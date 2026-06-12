Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Aurel Vlaicu (© Arhivele Naționale ale României, Colecția Documente Fotografice, FI 6883)

Succesul lui Aurel Vlaicu la mitingul aviatic de la Aspern, în presa națională și internațională

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția

La 10 iunie 1912, Aurel Vlaicu a impresionat în cadrul mitingului aviatic de la Aspern, Austria. Deși a concurat cu piloți celebri în acele vremuri, românul a reușit să câștige proba de aruncare a unui proiectil la țintă, de la o înălțime de 300 de metri, și să obțină locul al II-lea în competiția de aterizare la punct fix.

Presa națională și internațională a prezentat performanța lui Aurel Vlaicu, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

În „Gazeta Transilvaniei” din 16 iunie 1912, este redat și conținutul telegramei trimise de reprezentantul diplomatic al României la Viena:

Ieri la concursul de aviaţiune de la Aspern, în prezența membrilor familiei imperiale, a autorităţilor şi a unei mulţimi de peste o sută de mii de oameni, aviatorul român Vlaicu, a repurtat o frumoasă victorie, câştigând primul premiu la darea la ţintă din aeroplan. În același timp, industria românească a înregistrat o mare izbândă căci atât presa vieneză cât şi toţi specialiştii, care au examinat aeroplanul român, au adus laude şi elogii şcoalei de arte şi meserii din Bucureşti, unde s-a construit cu atâta perfecţiune aeroplanul Vlaicu.

De asemenea, corespondentul publicației la Viena nota:

Vlaicu a făcut mai mare senzație în Viena, de cum s-ar crede. Cercurile militare s-au interesat deosebit de aeroplanul lui. Comandantul despărţământului militar de aviaţie s-a esprimat, că ideea lui Vlaicu o ţine de ideea viitorului, de adevărata soluţie a problemei sburatului. Tot ce s-a construit (în ceea ce privește aviatica) de la Wreight şi Blériot încoace, s-a făcut după același calapod. Numai aparatul lui Vlaicu are sub aripi punctul greutăţii. Dacă vede omul mulţimea celorlalte aparate ale tuturor neamurilor, îi bate la ochi, că al lui Vlaicu e original, singur original. Trezeşte impresia în om, că oferă siguranţă, pe când celelalte nu trezesc această impresie.”

În ziarul „Adevărul” din 2 iulie 1912, I. Rusu-Abrudeanu, traduce un articol din Die Zeit laudativ la adresa inginerului român:

Românul din Transilvania, Aurel Vlaicu, este unicul care se prezintă cu un tip de aeroplan absolut neobicinuit, care însă e de mult dorit şi proiectat, anume un aparat cu punctul de greutate concentrat jos. Principiul acesta are să fie adevărata deslegare a problemei de a zbura fără pericol cu siguranţă absolută. În cele mai bune sisteme de aeroplane ce cunoaştem, punctul de gravitafiune e cât se poate de aproape de aripi, ba chiar între ele, cu scop de a evita oscilarea aparatului, care pare cumplită ca moartea. Aceste motive de filozo¬fie de la catedră au biruit pân-acum în contra punctului de gravitațiune aşezat jos sub aripi. Dar îl găsim la aparatul lui Vlai¬cu, inventat şi construit de el însuşi la Bucureşti. Monoplanul lui Vlaicu zboară foarte bine şi ia cu mare uşurinţă virajurile; el face cercuri mici cu mult mai frumos ca Garros pe maşina sa periculoasă Blériot şi rezistă ca în joc curentului de vânturi, căci se stabilizează automatic. Stabilitatea automatică, căutată până acum pe căi atât de complicate, pare a fi realizată în modul cel mai simplu la monoplanul Vlaicu”.

Foto sus: Aurel Vlaicu (© Arhivele Naționale ale României, Colecția Documente Fotografice, FI 6883)

Mai multe pentru tine...
Aurel Vlaicu (stânga), la Arsenalul Armatei. În spatele său se observă avionul la care lucra
Cum a construit Aurel Vlaicu primul avion al Armatei Române
Aurel Vlaicu la Concursul Aeronautic de la Aspern-Viena. Avionul său a purtat numărul matricol 38
Aurel Vlaicu concurează împotriva lui Roland Garros
Resturile avionului „A. Vlaicu nr. II”, în urma catastrofei din 13 septembrie 1913
Ultimul zbor al lui Aurel Vlaicu: „Zăcea mort pe ruinele aparatului său“
Copie a tăbliței de la Gradeșnița, față (stânga) și spate, expusă la Muzeul Regional de Istorie din Vrața (© Vassia Atanassova / Wikimedia Commons)
📁 Preistorie
Tăblița de la Gradeșnița, unul dintre cele mai captivante mistere ale preistoriei europene
1955 Le Mans disaster Policemen Looking for Survivors UPI jpg
📁 Istoria automobilului
Tragedia de la Le Mans: Accidentul care a schimbat istoria sporturilor cu motor
El puente de Alcántara, Cáceres jpg
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Secretele ingineriei romane: drumurile și podurile care au construit un imperiu
PkQqEGC6UTcidiLoquhHsj 1200 80 jpg
📁 Istoria Religiilor
Descoperirea care a zguduit arheologia: cele 900 de manuscrise ascunse lângă Marea Moartă
Uzinele metalurgice Reșița, în perioada interbelică. Interiorul forjeriei (© iMAGO Romaniae)
📁 Istorie contemporană
Importurile din Germania și mitul transformării României în stat pur agricol în perioada interbelică
CP29411874 webp
📁 Istorie Medievală Universală
Ce este Piatra Destinului și de ce familiile din Scoției păstrează bucăți din ea?
Afișul filmului „La Moara cu noroc” din colecția Muzeului Național de Istorie a României
📁 Istoria Filmului
Cinematografia românească a anilor ’50: între realism socialist și ecranizare literară
Bordel în anii 1930: «Noaptea întreagă se socoteşte 2 Numere La mai multe numere se face rabat» Vezi cum arătau abonamentele! jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Bordel în anii 1930: «Noaptea întreagă se socoteşte 2 Numere. La mai multe numere se face rabat». Vezi cum arătau abonamentele!
Beatrice de Frangepan (© Wikimedia Commons)
📁 Istorie Medievală Universală
Moartea principesei Elisabeta Corvin, ultimul descendent al vestitei familii a Corvinilor