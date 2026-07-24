Cine a fost Violet Gibson, irlandeza „nebună” care l-a împușcat pe Benito Mussolini?

Benito Mussolini a ieșit în Piazza del Campidoglio la ora 10:58, în dimineața zilei de 7 aprilie 1926. Tocmai rostise un discurs pregătit pentru el de amanta sa, scriitoarea evreică Margherita Sarfatti.

Discursul fusese un succes, iar Mussolini a plecat mulțumit, croindu-și drum prin mulțimea care îl aclama.

Deodată, o femeie s-a apropiat la câțiva metri de Duce. Ținea în mână un revolver Lebel, o armă letală folosită de armata franceză în timpul Primului Război Mondial. L-a îndreptat spre dictator și a tras.

Glonțul l-a zgâriat pe Mussolini la nas. Ziarele din ziua următoare au relatat că acesta a fost salvat datorită unei mișcări bruște a capului în timp ce făcea salutul roman. Femeia a încercat să tragă un al doilea foc, însă arma s-a blocat și nu a mai tras.

Oprită și bătută de mulțime, femeia a fost arestată imediat și dusă la închisoarea Mantellate (o închisoare pentru femei din Roma), unde și-a declarat datele personale. Ea a susținut că nu își amintește atacul și s-a arătat surprinzător de calmă și indiferentă.

Femeia în cauză era Violet Albina Gibson, fiica lui Edward Gibson, primul baron Ashbourne. Baronul a fost Lord Cancelar al Irlandei timp de aproape 20 de ani (1885–1905), înainte ca Irlanda să-și obțină independența față de Marea Britanie. Gibson s-a născut la Dublin, la 31 august 1876, într-o familie anglicană, loială Marii Britanii.

După tentativa de asasinat, Gibson a fost declarată nebună. Motivația politică din spatele atacului a fost mușamalizată pentru a reduce stânjeneala atât a guvernului britanic, cât și a celui italian.

Doar prin prezentarea atacului drept comportamentul lipsit de sens al unei femei nebune, fapt confirmat oficial printr-o hotărâre judecătorească, a fost posibilă, așa cum își doreau toate părțile implicate, repatrierea lui Gibson.

Această versiune a istoriei a fost acceptată timp de decenii. Abia în 2014 povestea lui Gibson a ajuns la un public mai larg prin documentarul „Violet Gibson, The Irish Woman Who Shot Mussolini” („Violet Gibson, irlandeza care l-a împușcat pe Mussolini”), bazat pe cercetările istoricului Frances Stonor Saunders. În cele din urmă, în 2021, Consiliul Municipal din Dublin i-a omagiat opoziția față de tiranie prin amplasarea unei plăci comemorative pe casa copilăriei sale.

Acum, noi dovezi descoperite într-o serie de arhive italiene de unul dintre noi (Giovanni) susțin și mai ferm motivațiile politice antifasciste ale lui Gibson și arată că atentatul a fost planificat cu grijă. Aceste dovezi arată că:

Când Gibson s-a mutat la Roma, a locuit alături de Ducele de Cesarò, lider al opoziției, antifascist convins și bărbat despre care avea să afirme ulterior că i-a fost iubit.

Relația lui Gibson cu Ducele este confirmată și de o nouă analiză a raportului său psihiatric.

Gibson s-a mutat în Italia după asasinarea lui Giacomo Matteotti, liderul socialist răpit și ucis de un comando fascist.

Gibson a călătorit în micul oraș unde s-a desfășurat procesul ucigașilor lui Matteotti.

Mărturiile mai multor martori-cheie au fost ignorate sau denaturate.

Cine a fost Violet Gibson?

La vârsta de 18 ani, Gibson a fost debutantă la curtea reginei Victoria. Debutantele erau tinere din înalta societate care erau prezentate monarhului pentru a marca intrarea lor oficială în înalta societate și pe piața căsătoriilor.

Gibson a fost fotografiată stând lângă viitorul rege George al V-lea în 1897, în timpul unei vizite la familia Ashbourne, la Castelul Howth, pe când acesta era Duce de York.

