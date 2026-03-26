Victimă a „războiului fulger"? De ce s-a prăbușit Franța în primăvara anului 1940

Mulți ani după încheierea celui de Al Doilea Război Mondial, strategi și istorici militari au explicat prăbușirea Franței din primăvara anului 1940 prin presupusa superioritate militară a Germaniei. Din această cauză, Franța, asemenea Poloniei, ar fi căzut victimă blitzkriegului, „războiul fulger”.

În 1970 însă, istoricul britanic B.H. Liddell Hart a publicat lucrarea History of the Second World War, care avea să fie considerată timp de decenii o lucrare de referință privind cea de-a doua conflagrație mondială.

Analiza sa, susținută de numeroase date statistice, a arătat că armata germană nu doar că era inferioară numeric față de forțele aliate, dar dispunea și de mai puține tancuri, iar în multe cazuri acestea nu erau superioare celor aliate.

O situație asemănătoare se regăsea, cu mici excepții, și în ceea ce privește raportul de forțe din aer. Diferența decisivă a fost însă modul de utilizare a acestor resurse. Germanii au organizat divizii de tancuri capabile să acționeze independent de infanterie, în timp ce francezii considerau tancul în principal un mijloc de sprijin pentru trupele de infanterie.

În plus, dotarea cu stații radio permitea tancurilor germane să opereze coordonat. Sprijinul oferit de bombardierele în picaj amplifica efectul atacurilor blindate pe câmpul de luptă, în timp ce infanteria venea în urma lor pentru a elimina ultimele focare de rezistență.

După apariția lucrării lui Liddell Hart, istoricii militari au continuat să studieze modul în care au acționat comandamentele centrale ale armatelor franceze și germane. Conducerea armatei franceze era alcătuită, în mare parte, din generali înaintați în vârstă, formați și afirmați în luptele Primului Război Mondial.

Cazul generalului Maurice Gustave Gamelin, comandantul armatei franceze în primăvara anului 1940, este sugestiv. În momentul invaziei germane avea 68 de ani și, deși era un veteran al Marelui Război, conducea o armată care, în pofida aspectului impresionant de pe hârtie, rămăsese tributară modului de a purta războiul specific anului 1918.

Progresul tehnologic existent în armata franceză nu fusese însoțit de o adaptare corespunzătoare a gândirii tactice. Astfel, armata rămăsese prizoniera unei mentalități conservatoare, pe care istoricii aveau să o numească ulterior paradoxul Liniei Maginot.

În schimb, germanii erau nevoiți să își surprindă adversarii pentru a compensa dezavantajele materiale. Ei au adus inovații nu doar în folosirea combinată a tancurilor și a aviației, ci și la nivel strategic. Atacul prin Ardeni a surprins complet comandamentul aliat și l-a paralizat, deoarece acesta a realizat prea târziu că se confruntă cu un adversar care își folosea forțele într-un mod radical diferit.

În mod semnificativ, primul lider francez care a înțeles gravitatea situației a fost un civil: prim-ministrul Paul Reynaud. La numai cinci zile de la declanșarea atacului german, el îi transmitea lui Churchill: „Am pierdut bătălia aseară. Drumul spre Paris este deschis”.

Lecțiile campaniei din primăvara anului 1940 nu se limitează însă la contextul celui de Al Doilea Război Mondial. Ele arată că armele moderne își dovedesc cu adevărat eficiența doar atunci când sunt utilizate într-un mod inovator. De cele mai multe ori, avantajul decisiv pe câmpul de luptă este dat de un stil de comandă dinamic, curajos și creativ, capabil să valorifice la maximum mijloacele de luptă disponibile, chiar și pe cele mai avansate tehnologic.

Descoperă secretele Bătăliei pentru Franța din primăvara anului 1940, în numărul 54 al revistei „Historia Special"

