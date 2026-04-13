Masacrul prin înfometare din comuna Șuici a anului 1947

Al Doilea Război Mondial s-a încheiat în mai 1945 și omenirea trebuie să se îndrepte spre o perioadă de fericire și prosperitate din moment ce industria trecea la livrarea de produse către populație. Situația în spațiul românesc a fost complet diferită de teorie.

A fost realizată o inspecție a autorităților în comuna Șuici, județul Argeș, și raportul din 27 mai 1947 conține date cutremurătoare. Au fost constatate 27 de decese, ceea ce era prea mult în raport cu timpul trecut. Grav era că 13 morți au avut vârsta sub un an, ceea ce înseamnă că dispărea viitorul. Victimele tinere au pierit din cauză că nu existau alimente și medicamente și procentul mortalității a ajuns astfel la un incredibil 48%. Se dovedea că regimul comunist se ocupa doar cu preluarea puterii și cu aprovizionarea Uniunii Sovietice în contul despăgubirilor de război.

Poate să existe vreun istoric conservator care să încerce să apere regimul totalitar adus de tancurile T-34 și să afirme că a existat mortalitate ridicată în România din cauza problemelor din sistemul sanitar și a lipsurilor din mediul rural, populația săracă neputând ajunge la tratamentele scumpe. În plus, multe boli nici n-aveau leac în epocă și nici în 1947. Problema este că mortalitatea infantilă a fost uriașă în vremuri de pace și bilanțul a fost completat cu alți patru copii care n-au mai apucat 11 primăveri. Se ajungea astfel la o mortalitate de aproape 63%. Pretorul Gheorghe Zugravu era șocat de ceea ce a găsit în comuna argeșeană după trecerea trupelor sovietice și a strângătorilor de biruri pentru ocupantul ideologic. Satul românesc abia se mai vedea din valurile de nenorociri aduse de cei ce veniseră cu mitralierele să jefuiască în numele unor idei din secolul al XIX-lea.

Comunismul a însemnat moarte peste tot pe unde a ajuns și niciodată n-o să fie altfel. A reușit în comună să ia și porumbul de la gura celor săraci, adică tocmai a celor despre care se spunea că vor fi ocrotiți de noile autorități. A fost normal să fie ținute ascunse documentele în arhive până la căderea regimului și multe acte au ajuns cu greu în circuitul cercetării științifice.

Poporul român de astăzi este doar urmașul celor care au supraviețuit marelui măcel impus de conducerea totalitară de la Moscova.

Foto sus: Biserica Sf. Nicolae - Șuici (© Facebook / Consiliul Județean Argeș)