Aflată în conflict cu familia sa, Gibson s-a convertit la catolicism la izbucnirea Primului Război Mondial, iar Scotland Yard a înregistrat-o ca având convingeri de „pacifism anti-britanic”. De-a lungul anilor, ea a dezvoltat o viziune creștin-socialistă, care a făcut-o să simpatizeze cu oamenii săraci.

Avea, de asemenea, legături puternice cu Italia, țară pe care o vizitase frecvent și unde petrecuse perioade îndelungate în tinerețe. Parțial datorită interesului tatălui său pentru unificarea Italiei, despre care scrisese pe larg, Gibson a urmărit întotdeauna politica italiană cu pasiune și îngrijorare, pe măsură ce țara aluneca spre extremismul de dreapta.

Era extrem de îngrijorată de ascensiunea fascismului, cel puțin începând cu asasinarea, în 1923, de către o echipă fascistă, a preotului Don Giovanni Minzoni.

Apoi, potrivit familiei sale, în august 1924, Gibson a reacționat cu furie la una dintre primele emisiuni de știri ale BBC care anunța descoperirea cadavrului liderului socialist Giacomo Matteotti.

Asasinarea lui Matteotti, la 10 iunie 1924, este unul dintre cele mai notorii cazuri nerezolvate din istoria Italiei, asupra căruia unul dintre noi (Andrea) a efectuat cercetări extinse.

Suspiciunile privind implicarea lui Mussolini în organizarea asasinatului au declanșat o lungă perioadă de criză politică, pe care Ducele („Il Duce”) a reușit să o depășească abia în ianuarie 1925. Aceasta a accelerat transformarea sa într-un conducător autoritar cu puteri dictatoriale, beneficiind de sprijinul regelui Victor Emmanuel al III-lea.

Reacția Marii Britanii la arestarea lui Gibson

După tentativa de asasinat au urmat reacții violente din partea mișcării fasciste. La acea vreme, fasciștii deveniseră deja o forță puternică în Italia și cereau răzbunare împotriva celor care îndrăzniseră să comploteze împotriva șefului guvernului.

Ambasada regelui George al V-lea în Italia a emis un comunicat în ziua următoare tentativei de asasinat. În acesta se afirma că ambasada nu știa că Gibson se afla la Roma, crezând că era internată într-un sanatoriu din Anglia. Regele George al V-lea însuși, probabil stânjenit de vechea fotografie în care apărea alături de ea, a condamnat imediat „odioasa agresiune”.

Secretarul de Externe britanic, Sir Austen Chamberlain, și-a exprimat la rândul său „oroarea” față de fapta comisă de o femeie aparținând aristocrației britanice, într-o telegramă adresată lui Mussolini.

Am analizat, de asemenea, corespondența păstrată în Arhivele Naționale ale Regatului Unit, trimisă de Chamberlain în perioada imediat următoare tentativei. În aceste mesaje, el îi dădea instrucțiuni ambasadorului britanic în Italia, Sir Ronald Graham, să colaboreze cu anchetatorii italieni. Ambasadorul i-a transmis lui Chamberlain că avea „puține îndoieli” că Gibson era „un instrument al unei influențe externe”.

Cu toate acestea, Chamberlain l-a instruit să insinueze că Gibson era bolnavă psihic și că ar trebui internată într-un spital de psihiatrie din Anglia. El considera că această variantă ar reduce repercusiunile asupra relațiilor internaționale, până atunci foarte bune, dintre cele două țări. Chamberlain a mai raportat că Winston Churchill era „încântat de Mussolini”.

Aproape în același timp, membrii familiei lui Gibson au negat și ei că faptele acesteia ar fi avut vreo semnificație politică. Ei au promis că, dacă va fi eliberată, va primi îngrijiri corespunzătoare într-o instituție medicală din Anglia.

Ancheta

În timpul primelor interogatorii în fața magistratului (desfășurate în baza Codului penal liberal Zanardelli), în patru audieri separate din lunile aprilie, mai și iunie 1926, Gibson a continuat să declare, într-un mod destul de vag și confuz, că nu își amintea să fi încercat să tragă în Mussolini.

