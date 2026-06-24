Teatrul Național, o clădire emblematică a Bucureștiului, care astăzi nu mai există

Puțini bucureșteni știu că, pe locul unde se află astăzi Hotelul Novotel, se ridica odinioară vechiul Teatru Național. Finalizat în 1852 după planurile inginerului german Anton Hefft, edificiul impresiona prin eleganța sa și prin influențele arhitecturale specifice marilor teatre europene ale epocii.

Teatrul Național avea o acustică excelentă și putea găzdui peste 1.000 de spectatori. Primul său director a fost Costache Caragiale, unchiul lui I.L. Caragiale, iar pe scena teatrului s-au afirmat nume legendare ale artei dramatice românești, precum Matei Millo și Aristizza Romanescu, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

Deschiderea „Teatrului cel Mare” a avut loc miercuri 31 decembrie 1852, cu spectacolul inaugural „Zoe sau Un amor românesc”, vodevil tradus de Aron Bobescu după piesa „Zoe ou l’amant poête” (comedie de Eugène Scribe și Anne-Honoré-Joseph Duveyrier de Mélésville). Muzica era scrisă de Ioan Wachmann. Rolurile principale au fost interpretate de Costache Caragiale și Niny Valery. În spectacolul inaugural au mai jucat: Costache Mihăileanu, Ralița Mihăileanu, Ioan Lăscărescu, Nicu Diamant, „Marița Blonda” (Marița Constantinescu), Catinca Mihăescu și Raluca Stavrescu.

Timp de aproape un secol, Teatrul Național a fost unul dintre centrele vieții culturale și mondene ale Bucureștiului. Aici se jucau piese de teatru și spectacole de operă, dar se organizau și baluri mascate, reuniuni politice sau evenimente cu impact major asupra societății românești.

Destinul clădirii s-a schimbat dramatic în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. La 24 august 1944, bombardamentele germane asupra centrului Capitalei au lovit direct teatrul, aflat în proximitatea Palatului Telefoanelor, provocând distrugeri masive. Deși au existat voci care au susținut că edificiul ar fi putut fi restaurat, autoritățile comuniste au decis demolarea completă a ruinelor în 1947. Astăzi, singura amintire vizibilă a vechiului teatru este fațada sa, reconstituită și integrată în arhitectura Hotelului Novotel.

Foto sus: Teatrul Național (© Facebook / Arhivele Naționale ale României)

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