Marea Criză Economică de supraproducție, o epocă de expansiune a autovehiculelor

Orice om trecut prin școală știe că a existat o epocă de recesiune și care a avut originea în New York în toamna anului 1929. Întreaga planetă a fost afectată și abia în 1939 și-a revenit economia prin masivele comenzi de stat pentru domeniul militar.

Istoricii au repetat povestea până când a devenit adevăr istoric și economic. Jurnaliștii au amplificat fenomenul prin găsirea unor imagini sugestive și astfel s-a generalizat imaginea de recesiune în mediul virtual.

Realitatea a fost diferită de ceea ce se afla în paginile cărților și ale ziarelor. Populația din perioada denumită astăzi interbelică dorea cu orice preț automobile personale și erau deosebit de căutate de către patroni camioanele necesare transportului de mărfuri până la poarta clientului. În anul 1926, existau înregistrate 7.825 de mașini americane și ar fi fost normal să scadă acest număr pe măsură ce unele semne de recesiune ar fi fost vizibile încă din 1928. S-a ajuns la un vârf de autovehicule americane în anul 1930 și atunci au fost înregistrate de polițiști 27.343 de exemplare. Se observă că a fost un salt interesant din punct de vedere numeric, anuarul statistic neoferind date despre valoarea mijloacelor motorizate. S-a ajuns în 1938, cel mai bun an pentru economia României Mari, la 28.850 de exemplare din toate tipurile de autovehicule produse peste ocean. SUA domina piața românească prin faptul că deținea 70,1% din totalul de mijloace motorizate.

Marea Criză Economică n-a existat din cauza unor vicii ale sistemului de producție capitalist, ci a fost provocată de pregătirile excesive de război ce se pregăteau cu ajutorul fabricilor din domeniul construcțiilor de mașini. Politicienii au premeditat faptele și activitatea uzinelor a început să fie vizibilă în Al Doilea Război Mondial. Populația putea să sufere, dar importantă era aprovizionarea cu armament din ce în ce mai sofisticat.

Trebuie să dispară din cărțile serioase de Istorie și Economie termenul de Marea Criză Economică de supraproducție și să se spună adevărul despre livrările uriașe de mijloace motorizate de toate tipurile. România se punea în mișcare în perioada zisă de recesiune, chiar dacă mai erau persoane care o duceau rău din punct de vedere economic. Afacerile erau în floare și firmele erau interesate de cât mai multe autocamioane și automobile. Era interes și pentru mijloace specializate și a sporit numărul de autocisterne, auto – măturători și mașini pentru pompieri. Epoca boului și a calului tindea să dispară.

Foto sus: București. Calea Victoriei, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)