Apoi, la mijlocul lunii iunie, atitudinea inculpatei s-a schimbat brusc.

La 12 și 16 iunie, sub îndrumarea avocatului Enrico Ferri și asistată de Bruno Cassinelli, ea a mărturisit că este responsabilă pentru atentat și a susținut că a avut un complice: cunoscutul politician antifascist, ducele Antonio Colonna, Duce de Cesarò (1878–1940).

Ea a afirmat, de asemenea, că era nebună. Acest lucru a părut suficient pentru a înăbuși zvonurile privind existența unei conspirații. Totul fusese opera unei femei dezechilibrate mintal, care acționase de una singură.

Totuși, rămânea o întrebare esențială: ce căuta Violet Gibson în Italia, de fapt?

Dovezi noi

Noua noastră analiză critică a documentelor procesului arată că Gibson a sosit în Italia împreună cu doamna sa de companie, Mary McGrath, în octombrie 1924 și a locuit la Roma, pe Via Gregoriana. Locuința se afla la doar câțiva pași de casa ducelui de Cesarò, situată tot pe Via Gregoriana. Cu toate acestea, atunci când a vorbit despre deplasările sale prin Roma în interviurile ulterioare, nu a menționat niciodată această adresă.

Acest fapt, împreună cu mărturisirea ducelui că o întâlnise pe Gibson în 1912, la München, în cadrul unei conferințe a Societății Teozofice, indică faptul că, în ciuda dezmințirilor ducelui, acesta și Gibson s-au întâlnit la Roma înainte de tentativa de asasinat.

În plus, este important de subliniat că însoțitoarea lui Gibson în Italia, Mary McGrath, s-a distanțat de atitudinea predominantă a familiei, care atribuia tulburările psihice ale lui Gibson drept cauza atacului.

Cercetările de arhivă arată clar că, atunci când a fost convocată de consulul italian la Dublin, la 19 mai, McGrath a declarat că nu credea că stăpâna sa era nebună și a adăugat chiar că bănuia că aceasta se întâlnea zilnic cu numeroase persoane în timpul șederii sale la Roma.

Când anchetatorii din Roma au discutat cu McGrath după atentat, aceasta și-a exprimat o profundă compasiune față de Gibson, însă a evitat să susțină teoria familiei potrivit căreia stăpâna sa ar fi fost alienată mintal. De altfel, Gibson îi achitase toate drepturile și o trimisese înapoi la Dublin chiar înainte de tentativa de asasinat.

Totuși, din comportamentul judiciar oarecum extravagant al inculpatei – care, în opinia noastră, a fost unul deliberat, deoarece pretindea simultan că este nebună și că este responsabilă pentru crimă – s-a conturat, în timpul interogatoriilor, imaginea unei stări psihice alterate, folosită pentru a sugera existența unui deficit cognitiv.

Declarându-se nebună, ea își nega responsabilitatea deplină pentru fapta penală. Alte îndoieli au apărut și din faptul că le-a spus experților că îl iubea pe ducele de Cesarò, dar continua în același timp să îl denunțe drept complice.

Potrivit codului penal liberal aflat atunci în vigoare, asumarea răspunderii pentru atac și declararea simultană a propriei iresponsabilități penale din cauza nebuniei l-au obligat pe magistrat să dispună efectuarea unei expertize psihiatrice.

Din mărturiile adunate în cursul investigațiilor poliției și din verificările efectuate de experimentatul comisar Epifanio Pennetta au ieșit la iveală și alte aspecte importante.

Deși Gibson le-a negat în mod deliberat, aceste constatări confirmau existența unei premeditări evidente a atacului și faptul că acesta fusese motivat de convingeri antifasciste.

În contradicție cu această perspectivă, au apărut ulterior omisiuni și denaturări ale faptelor, care, din punct de vedere istoric, pot fi explicate doar prin influența prejudiciabilă exercitată de regimul Mussolini.

