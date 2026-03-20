Cetatea dacică de la Costești-Blidaru (© Fcebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)

Cetatea dacică de la Costești-Blidaru, una dintre cele mai impresionante fortificații din Munții Orăștiei

📁 Dacia antică

Cetatea dacică de la Costești-Blidaru reprezintă una dintre cele mai impresionante fortificații din zona Munților Orăștiei.

Zidurile și cele șase turnuri ale sale, realizate din blocuri de calcar într-o tehnică de inspirație elenistică, au fost ridicate pe culmea unui deal aflat pe malul stâng al Apei Orașului, cu altitudinea maximă de 705 m, scrie Administrația Sarmizegetusa Regia, pe pagina de Facebook a instituției.

Fortificația are formă aproximativ trapezoidală și cuprinde două incinte, construite în perioade diferite începând cu a doua jumătate a secolul I î. Chr. Singura clădire identificată în interiorul cetății este turnul-locuință din mijlocul primei incinte. Specifice pentru cetatea de la Blidaru sunt și „cazematele” din partea vestică a incintei a doua, ridicate pe parcursul veacului următor.

Blidaru merită descoperită de cei care doresc să îmbine pasiunea pentru istorie cu petrecerea timpului liber în natură. Vă recomandăm să faceți o drumeție de 45-50 de minute prin pădurea de pe culmea Faeragului, urmând poteca semnalizată cu bandă albastră care pornește din satul Costești, în apropierea taberei de elevi și a postului de jandarmi, precizează sursa citată.

Cetatea dacică de la Costești-Blidaru (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
