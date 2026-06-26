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Caniculă în Londra anului 1927 (© Flickr / Simon Knott)

Cum au făcut față Londra, Parisul și New York-ul valurilor de căldură din trecut

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Chloe Duteil, Daniel Cumming, Jon Winder

Parisul, Londra și New York-ul sunt asociate mai degrabă cu finanțele, cultura și istoria decât cu temperaturile periculos de ridicate. Totuși, în fiecare vară, toate cele trei orașe sunt tot mai expuse unor episoade de căldură extremă pentru care nu au fost concepute.

La fel ca multe alte zone urbane dense, acestea amplifică temperaturile prin ceea ce este cunoscut drept „efectul de insulă termică urbană”. Acest fenomen descrie modul în care căldura este reținută de beton, asfalt și sticlă, transformând zilele toride în situații periculoase.

Cu zgârie-nori din sticlă și oțel, șosele acoperite cu beton și blocuri de locuințe, New York-ul reține căldura mai mult decât alte mari metropole. De fapt, orașul are unul dintre cele mai pronunțate efecte de insulă termică urbană din Statele Unite, măsurat prin diferența de temperatură dintre zonele urbane și cele rurale. Căldura provoacă moartea a peste 500 de locuitori ai New York-ului în fiecare an, o statistică sumbră care accentuează inegalitățile rasiale și sociale.

În timp ce mulți oameni se refugiază la mare sau la țară pentru a găsi răcoare, alții rămân în orașe, unde căldura este mai greu de evitat și mai dificil de suportat. Totuși, aceste experiențe inegale ale căldurii urbane nu sunt noi. În orașe precum Londra, Paris și New York, modul în care oamenii au făcut față verilor fierbinți a fost mult timp influențat de inegalitățile sociale.

De-a lungul secolelor al XIX-lea și al XX-lea, locuitorii orașelor au dezvoltat diverse strategii pentru a face față căldurii extreme în mediile urbane dens construite. Cercetarea din cadrul proiectului Melting Metropolis analizează experiențele cotidiene legate de căldură. Iată câteva dintre modalitățile prin care oamenii au făcut față acestor condiții în trecut și ce ne dezvăluie ele despre viața într-un oraș afectat de temperaturi ridicate.

Londra

Pentru majoritatea locuitorilor orașului din trecut, ieșirea din spațiul închis al locuinței oferea cea mai mare alinare în zilele caniculare. La mijlocul secolului al XX-lea, unii londonezi urcau pe acoperișurile blocurilor pentru a profita de brizele răcoroase care circulau deasupra străzilor orașului.

Copii în fântâna din Piața Trafalgar, Londra, în anul 1927 (© Flickr / Simon Knott)
Copii în fântâna din Piața Trafalgar, Londra, în anul 1927 (© Flickr / Simon Knott)

Pentru mulți alții, încă din secolul al XIX-lea, spațiile publice au reprezentat cea mai bună refugiere din calea căldurii din locuințe. Londonezii căutau umbra copacilor din parcurile apropiate, se răcoreau în fântâni sau înotau în piscine în aer liber și iazuri amenajate.

Locuitorii au încercat, de asemenea, să facă față căldurii și în propriile case. Spre deosebire de cei care apelau la spațiile publice, londonezii mai înstăriți își foloseau averea și tehnologia pentru a se răcori. În secolul al XIX-lea, cumpărau gheață importată din Norvegia sau angajau servitori care să manevreze ventilatoare.

Paris

În timpul valurilor de căldură din secolul al XIX-lea, și parizienii ieșeau din case în căutarea răcorii. La fel ca londonezii, foloseau intens parcurile integrate în structura orașului în urma remodelării realizate în epoca Haussmann, spre sfârșitul secolului al XIX-lea. Nu doar vegetația deasă oferea alinare, ci și arborii plantați de-a lungul marilor bulevarde, care protejau trecătorii de razele soarelui în zilele toride.

