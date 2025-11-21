Vestigii din perioada târzie a epocii bronzului, descoperite în Republica Moldova / FOTO

Agenția Națională Arheologică din Republica Moldova a realizat, în vara acestui an, o cercetare arheologică preventivă în localitatea Crocmaz din raionul Ștefan Vodă, în situl Crocmaz IV.

Acest sit a fost descoperit în anul 2007 și reprezintă o așezare fortificată. Situl este situat la sud-vest de localitate, pe malul drept al râulețului Răpciuza. Fortificația constă dintr-un șanț și un val, având în plan o formă semicirculară: trei laturi ale incintei sunt protejate de sistemul de fortificare, iar una de valea inundabilă a râului, scrie Agenția Națională Arheologică din Republica Moldova, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, urmele fortificației sunt în prezent nivelate din cauza lucrărilor agricole; doar porțiunea nordică mai poate fi observată în teren. Cercetările au stabilit că șanțul a fost săpat până la o adâncime de 2,8 m. Materialul arheologic colectat din incinta fortificației reprezintă vestigii din perioada târzie a epocii bronzului; unele fragmente ceramice de factură fină își găsesc analogii în cultura Belozerka. Totodată, au fost identificate și câteva fragmente ceramice din perioada romană târzie.

→ Imaginea 1/6: Vestigii din perioada târzie a epocii bronzului, descoperite în Republica Moldova (© Agenția Națională Arheologică)

„Menționăm că în zona dată mai este cunoscută o altă incintă fortificată, la Căplani, de unde a fost, de asemenea, colectat un bogat material arheologic datând din perioada târzie a epocii bronzului”, adaugă Agenția Națională Arheologică din Republica Moldova.