Aceste aspecte nu au fost acceptate ca probe relevante de Tribunalul Militar Special – care a preluat cauza – și nici nu au fost analizate ulterior de istorici, cu excepția câtorva referiri din cartea istoricului american Richard O. Collin, primul care a adus în atenție cazul Gibson în 1986.

Participarea la procesul asasinilor lui Matteotti

O probă esențială ignorată de anchetatorii vremii a fost faptul că mai mulți martori au declarat că au văzut-o pe Gibson asistând la procesul asasinilor lui Giacomo Matteotti, desfășurat la Chieti între 16 și 24 martie 1926.

Aceste mărturii sunt deosebit de importante: doar antifasciști convinși se deplasau în acel mic oraș de munte, unde regimul mutase procesul extrem de sensibil.

La acea vreme, călătoria până la Chieti nu era nici ușoară, nici directă, chiar și astăzi durează aproximativ trei ore cu autocarul, un mijloc de transport care nici măcar nu exista atunci. Era nevoie de o determinare deosebit de serioasă pentru a ajunge acolo.

În ciuda acestor mărturii, Gibson a negat categoric că ar fi asistat la proces.

În mod surprinzător, magistrații militari au crezut-o, deși în propria lor hotărâre afirmau că declarațiile ei, trecute, prezente și viitoare, trebuiau considerate în mod prezumtiv false și lipsite de credibilitate.

La întoarcerea sa la Roma din Chieti, probabil dezamăgită de rezultatul procesului, care s-a încheiat cu condamnări ușoare pentru asasinii lui Matteotti, Gibson și-ar fi manifestat intenția de a pune în aplicare un plan pe care, probabil, îl concepuse de mai mult timp. Un plan păstrat în secret.

Apoi, la 28 martie 1926, martorii audiați în faza preliminară a anchetei au declarat că au văzut-o la Villa Glori, cu ocazia aniversării înființării Partidului Fascist, eveniment la care participa și Mussolini.

Și de această dată, Gibson a negat că s-ar fi aflat la eveniment și, din nou, magistrații au ales să o creadă.

Este important de subliniat că acest episod a avut loc la doar câteva zile după încheierea procesului ucigașilor lui Matteotti și cu puțin timp înaintea evenimentelor din 7 aprilie.

Aceste mărturii, pe care judecătorii militari nu le-au considerat credibile, ne determină să presupunem că Gibson ar fi putut deja să ia în calcul organizarea unui atentat împotriva lui Mussolini cu această ocazie, ceea ce ar indica o premeditare clară și o motivație antifascistă constantă.

Raportul psihiatric și un iubit

La 8 iulie 1926 au fost desemnați psihiatrii. Sante De Sanctis și Augusto Giannelli au fost, respectiv, expertul desemnat de familie și expertul desemnat de instanță. Specialiștilor li s-a cerut să stabilească dacă „domnișoara Gibson era conștientă în mod rațional și liberă în voința sa în momentul comiterii faptei incriminate”; dacă inculpata suferea de alienare mintală și „cum trebuiau interpretate declarațiile făcute recent magistratului de instrucție”.

În raportul de expertiză, Gibson a repetat că fusese influențată de ducele de Cesarò, despre care însă a susținut și că îl „iubea foarte mult”.

Acest lucru i-a surprins pe experți, care au încercat fără succes să îi evidențieze paradoxul în care se afla: declara că iubește un bărbat pe care, în cele din urmă, îl prejudiciase prin acuzațiile sale.

Deși afirma că îl iubise foarte mult pe ducele de Cesarò, Gibson nu a arătat niciun regret pentru faptul că îl acuzase, dezvăluind poate amărăciunea și resentimentele unei anumite iluzii romantice.

În august, verdictul unanim al experților în sănătate mintală a fost că inculpata era parțial iresponsabilă mintal și, prin urmare, nu putea fi considerată răspunzătoare pentru infracțiunea comisă.

Spionul și Tribunalul Militar Special

Între timp, Mussolini își continua agenda autoritară. În toamna anului 1926 au avut loc încă două tentative de asasinat asupra sa, comise de tinerii anarhiști Gino Lucetti și Anteo Zamboni (ambii ratând ținta).

