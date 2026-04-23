O plimbare prin Bazargicul interbelic: „O lume cosmopolită îmbogățește populația acestui oraș”

Aflat la circa 30 de kilometri de coasta Mării Negre, în Cadrilater, Bazargicul (în prezent orașul Dobrici din Bulgaria – n.r.) păstra în perioada interbelică aerul oriental.

Revista Realitatea Ilustrată descria, la 15 august 1939, farmecul orașului Bazargic, capitala județului Caliacra,

„O lume cosmopolită îmbogățește populația acestui oraș. Turci, bulgari, tătari, ruși, armeni, prea puțini evrei, și peste 50 % români. Totuși, pe seară, strada ți se pare o babilonie. Nu înțelegi nimic. Însoțit de câțiva reprezentanți ai condeiului din localitate, am început să fac cunoștiință cu orașul Bazargic.

Prima dată e prea puțin atrăgător. Stil oriental; dar mai târziu, îți devine simpatic. Și seara, la ora 8, am început să-i simt farmecul. În Bazargic, pe strada principală ce duce la grădină, te poți aștepta să întâlnești pe stradă: de la cuconița cea mai cochetă și mai stilată, până la bătrânul turc, ce-și conduce oile și purcelușii la apă. Strada prost luminată de trei lampioane electrice, așezate la o depărtare de cel puțin 150 m unul de altul, îți oferă prilejul să mergi numai prin conul de umbră.

Noroc că la Bazargic încă n-au apărut operatorii de buzunare. Aci te poți aștepta la călcături pe picioare, la îmbrânceli cât se poate de serioase. Toate acestea se termină cu un „scuzați, vă rog”. Deci Bazargicul s-a dat pe brazdă”, scria Realitatea Ilustrată, conform Institutul de Studii Sud-Est Europene.

→ Imaginea 1/11: Bazargic. Administrația Financiară (© iMAGO Romaniae)

Cadrilaterul (Dobrogea de Sud) a intrat în componența Regatului României în 1913, după al Doilea Război Balcanic, și a făcut parte din România Mare până în 1940, când a fost returnat Bulgariei, în urma Tratatului de la Craiova.

Mai multe pentru tine...