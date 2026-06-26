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A XVIII-a ediție a Festivalului Cetăților Dacice, la Piatra Craivii

A XVIII-a ediție a Festivalului Cetăților Dacice, la Piatra Craivii

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 26 iunie 2026

A XVIII-a ediție a Festivalului Cetăților Dacice se va desfășura în perioada 26-28 iunie, în apropiere de Piatra Craivii, județul Alba.

„Vineri seara și sâmbătă, vino în tabăra instalată pe Valea Bucerzii, la ieșirea din Bucerdea Vinoasă, unde te așteaptă o serie de activități demonstrative care surprind reconstituiri ale vieții militare și a atelierelor meșteșugărești, precum și ritualuri și muzică în jurul focului, la lăsatul întunericului.

În ediția din acest an, sâmbătă vom oferi celor pasionați de natură și istorie, dar și dornici de aventură, ghidaj specializat la Piatra Craivii, pe traseul turistic care pornește din Bucerdea Vinoasă, semnalizat în teren cu marcaj turistic Triunghi Roșu. Traseul are o durată de parcurgere de 2,5 – 3 ore și o diferență de nivel de aproximativ 550 de metri”, anunță Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, sâmbătă nu va lipsi din program nici concursul de istorie „Pui de dac” dedicat celor mai mici „daci” din Cetatea de Baltă, Cricău, Cugir, Ighiu și Săsciori.

Ziua de duminică este dedicată competiției „Decathlonul dacic”, în care, începând cu ora 14, pe stadionul din Cricău, voinicii din cele 5 „cetăți dacice” se întrec în probe de tir cu arcul, aruncarea suliței, ștafetă, skandenberg, lupte pe butuci, cățăratul pe catarg și altele, adaugă Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba.

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