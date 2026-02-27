„Aspecte din viața dacilor din Munții Orăștiei”, la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva

Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva vă invită să vizitați expoziția „Aspecte din viața dacilor din Munții Orăștiei”, un demers care îmbină cercetarea arheologică cu noile metode de documentare și reconstituire digitală.

Expoziția face parte din etapa de sustenabilitate a proiectului SEE „Când Viaţa Cotidiană Antică Devine Patrimoniu UNESCO”, realizat în urma unei parteneriat între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Universitatea „Babeş-Bolyai” și Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva.

Ce oferă expoziția:

Analiză tehnică: O incursiune în arhitectura monumentală a zonei, documentată prin reconstituiri grafice ale unor structuri cercetate din punct de vedere arheologic;

Cultură materială: O selecție de artefacte din piatră, metal (fier, bronz, plumb) și ceramică, ce ilustrează atât producția locală, cât și schimburile comerciale cu zone îndepărtate;

Interfață digitală: Publicul are acces la o platformă interactivă, care permite vizualizarea detaliată a sute de piese descoperite la Sarmizegetusa Regia sau în arealul înconjurător.

Mai multe pentru tine...