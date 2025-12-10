Salonul de iarnă revine la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, în acest an, în atmosfera boemă a Palatului Magna Curia din Deva, unul dintre cele mai emblematice spații culturale ale județului Hunedoara.

Expoziția propune publicului o întâlnire cu fotografia artistică contemporană, într-un context expozițional care pune accent pe viziune, expresie și creativitate.

Expoziția din acest an este una cu tematică liberă, un salon deschis și ambițios, care reunește lucrări realizate și printate de membrii AAFH: Asociatia Artistilor Fotografi Hunedoreni, rezultate ale unor proiecte fotografice individuale. Exprimarea personală devine esențială, iar fotografia se afirmă ca limbaj al emoției și al ideii. Diversitatea conceptelor și abordările vizuale oferă o perspectivă actuală asupra artei fotografice, într-un spațiu dedicat dialogului cultural.

Pe tot parcursul evenimentului, publicul se va bucura de momente muzicale oferite de Noir Duo, cu Violeta Iancu – solistă vocală și Lucian Mârza – compozitor și pianist, prin interpretări rafinate din repertoriul internațional.

