Legea ciudată a părului în Roma antică: părul lung era interzis, chelia devenea respectabilă

În Roma Antichității târzii, o zi proastă pentru păr putea deveni o problemă legală. În anul 416 d.Hr., împărații Honorius și Teodosie al II-lea au interzis părul lung în interiorul Romei și în districtele din jur — cam în aceeași perioadă în care un filosof influent îi prezenta pe bărbații chei drept mai sănătoși, mai înțelepți și, în general, mai demni de încredere.

Legătura neobișnuită dintre legile romane privind coafura și vechiul Elogiu al cheliei este analizată de istoricul Javier Arce într-un studiu publicat în revista Pyrenae. Cercetarea sa sugerează că interdicția părului lung în Roma nu era doar o încercare excentrică de a reglementa îngrijirea personală. Ea făcea parte dintr-o luptă mai largă pentru statut, ordine publică și împotriva popularității tot mai mari a modei asociate cu popoarele pe care romanii le numeau „barbare”.

Interdicția părului lung, veche de 1.600 de ani

Legea a fost emisă la 12 decembrie 416 d.Hr., din Ravenna, unde se afla atunci împăratul Honorius. Ea ordona ca nimănui să nu i se permită să poarte „plete mai lungi” în interiorul orașului sacru al Romei.

Părul lung nu era singura țintă. Aceeași legislație interzicea hainele făcute din piei de animale, chiar și atunci când erau purtate de persoane înrobite. Oamenii liberi care ignorau ordinul riscau pedepse legale, în timp ce sclavii care încălcau regula puteau fi condamnați la muncă publică. Reglementarea se aplica și dincolo de zidurile orașului, în regiunile învecinate.

La prima vedere, legea pare să fi fost îndreptată împotriva străinilor — în special împotriva goților, francilor sau altor grupuri germanice, reprezentate în mod tradițional cu păr lung și haine de blană. Arce identifică însă o problemă în această explicație.

Dacă legea ar fi vizat doar rezidenții străini, Roma ar fi trebuit să conțină o populație „barbară” atât de numeroasă și de vizibilă încât aspectul ei să fi devenit o preocupare urbană majoră. Arce propune o alternativă mai plauzibilă: cetățenii romani începuseră ei înșiși să copieze coafurile și hainele străine.

Prin urmare, guvernul imperial ar fi încercat să-i oprească pe romani să arate prea mult ca popoarele care contestaseră recent — și, în unele cazuri, învinseseră — imperiul.

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