Într-un moment revelator, când a aflat despre tentativa lui Lucetti, Gibson (care se afla în detenție) i-a mărturisit unei călugărițe că „a fost păcat că a ratat”.

Guvernul a profitat de această situație pentru a continua adoptarea așa-numitelor „legi hiper-fasciste”, care au dizolvat toate partidele politice, au pus capăt democrației parlamentare și au introdus un Tribunal Militar Special pentru infracțiuni împotriva regimului. În mod crucial, noul tribunal putea aplica pedeapsa cu moartea, reintrodusă la 37 de ani după abolirea ei.

Este important de menționat în acest punct că, potrivit istoricului italian Mauro Canali, unul dintre avocații lui Gibson, Bruno Cassinelli, era și informator al guvernului lui Mussolini, având numele de cod Brucassi.

El îl apărase deja pe Giovanni Corvi, un comunist care îl ucisese pe deputatul fascist Armando Casalini în septembrie 1924 (strigând „Vendetta per Matteotti”) și care fusese, de asemenea, considerat bolnav mintal.

Este ușor de imaginat că strategia juridică a lui Gibson (apărată de același avocat) urmărea și obținerea aceleiași declarații de iresponsabilitate mintală din partea judecătorilor militari. Spre deosebire de judecătorii inițiali, judecătorii militari erau influențați de Mussolini, care în acel moment era interesat să mențină relații bune cu guvernul britanic.

Primul caz judecat de noul Tribunal Militar Special, devenit operațional, a fost cazul Gibson.

Procesul s-a desfășurat într-o ședință cu ușile închise, iar verdictul a fost pronunțat la 6 mai 1927. Primul aspect subliniat pe larg de judecătorii militari a fost că de la Gibson nu se puteau aștepta decât minciuni.

Prin urmare, era esențial ca aceste minciuni scandaloase să nu fie rostite într-o audiere publică. Decizia a stabilit astfel că toate declarațiile sale trecute și prezente, precum și cele pe care le-ar fi putut face într-o ședință publică, trebuiau considerate dinainte false și lipsite de credibilitate.

Decizia finală privind incapacitatea mintală a lui Gibson a fost luată, în mod unic, de judecători militari, care s-au bazat pe motive „legal-etice”.

Verdictul

Pe această bază, Tribunalul Militar Special, ignorând toate aspectele relevante politic ale anchetei anterioare, a decis în mod independent, la 6 mai 1927, că „nu există un caz împotriva Violettei Albina Gibson cu privire la infracțiunile de care era acuzată, deoarece nu este pedepsibilă din cauza bolii mintale”.

Verdictul, care menționa explicit „intervenția excelenței sale Benito Mussolini”, a dispus eliberarea ei pentru ca Gibson să fie internată într-un azil de boli mintale pentru tratament.

Cu toate acestea, poliția, în loc să o predea unui spital de psihiatrie din Roma, așa cum se întâmplase în cazuri similare, a eliberat-o din nou, la ordinul lui Mussolini.

Întoarcerea în Anglia

Regimul i-a predat-o pe Gibson surorii sale, Constance, la 9 mai 1927, încălcând procedura obișnuită. Trei zile mai târziu, sora sa a însoțit-o pe Gibson înapoi în Anglia, într-o lungă călătorie cu trenul. Cu ele călătoreau, sub acoperire, polițiști italieni, o asistentă italiană, trei asistente engleze și un angajat al unei agenții de turism. Niciunul dintre ei nu purta uniformele obișnuite, iar Gibson nu știa ce urma să i se întâmple.

Unii membri ai familiei și figuri politice și-au exprimat recunoștința față de Mussolini pentru eliberarea uneia dintre compatrioatele lor care încercase „fără sens” să îl ucidă. În conformitate cu hotărârea Tribunalului Militar Special din Italia, care eliminase motivația politică și certificase juridic nebunia inculpatei, a fost dispus un nou diagnostic psihiatric pentru confirmarea bolii sale mintale.

