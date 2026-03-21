De ce unii oameni cred că extratereștrii au modelat civilizațiile antice?

Ar fi putut oare oamenii din vechime să construiască piramidele fără ajutor extraterestru? Sau astfel de întrebări dezvăluie mai degrabă anxietățile moderne decât trecutul?

Ideea că extratereștrii i-ar fi ajutat pe constructorii monumentelor antice a fost promovată de autorul elvețian Erich von Däniken în cartea sa bestseller „Chariots of the Gods”, publicată în 1968. Von Däniken a murit în ianuarie 2026, însă viziunea sa despre „astronauții antici” continuă să fascineze milioane de oameni.

Autorul a indicat structuri antice precum piramidele, alături de artefacte enigmatice, ca presupuse dovezi că ființe din afara Pământului au modelat civilizațiile trecutului.

Deși aceste idei au fost demontate în mod repetat, emisiuni de televiziune precum Ancient Aliens continuă să difuzeze narațiuni similare.

Teoriile lui Erich von Däniken au apărut într-un moment istoric distinct. Ele s-au cristalizat în timpul Războiului Rece, pe fondul temerilor legate de anihilarea nucleară, al cursei spațiale și al schimbărilor tehnologice rapide.

În timp ce oamenii se pregăteau să părăsească Pământul, confruntându-se simultan cu propria lor capacitate distructivă, ideea astronauților antici oferea atât o consolare cosmică, cât și o dramă existențială. Trecutul a devenit o scenă pentru speranțele și anxietățile moderne.

Motivul pentru care unii oameni ajung să creadă teorii complet nefondate ține de însăși natura arheologiei. Această disciplină lucrează cu dovezi fragmentare, straturi succesive și interpretări care rareori oferă concluzii simple. Situri precum Giza din Egipt, Göbekli Tepe (o așezare neolitică din Turcia, cunoscută pentru stâlpii săi monumentali decorați cu reliefuri sculptate) și Troia – tot în Turcia – nu sunt enigme nerezolvate, ci rezultatul a decenii de săpături și analize sistematice.

La Giza, arheologii au descoperit așezări planificate pentru muncitori, brutării și sisteme organizate de aprovizionare cu hrană, demonstrând cum mii de lucrători au putut construi piramidele de-a lungul deceniilor.

Göbekli Tepe arată că stâlpii săi monumentali din piatră au fost ridicați de comunități de vânători-culegători cu milenii înainte de inventarea scrierii – nu prin intervenție extraterestră, ci prin muncă coordonată și inovație ritualică. La Troia, straturile succesive de locuire dezvăluie secole de reconstrucție, adaptare și schimb regional, nu o anomalie tehnologică bruscă.

Concluziile arheologice sunt prudente, probabilistice și bazate pe dovezi materiale. Pentru cei din afară, însă, această prudență poate părea ezitare. Pseudostiința umple acest gol perceput cu spectacol: extratereștrii au construit piramidele; forțe misterioase au ridicat Göbekli Tepe; super-tehnologii uitate au modelat zidurile Troiei. Scoase din context, dovezile devin divertisment. Complexitatea este redusă la insinuare.

Un argument tipic al teoriei „extratereștrilor antici” ilustrează acest tipar: piramidele sunt extraordinar de precise. Precizia, se susține, necesită tehnologie avansată; prin urmare, oamenii fără mașini moderne nu le-ar fi putut construi.

Raționamentul pare logic – dar se bazează pe o falsă dilemă. Dispare exact ceea ce studiază arheologia: logistica, organizarea muncii, uneltele, cunoștințele meșteșugărești acumulate – și micile imperfecțiuni care dezvăluie mâna omului la lucru.

Atracția extraordinarului

Astfel de explicații satisfac un impuls psihologic profund. Dacă odinioară religia explica scopul, știința explică procesul. Ipoteza „astronauților antici” exploatează prejudecata proporționalității – intuiția că realizările extraordinare trebuie să aibă cauze extraordinare.

Așa cum legendele medievale prezentau piramidele ca protecție împotriva catastrofelor cosmice, narațiunile moderne plasează umanitatea într-un mare plan ghidat de ființe superioare. Situri arheologice devin recuzită într-o dramă cosmică.

