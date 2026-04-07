Moartea Zulniei Iorga, mama savantului Nicolae Iorga

„7 aprilie 1934 - Fiul său, Profesorul Nicolae Iorga și ai lui, au nemărginita durere de a vă împărtăși vestea trecerii în lumea celor drepți a sufletului mult credincioasei Zulnia Iorga în etate de 93 de ani. Înhumarea va avea loc, la Mănăstirea Zamfira, în ziua de Sâmbătă, 7 aprilie, orele 18”.

Moartea mamei este un moment destul de dureros pentru savantul Nicolae lorga și îi învăluie într-un sentiment de sinceră mâhnire pe toți colaboratorii și prietenii domnului profesor, scrie Muzeul Memorial „Nicolae Iorgaˮ, pe pagina de Facebook a instituției.

Zulnia Iorga (Arghiropol) vine pe lume moștenind calitățile de seamă și virtuțile alese ale ascendenților ei, familii ai căror membri și-au legat numele de istoria țării. Din familia Drăghici, o veche familie munteană și din familia Arghiropol, venită din Bizanţul istoric și plin de măreție.

Încă din copilărie, Zulnia vorbea o franceză impecabilă și avea strălucirea unei inteligențe aparte ce sa păstrat vie și întreagă până la bătrâneţe. Eleganța frazei și apreciabila fineță a ideilor exprimate constituiau dovezi netăgăduite ale unei culturi dată cu toată grija, precum mai dovedeau și nobleța înnăscută.

Zulnia lorga s-a afirmat și pe tărâmul scrisului, publicând mai multe traduceri din limba franceză. Însă energia neînfrântă cu care Zulnia lorga a luptat cu greutățile vieții, devotamentul, duioșia dar și severitatea necesară pentru a da celor doi copii al ei: Nicolae lorga și Gheorghe lorga o educațiealeasă, o ridică mai presus de foarte multe din semene ale ei.

Nicu Iorga, soțul Zulniei, unicul întreţinător al familiei moare la doar 34 de ani, atunci când Iorga avea doar cinci ani. Zulnia, rămâne văduvă fără niciun venit și cu doi copii în grijă. Mai mult decât atât, stă și în chirie la Marghioala Vâzdogeasa. Iorga își aduce aminte vag dar cu multă melancolie de tatăl său. ”L-am știut numai din ce mi s-a spus de dânsul. Tânăr student și medelnicer de birou, prieten cu fraţii mamei.(...) El m-a sfătuit totdeauna, din locurile care nu se văd, la un lucru: a fi faţă de oricine, până în clipa când războiul neapărat pornește, plin de cuviinţă, gata de întâmpinare cu un zâmbet și, după ce s-a isprăvit încercarea, să nu mă înverșunez asupra învinsului, asupra aceluia pe care eu îl simt învins, chiar dacă n-o recunoaște el.”, scria în lucrarea sa autobiografică.

Tânăra mamă era nevoită să calce și să coase rochiile femeilor din mahala pentru a supravieţui alături de cei doi copii. Mai mult decât atât, Iorga, de la vârsta de 10 ani a început să dea meditaţii colegilor și altor școlari contra cost. Tot pentru a se întreţine. ”O, chinul de umilire și de oboseală al lecţiilor acestora, începute aproape de la zece ani!”, preciza istoricul despre aceea perioadă. Familia acestuia schimbă și gazda, mutându-se acolo unde găseau ceva mai ieftin.

Deși tânără și frumoasă, Zulnia nu se gândește la o nouă căsnicie, ci jertfindu-se pe dânsa, se dedică exclusiv copiilor ei, căutând să le dea o educaţie cât mai bună și o cultură cât mai aleasă. Aceasta l-a urmat pe Nicolae Iorga la Vălenii de Munte și i-a fost mereu alături.

Zulnia Iorga a murit la data de 6 aprilie 1934.