Motivația „fără sens” a atacului a fost rapid confirmată printr-un certificat de nebunie întocmit în grabă de Maurice Craig și Bernard Hart, doi medici de pe Harley Street. Gibson a fost internată la Spitalul St Andrew din Northampton (un oraș situat la aproximativ 100 km nord de Londra), unde avea să rămână izolată timp de aproape 30 de ani.

În aprilie 1930, la a patra aniversare a tentativei sale de asasinat, a încercat să își ia viața, dar o asistentă a găsit-o înainte ca ea să reușească. Doar sora sa, Constance, a continuat să o viziteze la spital, în timp ce restul familiei s-a distanțat.

Pe întreaga perioadă petrecută la Spitalul St Andrew, ea a cerut în mod repetat eliberarea sa prin scrisori adresate familiei, reginei și unor membri ai guvernului, inclusiv lui Winston Churchill.

Când tânăra prințesă Elisabeta s-a căsătorit cu prințul Philip, în 1947, Gibson i-a scris o scrisoare clară, amabilă și simplă, în care spunea:

„În cea mai fericită perioadă a vieții dumneavoastră, vă fac această rugăminte: să îi scrieți ministrului de interne spunându-i că v-ați bucura dacă m-ar elibera din acest spital de boli mintale, pentru ca eu să pot intra într-o mănăstire… În 1926, am tras asupra lui Mussolini și am fost închisă în acest spital pe durata voinței Majestății Sale. Sunt pe deplin sigură că bunicul dumneavoastră, atât de bun la suflet, nu ar mai găsi nicio plăcere în a mă ține aici încă douăzeci de ani grei și șase luni. Acum sunt bătrână, imobilizată la pat, cu o boală gravă de inimă și alte afecțiuni… Nu va trebui să vă temeți că voi mai împușca vreodată pe cineva, deoarece sunt bătrână și bolnavă și mă ocup de lucruri foarte liniștite, în special de rugăciuni. Așadar, dacă îmi obțineți libertatea, sunt sigură că un asemenea gest de bunătate va aduce o binecuvântare asupra căsătoriei dumneavoastră…”

Ca și în cazul majorității celorlalte scrisori, aceasta nu a fost trimisă niciodată și se află în arhiva Spitalului St Andrew.

Epilog

Antonio Colonna, ducele de Cesarò, bărbatul despre care Gibson spunea că îl iubește, a fost nevoit să se retragă din politică după arestarea ei și investigația privind rolul său. A murit la Roma, la vârsta de 62 de ani, în 1940, la doar câteva luni după ce Italia fascistă declarase război Marii Britanii.

Partizanii italieni l-au ucis în cele din urmă pe Mussolini la 28 aprilie 1945. Nu se știe cum a primit Gibson vestea niciunuia dintre aceste evenimente.

Memoria colectivă a lui Gibson a fost mult timp modelată de concepția limitată asupra sănătății mintale de la începutul secolului al XX-lea, de concluziile psihiatrilor italieni și britanici și de acordul internațional dintre guverne care a dus la internarea ei într-o instituție de psihiatrie.

Gibson a murit la Spitalul St Andrew la 2 mai 1956, cu câteva luni înainte de a împlini 80 de ani. Niciun prieten sau membru al familiei nu a participat la înmormântarea sa.

În testamentul său, ea a cerut o liturghie de requiem și să fie înmormântată într-un cimitir catolic. Această ultimă dorință i-a fost ignorată de familie.

Gibson a fost persoana care s-a apropiat cel mai mult de a-l ucide pe Mussolini. Tentativa ei de asasinat a fost bine planificată și executată. Dacă ar fi reușit, istoria secolului al XX-lea ar fi fost foarte diferită.

Foto sus: Violet Gibson, după arestarea sa, la 7 aprilie 1926 (© Wikimedia Commons)

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Autori: Giovanni Pietro Lombardo, profesor de Istoria Psihologiei, Universitatea Sapienza din Roma; M. Andrea Pisauro, lector de psihologie, Universitatea din Plymouth.

Articol publicat inițial pe site-ul The Conversation (engleză) sub licență Creative Commons.

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