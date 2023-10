Iunie 1935. După 16 ani de dușmănie ruso-română primul vapor românesc intră în portul Odessa

Aducerea osemintelor lui Dimitrie Cantemir de la Odessa, cu vaporul Principesa Maria (15 iunie 1935) înlesnește o premieră în istoria relațiilor dintre București și Moscova.

Relațiile diplomatice dintre România și URSS au fost întrerupte în 13 ianuarie 1918, stil vechi. Membrii Legației și ai tuturor instituțiilor românești din URSS au fost expulzați. Din acel moment timp de 16 ani între România și Rusia a fost un fel de Război rece local.

Reluarea relațiilor diplomatice din 1934 a creat climatul pentru o serie de premiere. Una a fost organizarea primei excursii a unui grup român în Uniunea Sovietică.

Alta a fost intrarea primei nave românești în Portul Odessa și șederea echipajului în oraș și prin asta în URSS timp de două zile. Adevărul din 17 iunie 1935, scriind despre aducerea osemintelor cu nava Principesa Maria, găsește de cuviință să abordeze și premiera cu intrarea în port. Relatarea stă sub semnul interesantului:

„D. căpitan Em. Paraschivescu, comandantul vasului, un distins marinar, a avut amabilitatea să ne împărtăşească impresiile primei vizite făcute de un vapor românesc într-un port sovietic. D-sa e încîntat de primirea de la Odessa. Oaspeţii au fost timp de două zile obiectul atenţiei şi gentileţelor de tot soiul, din partea autorităţilor şi publicului.

– Am fost primiţi admirabil, ne spune d. Paraschivescu. Întîi cîteva lămuriri despre misiunea noastră. La Odessa am fost aşteptaţi, în afară de autorităţile locale, de d-nii consuli Popovici şi Nicolau, care au luat în primire lăzile şi osemintele domnitorului Dimitrie Cantemir. În port am primit o telegramă de salut din partea d-lui Ciuntu, ministrul României la Moscova, cu următorul conţinut:

«Salut cu deosebită bucurie prezenţa pentru prima oară a pavilionului românesc, într-un port sovietic. La aceasta se adaugă faptul că veniţi aci cu o însărcinare care înseamnă în acest timp o solie de încredere şi prietenie între U.R.S.S. şi ţara noastră. Vrednicului comandant al „Principesei” şi echipajului le spun din toată inima bun venit şi le urez sănătate».

D. căpitan Paraschivescu a răspuns următoarele: «Primul vapor românesc intrat într-un port sovietic a fost primit cu multă prietenie şi bunăvoinţă de către autorităţile U.R.S.S.-ului, bucurîndu-se de tot concursul pentru îndeplinirea miniunii. Întregul echipaj vă mulţumeşte pentru atenţiunea dv. şi vă roagă să primiţi respectuoase salutări».Încărcarea lăzilor a durat două zile, decurgînd în modul cel mai desăvîrşit, graţie contribuţiei date de comandantul portului Odessa. Aşa ne spune d. Paraschivescu.

VIZITAREA ODESSEI

În acest timp, continuă d-sa, s-a îngăduit ofiţerilor şi echipagiului să viziteze oraşul, punîndu-ni-se la dispoziţie automobile şi conducători. Odessa ne-a făcut o impresie deosebită. Ne-a plăcut în special simplitatea şi afabilitatea mulţimii, a cărei curiozitate o trezisem în gradul cel mai mare. Tot timpul cît am stat ancoraţi în port, cheiul în faţa «Principesei Maria» era aglomerat de oameni, de şcoli ce ne priveau cu simpatie şi interes.

Am vizitat multe instituţiuni oficiale şi întreprinderi industriale. Am fost la o fabrică de pîine, edificiu colosal, în stare să alimenteze aproape întreaga populaţie. Se fabrică o singură calitate de pîine, din făină integrală, excelentă la gust. Se face şi pîine albă, care nu se vinde prin cooperative, ci în magazine speciale destinate consumului străinilor. În această ordine de idei mi s-a comunicat că recolta pe anul acesta este extrem de înfloritoare.

Am fost invitaţi la un spectacol de operă, foarte interesant ca diversitate de teme şi sens, în special muzica atît de nouă şi variată ne-a surprins. Portul are o activitate de o intensitate simţitoare. Deasemeni şi mişcarea oraşului e interesantă pentru noul venit. Am vizitat şi o catedrală unde la 11 dimineaţa, se slujea cu toate formele liturgice. Ne-a impresionat corul admirabil. Credincioşi numeroşi asistau. În rezumat, Odessa ne-a furnizat impresii din cele mai alese, a încheiat d. Paraschivescu.”