Oamenii încetează să mai fie creatori; trecutul devine extraordinar pentru că ar fi fost „ajutat”. Atracția nu se limitează la publicul marginal. Sondajele sugerează că mulți oameni consideră viața extraterestră posibilă sau chiar probabilă.

Mulți oameni de știință sunt de acord că, având în vedere dimensiunea vastă a universului, o astfel de viață este plauzibilă din punct de vedere statistic. Dar plauzibilitatea nu înseamnă dovadă – și cu atât mai puțin dovadă a intervenției extraterestre în antichitate.

Neîncrederea amplifică efectul. Universitățile, muzeele și revistele academice sunt adesea prezentate ca „păzitori ai porții” care ascund adevăruri incomode. Demontarea științifică devine, paradoxal, „dovadă” a conspirației.

Proza academică – atentă, nuanțată și precisă – se luptă să concureze cu certitudinea dramatică. Întrebări precum: „Cum ar fi putut oamenii să construiască asta fără tehnologie modernă?” conțin deja insinuarea.

Mediul digital amplifică acest tipar: afirmațiile spectaculoase circulă mai rapid decât explicațiile metodologice. Arheologia subliniază schimbarea graduală și acumularea de cunoaștere; pseudostiința promite revelații.

Arheologia pseudostiințifică nu este doar un set de credințe – este o industrie profitabilă. Cărțile despre astronauți antici se vând în milioane de exemplare la nivel mondial. Francizele TV generează venituri constante, iar figurile principale atrag sute de mii de urmăritori online.

Prin contrast, lucrările academice circulă într-o economie radical diferită: monografiile sunt tipărite în tiraje mici și generează puțin profit. Nu este doar o bătălie a ideilor, ci și una pentru atenție: spectacolul este răsplătit mai vizibil decât prudența.

Genialitatea retorică a lui von Däniken consta în ambiguitate. Rareori făcea afirmații definitive, preferând întrebări sugestive și juxtapuneri selective care transformau incertitudinea în insinuare.

După cum spunea el: „Chariots of the Gods era plină de speculații – aveam 238 de semne de întrebare. Nimeni nu le-a citit. Au spus: domnul von Däniken afirmă… Eu nu am afirmat – am întrebat.”

Strategia este surprinzător de simplă: prezintă speculația drept investigație și critica drept neînțelegere.

Recâștigarea narațiunii

Popularitatea pseudostiinței nu este doar ignoranță. Ea reflectă dificultatea interpretării dovezilor fragmentare, nevoia de sens, scăderea încrederii în instituții și dinamica amplificării digitale.

Totuși, simpla respingere nu este suficientă. Arheologia face mai mult decât să recupereze artefacte; ea construiește narațiuni despre modul în care oamenii au organizat munca, au împărtășit credințe și au transformat peisajele. Aceste narațiuni sunt modelate de întrebările contemporane – iar recunoașterea acestui fapt întărește, nu slăbește disciplina.

Demontarea afirmațiilor despre extratereștri este importantă. Dar la fel de important este să spunem povești mai bogate și mai convingătoare despre modul în care oamenii și-au modelat propriul trecut. Arheologia arată că incertitudinea este onestitate intelectuală, că cunoașterea incrementală este o realizare cumulativă și că contextul aprofundează fascinația, nu o diminuează.

Monumentele, orașele și creativitatea umană sunt realizări ale noastre, nu urme ale unor vizitatori cosmici pierduți. Prin cooperare, experimentare și reziliență, oamenii au creat extraordinarul – fără niciun ajutor extraterestru.

Prin cercetare riguroasă și narațiuni convingătoare, arheologia arată că extraordinarul nu a fost niciodată extraterestru. A fost întotdeauna uman.

Autori: Stephan Blum, cercetător asociat, Institutul pentru Preistorie și Istorie Timpurie și Arheologie Medievală, Universitatea din Tübingen; Stefan Baumann, profesor, KU Leuven

Articol publicat inițial pe site-ul The Conversation (engleză) sub licență Creative Commons.

Foto sus: Sfinxul și Marea Piramidă din Giza (© Pixabay)

