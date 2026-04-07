Moartea Zulniei Iorga, mama savantului Nicolae Iorga (© Muzeul Memorial „Nicolae Iorgaˮ)

Moartea Zulniei Iorga, mama savantului Nicolae Iorga

📁 Biografii

„7 aprilie 1934 - Fiul său, Profesorul Nicolae Iorga și ai lui, au nemărginita durere de a vă împărtăși vestea trecerii în lumea celor drepți a sufletului mult credincioasei Zulnia Iorga în etate de 93 de ani. Înhumarea va avea loc, la Mănăstirea Zamfira, în ziua de Sâmbătă, 7 aprilie, orele 18”.

Moartea mamei este un moment destul de dureros pentru savantul Nicolae lorga și îi învăluie într-un sentiment de sinceră mâhnire pe toți colaboratorii și prietenii domnului profesor, scrie Muzeul Memorial „Nicolae Iorgaˮ, pe pagina de Facebook a instituției.

Zulnia Iorga (Arghiropol) vine pe lume moștenind calitățile de seamă și virtuțile alese ale ascendenților ei, familii ai căror membri și-au legat numele de istoria țării. Din familia Drăghici, o veche familie munteană și din familia Arghiropol, venită din Bizanţul istoric și plin de măreție.

Încă din copilărie, Zulnia vorbea o franceză impecabilă și avea strălucirea unei inteligențe aparte ce sa păstrat vie și întreagă până la bătrâneţe. Eleganța frazei și apreciabila fineță a ideilor exprimate constituiau dovezi netăgăduite ale unei culturi dată cu toată grija, precum mai dovedeau și nobleța înnăscută.

Zulnia lorga s-a afirmat și pe tărâmul scrisului, publicând mai multe traduceri din limba franceză. Însă energia neînfrântă cu care Zulnia lorga a luptat cu greutățile vieții, devotamentul, duioșia dar și severitatea necesară pentru a da celor doi copii al ei: Nicolae lorga și Gheorghe lorga o educațiealeasă, o ridică mai presus de foarte multe din semene ale ei.

Nicu Iorga, soțul Zulniei, unicul întreţinător al familiei moare la doar 34 de ani, atunci când Iorga avea doar cinci ani. Zulnia, rămâne văduvă fără niciun venit și cu doi copii în grijă. Mai mult decât atât, stă și în chirie la Marghioala Vâzdogeasa. Iorga își aduce aminte vag dar cu multă melancolie de tatăl său. ”L-am știut numai din ce mi s-a spus de dânsul. Tânăr student și medelnicer de birou, prieten cu fraţii mamei.(...) El m-a sfătuit totdeauna, din locurile care nu se văd, la un lucru: a fi faţă de oricine, până în clipa când războiul neapărat pornește, plin de cuviinţă, gata de întâmpinare cu un zâmbet și, după ce s-a isprăvit încercarea, să nu mă înverșunez asupra învinsului, asupra aceluia pe care eu îl simt învins, chiar dacă n-o recunoaște el.”, scria în lucrarea sa autobiografică.

Tânăra mamă era nevoită să calce și să coase rochiile femeilor din mahala pentru a supravieţui alături de cei doi copii. Mai mult decât atât, Iorga, de la vârsta de 10 ani a început să dea meditaţii colegilor și altor școlari contra cost. Tot pentru a se întreţine. ”O, chinul de umilire și de oboseală al lecţiilor acestora, începute aproape de la zece ani!”, preciza istoricul despre aceea perioadă. Familia acestuia schimbă și gazda, mutându-se acolo unde găseau ceva mai ieftin.

Deși tânără și frumoasă, Zulnia nu se gândește la o nouă căsnicie, ci jertfindu-se pe dânsa, se dedică exclusiv copiilor ei, căutând să le dea o educaţie cât mai bună și o cultură cât mai aleasă. Aceasta l-a urmat pe Nicolae Iorga la Vălenii de Munte și i-a fost mereu alături.

Zulnia Iorga a murit la data de 6 aprilie 1934.

Mai multe pentru tine...
Bazarul din Ada-Kaleh (© iMAGO Romaniae)
Bazarul din Ada-Kaleh, descris de Nicolae Iorga
Foto: © Facebook / Muzeul Memorial „Nicolae Iorgaˮ
Inaugurarea Casei Memoriale „Nicolae Iorga” la Vălenii de Munte
Iași. Piața Unirii și statuia Cuza-Vodă (© iMAGO Romaniae)
Nicolae Iorga, iritat de modul în care moștenirea lui Alexandru Ioan Cuza era ignorată
Afișul grafic al filmului „Dacii”, păstrat în colecțiile Muzeului Național de Istorie a României
📁 Afişe publicitare de odinioară
Afișul filmului „Dacii” (1967). Prima „superproducție” din Epopeea Națională Cinematografică
Ruinele palatului din Knossos (© Bernard Gagnon / Wikimedia Commons)
📁 Antichitate
De ce a dispărut cea mai veche civilizație europeană?
De ce nu mai merg oamenii azi pe Lună? De ce în 1969 s a putut și azi nu jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce nu mai merg oamenii azi pe Lună? De ce în 1969 s-a putut și azi nu
TheDeathofEdmundIronsideintheCambridgeUniversityLibrary 1 d0a95c1 e1775130840767 webp
📁 Istorie Medievală Universală
A inspirat Biblia moartea grotescă a unui rege medieval?
Delegație vietnameză, condusă de vicepremierul Le Thanh Nghi, în vizită în România (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 441/1966)
📁 Comunismul in România
Nicolae Ceaușescu în război pe viață și pe moarte cu SUA
Comori dacice Foto Daniel Guță ADEVĂRUL jpg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
„Comoara lui Burelu”. Descoperirea care a declanșat „febra aurului dacic” la Sarmizegetusa Regia
Obstacole antitanc dispuse în fața Liniei Maginot (© Profimedia)
📁 Al Doilea Război Mondial
Churchill: Utilizată inteligent, „Linia Maginot ar fi adus servicii imense Franței”
Regina MAria *@Getty IMages jpg
📁 Istorie Modernă Românească
„Cea mai frumoasă regină din toate timpurile”
Războiul din Bosnia 1992 1995: între regionalizare, islamizare şi genocid jpeg
📁 Istorie contemporană
Războiul din Bosnia 1992-1995: între regionalizare, islamizare şi genocid