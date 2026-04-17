Mozaicul Khresis dezvăluie bogăția ascunsă a Troiei antice

Mozaicul Khresis, una dintre cele mai remarcabile descoperiri arheologice din sudul Turciei, continuă să atragă atenția prin profunzimea sa istorică și semnificația simbolică. Datând din începutul secolului al IV-lea d.Hr., mozaicul a fost descoperit în orașul antic Daphne (Harbiye), mai precis în Casa Triumfului lui Dionysos.

Astăzi, lucrarea este expusă la Muzeul de Arheologie Hatay Necmi Asfuroğlu, unde este considerată una dintre cele mai populare și importante piese din vasta colecție a muzeului. Locul atrage vizitatori interesați de arta antică, mitologie și patrimoniu cultural, relatează Arkeonews.

În centrul mozaicului se află o figură feminină, Khresis, un nume derivat din greaca veche, care înseamnă „bogăție dobândită”. Cercetătorii interpretează această figură ca personificarea bogățiilor luate din orașul antic Troia. Conform narațiunilor mitologice, Khresis este considerată fiica unui preot al lui Apollo și captivă a regelui Agamemnon în timpul Războiului Troian.

Scena o înfățișează pe Khresis ținând o tavă plină cu bijuterii valoroase, inclusiv brățări de aur cu pietre mari, un colier de perle și o agrafă aurită. Ea întinde tava către o figură așezată lângă ea. Deși chipul acestei figuri este în mare parte deteriorat, aceasta este reprezentată ținând o cornucopie (Cornul Abundenței - n.r.) plină cu fructe și ciorchini de struguri, simbol al abundenței, și oferind un bol de aur către Khresis.

Deasupra figurii feminine apare inscripția „KRESIS”, subliniind conceptul de bogăție dobândită prin achiziție sau cucerire. Împreună, cele două figuri simbolizează prosperitatea și transferul bogățiilor, reflectând averea legendară asociată cu Troia.

Mozaicul a fost descoperit în timpul săpăturilor din districtul Defne din Hatay, o zonă cunoscută pentru bogatul său patrimoniu arheologic. În ciuda deteriorării parțiale, lucrarea rămâne bine conservată și continuă să ofere informații valoroase despre tradițiile artistice și povestirea simbolică din Antichitatea târzie.

Pe măsură ce turismul cultural continuă să crească, Mozaicul Khresis se evidențiază ca o atracție importantă, subliniind semnificația istorică a regiunii Hatay și legătura sa durabilă cu civilizațiile antice.





