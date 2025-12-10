Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
image

Salonul de iarnă revine la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
🗓️ 10 decembrie 2025

Salonul de iarnă revine la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, în acest an, în atmosfera boemă a Palatului Magna Curia din Deva, unul dintre cele mai emblematice spații culturale ale județului Hunedoara.

Expoziția propune publicului o întâlnire cu fotografia artistică contemporană, într-un context expozițional care pune accent pe viziune, expresie și creativitate.

Expoziția din acest an este una cu tematică liberă, un salon deschis și ambițios, care reunește lucrări realizate și printate de membrii AAFH: Asociatia Artistilor Fotografi Hunedoreni, rezultate ale unor proiecte fotografice individuale. Exprimarea personală devine esențială, iar fotografia se afirmă ca limbaj al emoției și al ideii. Diversitatea conceptelor și abordările vizuale oferă o perspectivă actuală asupra artei fotografice, într-un spațiu dedicat dialogului cultural.

Pe tot parcursul evenimentului, publicul se va bucura de momente muzicale oferite de Noir Duo, cu Violeta Iancu – solistă vocală și Lucian Mârza – compozitor și pianist, prin interpretări rafinate din repertoriul internațional.

Mai multe pentru tine...
George Enescu: „În fiecare vară eram invitat la Castelul Peleş” jpeg
George Enescu: „În fiecare vară eram invitat la Castelul Peleş”
Epidemia de holeră de la Sulina din 1893: 2 000 de locuitori fug din oraș jpeg
Epidemia de holeră de la Sulina din 1893: 2.000 de locuitori fug din oraș
Declarația Schuman o reconstituire jpeg
Declarația Schuman - o reconstituire
Vernisajul expoziției „Bhutan - File din natură”, la Muzeul Grigore Antipa
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Vernisajul expoziției „Bhutan - File din natură”, la Muzeul Antipa
bm1 jpg
📁 Carte
„Bătălia de la Sarikamiș (decembrie 1914-ianuarie 1915)
Florin Grecu, Arhitectura politică a primului partid unic din istoria României: Frontul Renașterii Naționale
📁 Carte
Recenzie: „Arhitectura politică a primului partid unic din istoria României: Frontul Renașterii Naționale”
foto1 SD14 JPG
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Un weekend de plimbare și relaxare la „Străzi deschise – București”, 2–3 august 2025
Strazi deschise@ARCUB jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Străzi deschise” în weekendul 13-14 septembrie: artă, film, percuție și spectacole pe Calea Victoriei și pe Calea Griviței
Paris Pallady (4) JPG
📁 Promo și advertorial
Art Safari va fi deschis special pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
Târgul Meșterilor Populari din Craiova, edițiile 1978 și 1983 (© Muzeul Olteniei)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Târgul Meșterilor Populari din Craiova – o istorie de aproape 50 de ani
Laboratorul Muzeului de Istorie a Farmaciei din Sibiu (© Muzeul Național Brukenthal)
📁 Muzeele României
Muzeul de Istorie a Farmaciei din Sibiu, o raritate în Europa
Biblioteca Academiei Române a lansat biblioteca digitală „e-Acad”
📁 Istorie recentă
Biblioteca Academiei Române a lansat biblioteca digitală „e-Acad”