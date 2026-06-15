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uzinele de fier

Inaugurarea primului furnal al Uzinelor de Fier, un punct de cotitură în istoria Hunedoarei

📁 Istorie Modernă Românească

La data de 12 iunie 1884 a fost pus în funcțiune primul furnal al Uzinelor de Fier din Hunedoara, moment care a marcat începutul dezvoltării unuia dintre cele mai importante centre siderurgice din Europa.

„Binecuvantare si noroc Hunedoarei! Prima sarjă de fontă a curs deja, dealul Ghelariului se topește la Hunedoara. Evenimentul de mare importanță nu s-a caracterizat prin festivități si discursuri pompoase, ci prin fumul negru al coșurilor care s-a răspândit prin regiune anunțând vestea plină de bucurie ca viitorul mai frumos nu mai este vis, viitorul pe care Hunedoara și împrejurimile l-au așteptat ani îndelungați și care chiar în ultimii ani l-au sperat cu teama. Și acele minunate păsări de fier (corfele funicularelor) de un timp circulă fără încetare pe drumurile lor aeriene”, consemna gazeta locală, conform Muzeului Castelul Corvinilor.

Această etapă a reprezentat un punct de cotitură în istoria Hunedoarei, deschizând drumul către transformarea unei așezări de mici dimensiuni într-un important oraș industrial.

Construirea uzinelor a fost favorizată de bogățiile naturale ale zonei, în special de zăcămintele de minereu de fier din Munții Poiana Ruscă. Resursele locale, alături de progresul tehnologic al vremii, au creat condițiile pentru dezvoltarea unei puternice activități metalurgice.

Primele instalații au fost destinate producerii fontei, iar în anii următori complexul industrial s-a extins prin construirea de noi furnale și secții de producție, devenind treptat un reper al industriei românești.

Inaugurarea din 12 iunie 1884 nu a însemnat doar deschiderea unei unități industriale, ci începutul unei noi ere pentru întreaga comunitate. Uzinele au adus dezvoltare economică, locuri de muncă și au contribuit decisiv la identitatea orașului Hunedoara.

De-a lungul timpului, Uzinele de Fier din Hunedoara au devenit un simbol al muncii, al perseverenței și al progresului tehnic, rămânând o parte importantă din istoria orașului.

Bibliografie:

Ioan M. Popescu, Industria siderurgică hunedoreană – istorie și evoluție, Editura Corvin, Hunedoara

Romulus Vasile Ioan, Istoria Uzinei de Fier, Hunedoara, Eisenmarkt, Vajdahunyad, Editura Graph, 2015

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