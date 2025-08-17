O zi caniculară în Bucureștiul interbelic: „Unde au dispărut oamenii?”

Canicula nu este un fenomen nou în București. Și în perioada interbelică, locuitorii Capitalei sufereau frecvent din cauza „arșiței cumplite” din zilele de vară.

Ziarele anunțau temperaturi de 60 de grade Ceslius. Această valoare, deși contestată de unele surse moderne din cauza limitărilor tehnologice de măsurare din acea perioadă, reflectă totuși o realitate resimțită de populație: o caniculă extremă, fără precedent.

La 25 iulie 1937, publicația România descria o astfel de zi caniculară care i-a făcut pe „bucureșteni să trăiască ceasuri de adevărat infern”.

„Încă o zi de dogoare – de arșiță cumplită – a încins Capitala înfierbântându-i zidurile, asfaltul și făcând pe bucureșteni să trăiască ceasuri de adevărat infern. Căldurile au început să crească odată cu revărsatul zorilor. Mercurul nu a încetat să se ridice nici o clipă. Iar pe la prânz, când trotuarele dogoreau ca niște cuptoare, termometrele arătau 60 grade. Calea Victoriei, cât e de lungă și animată de obicei, ieri a fost aproape toată ziua pustie. Bulevardele, toate, au stat goale, triste și dezolante sub ochiul de foc al soarelui. Din când în când câte unul sau doi pietoni înotau disperați prin valurile de căldură. Tramvaiele au circulat – aproape goale – și ele, ca străzile pe care le străbăteau. Unde au dispărut oamenii? Cât vor mai ține aceste călduri care sufocă și otrăvesc sufletul? Nici un nor nu se arată cât e de mare cortul de foc al cerului.

Mii de oameni s-au îndreptat spre ștrandurile cu apă încropită ale Bucureștiului. Acolo, de-a valma, tineri și bătrâni, se luptă pentru un metru pătrat de apă – pentru un metru pătrat din suprafața lacului – unde să-și ascundă trupul pârjolit de soare. Întâlneai ieri la ștranduri oameni pe care niciodată nu ai fi crezut că îi vei vedea acolo. Cucoane care credeau că ștrandul e pentru copii; bătrâni pe care îi întâlnești pe stradă în haine negre – și alți cetățeni pentru care scăldătoarea această modernă e un loc de reuniune nu prea serioasă – și-au lăsat ieri părerile, alături de ștaif și cravată, acasă, și s-au refugiat, goniți de caniculă, spre locurile pline de trupuri goale – unde abia găseai o palmă de apă liberă. Dar cu tot eroismul cu care și-au călcat „perceptele” în picioare venind la ștrand, nu au putut decât să se sustragă foarte iluzoriu arșiței. Canicula de ieri a fost mai mare decât apa ștrandului, decât sticlele de limonadă și decât toate băuturile răcoritoare”, scria publicația România, conform Institutului de Studii Sud-Est Europene.

Foto sus: Ștrandul Floreasca, extrem de aglomerat într-o zi caniculară de vară din Bucureștiul interbelic (© Facebook / Institutul de Studii Sud-Est Europene )

