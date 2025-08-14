Deschiderea expoziției „Lumea loteriei românești: de la afacere la binefacere (1837-1989)”, la Alexandria

Muzeul Național de Istorie României în parteneriat cu Muzeul Județean Teleorman deschid expoziția „Lumea loteriei românești: de la afacere la binefacere (1837-1989)”, la muzeul din Alexandria.

Vernisajul va avea loc marți, 19 august 2025, la ora 12:00, la sediul Muzeului Județean Teleorman din strada 1848, nr. 1, Alexandria, informează un comunicat al Muzeului Național de Istorie României.

Expoziția face parte din proiectul omonim, cofinanțat de către Administrația Fondului Cultural Național, Proiecte Culturale, sesiunea II/2025, Patrimoniu Cultural Material, cu suma de 160.622 lei, implementat în perioada 18 iulie – 30 noiembrie 2025 de către Muzeul Național de Istorie a României alături de Muzeul Județean Teleorman, Muzeul Județean Buzău și Asociația RoMilitaria.

„Lumea loteriei românești: de la afacere la binefacere (1837-1989)” va fi prezentată ulterior, la Muzeul Județean Buzău și la Muzeul Național de Istorie a României și va beneficia de un catalog precum și de o platformă online.

Expoziția cuprinde bilete de loterie din 1837 și până în 1989 din colecția Muzeului Național de Istorie a României și Colecția Daniel-Cosmin Obreja. În colecțiile muzeale din România se află puține bilete de loterie cu valoare istorică și de patrimoniu, de aici scopul acestui proiect - promovarea îmbogățirii colecțiilor muzeale cu astfel de bunuri culturale care reprezintă istoria noastră.

Istoria loteriei a fost strâns legată de istoria acțiunilor de caritate timp de un veac, de la mijlocul secolului al XIX-lea și până la mijlocul secolului XX. Asociații și fundații caritabile au organizat sute de loterii pentru ajutorarea bolnavilor (de lepră, de tuberculoză, de malnutriție etc.), copiilor orfani, văduvelor și tinerelor fete nevoiașe, veteranilor de război și mutilaților, sinistraților, cât și pentru construirea de azile și sanatorii.

Înființarea Loteriei de Stat, în 1906, a avut drept scop ajutorarea spitalelor și îmbunătățirea situației sanitare a țării, 80 % din profitul loteriilor fiind destinat construcției și finanțării de spitale, în timp ce cea de-a doua Loterie de Stat (1932-1947) a sprijinit lupta cu tuberculoza, flagelul perioadei interbelice.

O serie de edificii publice, de la Ateneul Român, la Cabana Babele – Caraiman, au fost construite cu ajutorul loteriilor caritabile, iar asociațiile profesionale (avocați, negustori, funcționari, ofițeri, artiști, etc.) au construit azile, sanatorii, case pentru cei aflați în nevoie, cu banii adunați din loterii.

Expoziția „Lumea loteriei românești: de la afacere la binefacere (1837-1989)” este deschisă la Muzeul Județean Teleorman, în perioada 19 august – 19 septembrie 2025.