Deși fluviul Sena oferea posibilități excelente de răcorire, scăldatul în apele sale a fost interzis la mijlocul secolului al XIX-lea. Cu toate acestea, fotografiile din epocă arată că unii parizieni, dornici să se răcorească, încălcau interdicția și se scăldau în fluviu.

Pentru a menține răcoarea în interiorul locuințelor, parizienii înstăriți foloseau gheață importată din regiunile nordice sau colectată local în timpul iernii și depozitată în ghețării până la venirea verii. Gheața a rămas un produs de lux până la sfârșitul anilor 1870, când dezvoltarea tehnologiilor de producere artificială a gheții i-a redus costul și a făcut-o accesibilă unui număr mai mare de oameni.

Până la mijlocul secolului al XX-lea, viața cotidiană din Paris – inclusiv cea din timpul verii – se transformase profund. Aerul condiționat începea să se răspândească, însă unele obiceiuri tradiționale de răcorire au rămas esențiale: terasele cafenelelor continuă să fie pline, malurile Senei atrag numeroși oameni, iar fântânile publice construite în secolul al XIX-lea sunt folosite și astăzi pentru umplerea sticlelor cu apă.

New York

În secolul al XIX-lea, clădirile aglomerate ale New York-ului erau pline de oameni care dormeau pe acoperișuri, transpirau pe scările exterioare de incendiu și evitau camerele sufocante din interior. Cei bogați părăseau pur și simplu orașul și se retrăgeau la proprietățile lor de la țară. Ziarele îi numeau pe acești migranți sezonieri „refugiați ai căldurii”.

Vara anului 1910, în New York (© Library of Congress)
Vara anului 1910, în New York (© Library of Congress)

În căutarea răcorii în aer liber, majoritatea newyorkezilor din secolul al XIX-lea mergeau la plajă – până la urmă, orașul este situat pe insule. În secolul al XX-lea însă, aceștia organizau și petreceri de cartier, aprovizionate cu multă gheață cumpărată de la magazinele de cartier (bodegas). Uneori deschideau și hidranții stradali pentru a se răcori, o practică devenită un simbol al verilor newyorkeze.

Valurile de căldură ale viitorului

De când episoadele de căldură extremă au început să influențeze viața urbană, locuitorii orașelor au găsit modalități de a le face față. Astăzi, autoritățile tratează problema mult mai serios și dezvoltă strategii de adaptare pentru viitor. Valul de căldură devastator din 2003 a reprezentat un semnal de alarmă pentru Paris, care a introdus un plan de acțiune împotriva caniculei în anul următor și continuă să caute soluții pentru a face orașul mai ușor de locuit în timpul verii.

În New York, aerul condiționat ocupă un loc central în planurile de reziliență climatică, devenind totodată un subiect politic important în campania activiștilor pentru recunoașterea unui „drept la răcorire”, susținut printr-un pachet legislativ promovat de organizațiile locale pentru justiție de mediu.

Deși utilizarea tehnologiilor de răcire poate contribui la agravarea schimbărilor climatice, acestea salvează vieți, în timp ce societățile încearcă să se adapteze la intensificarea căldurii. În mai 2026, Comitetul pentru Schimbări Climatice din Marea Britanie a avertizat că stilul de viață britanic este amenințat de temperaturile tot mai ridicate.

În iunie 2026, Londra a lansat primul său plan dedicat gestionării căldurii la nivelul capitalei, un pas important pentru a sprijini orașul și locuitorii săi să conviețuiască mai bine cu episoadele de căldură extremă.

Foto sus: Caniculă în Londra anului 1927 (© Flickr / Simon Knott)

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Autori:  Chloe Duteil, Cercetător asociat postdoctoral, Școala de Istorii, Limbi și Culturi, Facultatea de Științe Umaniste și Sociale, Universitatea din Liverpool; Daniel Cumming, bursier postdoctoral, Melting Metropolis, Queens College, CUNY; Jon Winder, cercetător asociat postdoctoral, Universitatea din Liverpool

Articol publicat inițial pe site-ul The Conversation (engleză) sub licență Creative Commons.

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