Ultima noapte a Constantinopolului: cum a dispărut Imperiul Roman după 1.500 de ani

În noaptea de 28 mai 1453, împăratul Constantin al XI-lea Paleologul a făcut un gest pe care niciun împărat roman nu îl mai făcuse de aproape o mie de ani: și-a scos veșmintele imperiale purpurii, și-a îmbrățișat pe rând generalii, și-a cerut iertare tuturor celor pe care i-ar fi putut nedreptăți vreodată și a pășit în întuneric, îndreptându-se spre sunetul tobelor otomane.

Până în zori dispăruse.

S-a pierdut undeva în ultima și disperata încleștare de la zidurile sfărâmate ale orașului, iar odată cu el s-a stins ultima suflare a unui imperiu care supraviețuise timp de unsprezece secole.

Ultima noapte a unui imperiu

Istoria oferă rareori un moment atât de perfect în simbolismul său.

În timp ce ziua de 28 mai se transforma în 29 mai 1453, armata otomană condusă de sultanul Mehmed al II-lea pătrundea printr-o breșă deschisă în vechile Ziduri Teodosiene. Constantin al XI-lea nu a încercat să fugă pe mare, deși avea la dispoziție corăbii.

Potrivit relatărilor care au supraviețuit, a murit luptând, după ce își îndepărtase însemnele imperiale, devenind imposibil de deosebit de orice alt soldat căzut în noroiul de lângă ziduri.

Trupul său nu a fost identificat niciodată cu certitudine.

O civilizație care purtase mai departe ideea Romei din Antichitate până în lumea medievală nu s-a sfârșit printr-un tratat sau printr-un act oficial de capitulare, ci odată cu dispariția unui împărat înghițit de întunericul luptei.

Acea singură noapte din 1453 reprezintă punctul de cotitură în istoria unuia dintre cele mai importante orașe ale lumii.

Așezarea pe care grecii au numit-o Bizanț, pe care Constantin cel Mare a transformat-o în Constantinopol, nu avea să dispară. Avea să renască, să fie repopulată și, în cele din urmă, să primească un alt nume. Astăzi lumea o cunoaște drept Istanbul.

Dar pietrele orașului își amintesc tot ceea ce a existat înainte.

Un oraș construit pentru a conduce lumea

Puține orașe din istorie au ocupat o poziție strategică atât de impresionantă.

În jurul anului 657 î.Hr., coloniști greci veniți din Megara au întemeiat o așezare pe o peninsulă triunghiulară care înaintează în apele unde Europa privește spre Asia, iar Marea Neagră se îngustează către Mediterana.

Au numit-o Bizanț, după legendarul lor întemeietor, Byzas, și au înțeles imediat valoarea locului pe care îl descoperiseră: cine controla această peninsulă controla una dintre cele mai importante rute comerciale ale lumii.

Împăratul Constantin cel Mare a înțeles același lucru.

În anul 330 d.Hr., el a refondat orașul sub numele de Constantinopol – Orașul lui Constantin – concepându-l ca pe o nouă Romă.

Orașul avea șapte coline, un forum, un senat și un hipodrom, toate inspirate de capitala imperială.

Însă, spre deosebire de Roma, vulnerabilă și aflată în mare parte în interiorul uscatului, Constantinopolul era înconjurat de ape din trei părți și putea fi atacat pe uscat doar printr-o îngustă fâșie de teren.

Nu era doar o nouă capitală.

Era o Romă mai bine plasată decât își imaginase vreodată Roma însăși că ar putea exista.

Timp de aproape o mie de ani, Zidurile Teodosiene, finalizate în anul 413 d.Hr., au făcut această superioritate defensivă o realitate.

Întinzându-se pe aproape șase kilometri și jumătate și alcătuite dintr-un zid interior, unul exterior și un șanț de apărare, fortificațiile au rezistat atacurilor avarilor, arabilor, vikingilor, bulgarilor și rușilor.

Toți au venit.

Și, în cele din urmă, toți au fost obligați să se retragă.

Zidurile nu erau doar piatră.

Ele reprezentau dovada fizică a motivului pentru care Imperiul Roman de Răsărit – pe care istoricii îl numesc astăzi Imperiul Bizantin – avea să supraviețuiască celui din Apus cu aproape o mie de ani.

De ce a căzut Constantinopolul?

Răspunsul scurt – tunurile și o poartă rămasă deschisă – este, din punct de vedere tehnic, corect.

Dar este departe de a explica întreaga poveste.

În anul 1453, Imperiul Bizantin se afla într-un proces lent de prăbușire care dura deja de aproape două secole și jumătate.

Poate cea mai grea lovitură fusese cea provocată de Cruciada a IV-a, în anul 1204.

Armatele creștine occidentale, care porniseră teoretic pentru apărarea creștinătății, au jefuit chiar Constantinopolul, devastând Sfânta Sofia și luând cu ele comori adunate timp de peste nouă sute de ani.

Orașul nu și-a mai revenit niciodată pe deplin, nici din punct de vedere economic, nici psihologic.

Ciuma a lovit în repetate rânduri. Războaiele civile au divizat familiile conducătoare.

Între timp, Imperiul Otoman, aflat într-o expansiune metodică în Anatolia și Balcani, a redus treptat teritoriile bizantine, până când, în 1453, imperiul se rezuma aproape exclusiv la Constantinopol și la câteva avanposturi izolate.

Constantin al XI-lea putea mobiliza aproximativ 7.000 de apărători – soldați, mercenari genovezi și civili înarmați.

În schimb, Mehmed al II-lea a sosit în fața orașului cu o armată estimată între 60.000 și 100.000 de oameni, o flotă puternică menită să blocheze accesul pe mare și o armă care avea să schimbe pentru totdeauna regulile războiului de asediu:

uriașele bombardele proiectate de inginerul maghiar Urban, capabile să arunce ghiulele de piatră cântărind sute de kilograme asupra unor ziduri care nu fuseseră niciodată concepute pentru a rezista artileriei cu praf de pușcă.

Zidurile Teodosiene, aproape imposibil de cucerit cu scări de asediu sau berbeci, nu aveau nicio soluție împotriva loviturilor unui tun.

Breșa decisivă a venit însă într-un mod aproape banal.

O mică poartă secundară, numită Kerkoporta, a rămas neînchisă în timpul unei ieșiri nocturne a apărătorilor.

Soldații otomani au descoperit-o, au pătruns prin ea și au ridicat steagul lor pe ziduri.

Când cei care încă luptau în dreptul principalei breșe au privit înapoi și au văzut steagurile otomane fluturând în spatele lor, prăbușirea moralului a fost aproape instantanee.

Flotele occidentale care promiseseră ajutor Constantinopolului nu au mai sosit niciodată.

Orașul a căzut deoarece geografia, superioritatea artileriei, lipsa de oameni și abandonul politic s-au întâlnit în aceeași dimineață de mai.

Noaptea de 28 spre 29 mai a fost doar clipa în care povara acumulată de-a lungul mai multor generații a devenit imposibil de susținut.

Citeste partea a II-a: „Mehmed Cuceritorul intră în Constantinopol”, transformarea orașului în capitala otomană și impactul căderii Constantinopolului asupra lumii pe turismistoric.ro