)” va fi pe simeză la Muzeul de Arheologie, Istorie și Artă Buzău, în perioada 24 septembrie – 23 octombrie 2025, de marți până duminică, între orele 10.00 și 18.00 și după 1 octombrie între orele 09.00 și 17.00.

Vă așteptăm să o vizitați și să descoperiți cum arătau biletele de loterie la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, cum au fost implicate doamna Elena Cuza și apoi regina Elisabeta în patronarea unor asociații care organizau loterii caritabile și ce a însemnat propaganda prin loterie în timpul regimului comunist.