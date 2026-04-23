Bazargic. Vedere din centru (© iMAGO Romaniae)

O plimbare prin Bazargicul interbelic: „O lume cosmopolită îmbogățește populația acestui oraș”

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția

Aflat la circa 30 de kilometri de coasta Mării Negre, în Cadrilater, Bazargicul (în prezent orașul Dobrici din Bulgaria – n.r.) păstra în perioada interbelică aerul oriental.

Revista Realitatea Ilustrată descria, la 15 august 1939, farmecul orașului Bazargic, capitala județului Caliacra,

O lume cosmopolită îmbogățește populația acestui oraș. Turci, bulgari, tătari, ruși, armeni, prea puțini evrei, și peste 50 % români. Totuși, pe seară, strada ți se pare o babilonie. Nu înțelegi nimic. Însoțit de câțiva reprezentanți ai condeiului din localitate, am început să fac cunoștiință cu orașul Bazargic.

Prima dată e prea puțin atrăgător. Stil oriental; dar mai târziu, îți devine simpatic. Și seara, la ora 8, am început să-i simt farmecul. În Bazargic, pe strada principală ce duce la grădină, te poți aștepta să întâlnești pe stradă: de la cuconița cea mai cochetă și mai stilată, până la bătrânul turc, ce-și conduce oile și purcelușii la apă. Strada prost luminată de trei lampioane electrice, așezate la o depărtare de cel puțin 150 m unul de altul, îți oferă prilejul să mergi numai prin conul de umbră.

Noroc că la Bazargic încă n-au apărut operatorii de buzunare. Aci te poți aștepta la călcături pe picioare, la îmbrânceli cât se poate de serioase. Toate acestea se termină cu un „scuzați, vă rog”. Deci Bazargicul s-a dat pe brazdă”, scria Realitatea Ilustrată, conform Institutul de Studii Sud-Est Europene.

Bazargic. Administrația Financiară (© iMAGO Romaniae)
Bazargic. Administrația Financiară (© iMAGO Romaniae)
Bazargic. Piața Păcii și Oficiul Poștal (© iMAGO Romaniae)
Bazargic. Vedere generală (© iMAGO Romaniae)
Bazargic. Primăria (© iMAGO Romaniae)
Bazargic. Parcul Primăriei (© iMAGO Romaniae)
Bazargic. Strada Principele Ferdinand (© iMAGO Romaniae)
Bazargic. Strada Carol I (© iMAGO Romaniae)
Bazargic. Foişorul (© iMAGO Romaniae)
Bazargic. Moscheea (© iMAGO Romaniae)
Bazargic. Monumentul Eroilor (© iMAGO Romaniae)
Cadrilaterul (Dobrogea de Sud) a intrat în componența Regatului României în 1913, după al Doilea Război Balcanic, și a făcut parte din România Mare până în 1940, când a fost returnat Bulgariei, în urma Tratatului de la Craiova.

