Vestigii din perioada târzie a epocii bronzului, descoperite în Republica Moldova (© Agenția Națională Arheologică)

Vestigii din perioada târzie a epocii bronzului, descoperite în Republica Moldova / FOTO

📁 Preistorie
Autor: Redacția
🗓️ 21 noiembrie 2025

Agenția Națională Arheologică din Republica Moldova a realizat, în vara acestui an, o cercetare arheologică preventivă în localitatea Crocmaz din raionul Ștefan Vodă, în situl Crocmaz IV.

Acest sit a fost descoperit în anul 2007 și reprezintă o așezare fortificată. Situl este situat la sud-vest de localitate, pe malul drept al râulețului Răpciuza. Fortificația constă dintr-un șanț și un val, având în plan o formă semicirculară: trei laturi ale incintei sunt protejate de sistemul de fortificare, iar una de valea inundabilă a râului, scrie Agenția Națională Arheologică din Republica Moldova, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, urmele fortificației sunt în prezent nivelate din cauza lucrărilor agricole; doar porțiunea nordică mai poate fi observată în teren. Cercetările au stabilit că șanțul a fost săpat până la o adâncime de 2,8 m. Materialul arheologic colectat din incinta fortificației reprezintă vestigii din perioada târzie a epocii bronzului; unele fragmente ceramice de factură fină își găsesc analogii în cultura Belozerka. Totodată, au fost identificate și câteva fragmente ceramice din perioada romană târzie.

„Menționăm că în zona dată mai este cunoscută o altă incintă fortificată, la Căplani, de unde a fost, de asemenea, colectat un bogat material arheologic datând din perioada târzie a epocii bronzului”, adaugă Agenția Națională Arheologică din Republica Moldova.

